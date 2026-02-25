Municipales à Lyon : un accord entre Grégory Doucet et LFI pratiquement scellé lors du débat

Que retenir de ce premier et seul grand débat des élections municipales à Lyon ? Organisé ce mardi par BFM-TV dans un Palais de la Bourse qui sonnait comme une église, il réunissait seulement quatre candidats sur les huit déclarés : Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas, Alexandre Dupalais et Anaïs Belouassa-Cherifi.

Et il a été énormément question de la mort de Quentin Deranque et de la fréquentabilité de la France insoumise. A tel point que le maire écologiste de Lyon s'est plaint à deux reprises auprès d'Apolline de Malherbe pour passer au programme et aux priorités des habitants.

Ces premières 45 minutes de débat ont pourtant été l'occasion de révéler un moment-clé de cette fin de campagne entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi. Sommé par son opposition de s'exprimer sur la possibilité d'une alliance avec LFI au second tour, malgré la présence dans son union actuelle de la gauche de Place Publique et du Parti socialiste, l'édile sortant a de nouveau laissé la porte ouverte : "Ma priorité c’est le premier tour et d’être en tête. De mettre en œuvre mon programme, tout mon programme. (...) Oui je peux travailler avec (Anaïs Belouassa-Cherifi) à certaines conditions. On ne désarmera pas la police municipale. Il n’y aura personne dans ma majorité impliquée dans des affaires de violences".

Esseulée, même menacée de mort et de viol sur les réseaux sociaux, depuis deux semaines, Anaïs Belouassa-Cherifi s'est empressée de saisir cette main idoine. Celle que les sondages font flirter avec les 10% d'intentions de vote nécessaires pour prétendre se maintenir après le 15 mars a clairement établi la position de force de Grégory Doucet vis-à-vis d'elle : "Ma priorité c’est que Jean-Michel Aulas ne gagne pas au second tour. Je ferai tout pour que ce ne soit pas le cas", indiquait la députée de la 1ère circonscription du Rhône, évoquant même la possibilité d'un "désistement" au profit du maire sortant, ou d'une "fusion programmatique".