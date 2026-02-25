Société

L’Équipe des Lyonnes dévoile son nouveau Livre blanc pour le 8 mars… et un projet inédit à Lyon et en France

L’Équipe des Lyonnes dévoile son nouveau Livre blanc pour le 8 mars… et un projet inédit à Lyon et en France
L’Équipe des Lyonnes dévoile son nouveau Livre blanc pour le 8 mars… et un projet inédit à Lyon et en France - LyonMag

C’est un temps fort pour l’Équipe des Lyonnes.

Comme chaque année, la Journée internationale des droits des femmes se déroulera le 8 mars. A Lyon, le réseau féminin de l’Équipe des Lyonnes s’y prépare avec son désormais traditionnel Livre Blanc. Il s’agit de la 5e édition de cette publication mettant comme chaque année en lumière des... (Lire la suite sur Lyon Femmes)

Tags :

L'Equipe des Lyonnes

8 mars

égalité

femmes

livre blanc

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.