Comme chaque année, la Journée internationale des droits des femmes se déroulera le 8 mars. A Lyon, le réseau féminin de l’Équipe des Lyonnes s’y prépare avec son désormais traditionnel Livre Blanc. Il s’agit de la 5e édition de cette publication mettant comme chaque année en lumière des... (Lire la suite sur Lyon Femmes)
Mercredi 25 Février 2026 à 11h00
L’Équipe des Lyonnes dévoile son nouveau Livre blanc pour le 8 mars… et un projet inédit à Lyon et en France
C’est un temps fort pour l’Équipe des Lyonnes.
