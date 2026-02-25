Faits Divers

A Lyon, Pignol ferme en urgence deux magasins de la Presqu'île après la découverte inquiétante de crottes de souris

A Lyon, Pignol ferme en urgence deux magasins de la Presqu'île après la découverte inquiétante de crottes de souris

Même les institutions lyonnaises n'échappent pas aux contrôles sanitaires. Ce mardi 24 février, deux magasins de la Maison Pignol ont été fermés par la préfecture du Rhône après un constat d'hygiène alarmant.

On peut avoir pignon sur rue et subir le même sort que la plus commune des enseignes. Ce mardi 24 février, deux boutiques Pignol de la place Bellecour et de la rue Emile-Zola ont été fermées en urgence par la préfecture du Rhône. Un arrêté qui est tombé suite à un contrôle d'hygiène infructueux à la mi-journée.

Selon le Progrès, une "présence très importante" de crottes de souris a été constatée dans les deux magasins. Mais ce n'est pas tout, puisque des denrées périmées, un défaut caractérisé d'entretien ou encore un risque d'insalubrité par contamination chimique ont été relevés par les inspecteurs.

Un électrochoc pour Baptiste Pignol, qui a pris la succession de son père Jean-Paul Pignol et qui a annoncé que de nombreux équipements seront remplacés dès ce mercredi pour espérer une réouverture rapide. A nos confrères, il a également expliqué que l'intervention des dératiseurs, habituellement réalisée deux fois par mois, serait désormais faite une fois par semaine.

La Maison Pignol ne pourra pas rouvrir ses deux magasins de la Presqu'île tant qu'une nouvelle inspection n'aura pas été réalisée pour constater que les mesures d'ajustement ont bien été mises en place.

Tags :

maison pignol

pignol

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bin alors ? le 25/02/2026 à 09:19

Sans doute de la faute des écolos, eux qui font souffrir le commerce et affectent l'attractivité de la Presqu'ile...

Signaler Répondre
avatar
oulah le 25/02/2026 à 08:55

pas terrible pour l'image de ce traiteur qui a pignol sur rue

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 25/02/2026 à 08:43

aux tarifs pratiqués on peut au minimum nettoyer les crottes de souris et enlever les denrées périmées. ca n importe qui au niveau responsables peut le voir puisque c est sous les yeux. Problème comme souvent ils vont répondre, je suis vendeur ou préparateur mais pas nettoyeur il y a des gens pour ca .

Signaler Répondre
avatar
Cmoi le 25/02/2026 à 08:26

Cette ville est une poubelle!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 25/02/2026 à 08:25

Les plus connus sont toujours ceux qui en profitent le plus au détriment des clients, pognon pognon c'est tout ce qui compte. L'hygiène c'est secondaire pour eux...
A une autre échelle c'est ce que fait par exemple Nestlé où les scandales s'accumulent d'années en années.

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 25/02/2026 à 08:11

Lorsque Chorliet, institution Lyonnaise était Rue du Plat à Lyon, il n'y a jamais eu aucun problème !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.