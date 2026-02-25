A Lyon, Pignol ferme en urgence deux magasins de la Presqu'île après la découverte inquiétante de crottes de souris

On peut avoir pignon sur rue et subir le même sort que la plus commune des enseignes. Ce mardi 24 février, deux boutiques Pignol de la place Bellecour et de la rue Emile-Zola ont été fermées en urgence par la préfecture du Rhône. Un arrêté qui est tombé suite à un contrôle d'hygiène infructueux à la mi-journée.

Selon le Progrès, une "présence très importante" de crottes de souris a été constatée dans les deux magasins. Mais ce n'est pas tout, puisque des denrées périmées, un défaut caractérisé d'entretien ou encore un risque d'insalubrité par contamination chimique ont été relevés par les inspecteurs.

Un électrochoc pour Baptiste Pignol, qui a pris la succession de son père Jean-Paul Pignol et qui a annoncé que de nombreux équipements seront remplacés dès ce mercredi pour espérer une réouverture rapide. A nos confrères, il a également expliqué que l'intervention des dératiseurs, habituellement réalisée deux fois par mois, serait désormais faite une fois par semaine.

La Maison Pignol ne pourra pas rouvrir ses deux magasins de la Presqu'île tant qu'une nouvelle inspection n'aura pas été réalisée pour constater que les mesures d'ajustement ont bien été mises en place.