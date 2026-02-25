Politique

Municipales à Lyon : un accord entre Grégory Doucet et LFI pratiquement scellé lors du débat

Municipales à Lyon : un accord entre Grégory Doucet et LFI pratiquement scellé lors du débat

Ce mardi 24 février, BFM-TV organisait le seul débat télévisé des élections municipales de Lyon. L'occasion pour Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) de proposer un accord, et Grégory Doucet de garder la porte grande ouverte.

Que retenir de ce premier et seul grand débat des élections municipales à Lyon ? Organisé ce mardi par BFM-TV dans un Palais de la Bourse qui sonnait comme une église, il réunissait seulement quatre candidats sur les huit déclarés : Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas, Alexandre Dupalais et Anaïs Belouassa-Cherifi.

Et il a été énormément question de la mort de Quentin Deranque et de la fréquentabilité de la France insoumise. A tel point que le maire écologiste de Lyon s'est plaint à deux reprises auprès d'Apolline de Malherbe pour passer au programme et aux priorités des habitants.

Ces premières 45 minutes de débat ont pourtant été l'occasion de révéler un moment-clé de cette fin de campagne entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi. Sommé par son opposition de s'exprimer sur la possibilité d'une alliance avec LFI au second tour, malgré la présence dans son union actuelle de la gauche de Place Publique et du Parti socialiste, l'édile sortant a de nouveau laissé la porte ouverte : "Ma priorité c’est le premier tour et d’être en tête. De mettre en œuvre mon programme, tout mon programme. (...) Oui je peux travailler avec (Anaïs Belouassa-Cherifi) à certaines conditions. On ne désarmera pas la police municipale. Il n’y aura personne dans ma majorité impliquée dans des affaires de violences".

Esseulée, même menacée de mort et de viol sur les réseaux sociaux, depuis deux semaines, Anaïs Belouassa-Cherifi s'est empressée de saisir cette main idoine. Celle que les sondages font flirter avec les 10% d'intentions de vote nécessaires pour prétendre se maintenir après le 15 mars a clairement établi la position de force de Grégory Doucet vis-à-vis d'elle : "Ma priorité c’est que Jean-Michel Aulas ne gagne pas au second tour. Je ferai tout pour que ce ne soit pas le cas", indiquait la députée de la 1ère circonscription du Rhône, évoquant même la possibilité d'un "désistement" au profit du maire sortant, ou d'une "fusion programmatique".

Tags :

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

Anaïs Belouassa-Cherifi

0-50 sur 66 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Greg pastèque ! le 25/02/2026 à 09:30
Évidemment a écrit le 25/02/2026 à 06h24

L'alliance Eelv et LFI était un secret de polichinelle
Qui se ressemble s'assemble...

En direct sur BFM TV 24.02.21h, Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi n’excluent pas une alliance. LFI classée extrême-gauche et JGL son nervi, dissous, mis en examen pour lynchage ! Les électeurs.trices auront été été avertis....

Signaler Répondre
avatar
ahha le 25/02/2026 à 09:28
Calixte69 a écrit le 25/02/2026 à 09h25

Malgré ses 10% LFI aura dons des mairies arrondissement 7eme,8eme te 9eme ainsi que des directions comme:le social, le logement,la solidarité etc etc…
Pauvre Doucet soumis.

mais oui ahaha

Signaler Répondre
avatar
Calixte69 le 25/02/2026 à 09:25

Malgré ses 10% LFI aura dons des mairies arrondissement 7eme,8eme te 9eme ainsi que des directions comme:le social, le logement,la solidarité etc etc…
Pauvre Doucet soumis.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 25/02/2026 à 09:22

Rien de nouveau excepté Dupalais qui est un excellent orateur. C'est la seule révélation de la soirée.

Signaler Répondre
avatar
gloubi le 25/02/2026 à 09:18

Jean Michel Aulas aurait pu leur "claquer le beignet " d'un mot bien senti .......il a été héroïque : s'il l'avait fait on aurait évoqué sa morgue , je l'ai plaint !

Signaler Répondre
avatar
Ce qu'on nous a donné à voir le 25/02/2026 à 09:17

"La vieillesse est un naufrage"
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_vieillesse_est_un_naufrage

Signaler Répondre
avatar
Poison Politique le 25/02/2026 à 09:15

Rien de surprenant avec la mentalité des militants écolos comme notamment Doucet de se sentir proche d'activistes d'extrême gauche comme LFI : le sectarisme, l'aveuglement idéologique, la volonté d'opposer et diviser sont proches.

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 25/02/2026 à 09:15

Il n'a aucune honte ce personnage
EELV= LFI

Signaler Répondre
avatar
Bravo madame le 25/02/2026 à 09:13

Excellente Belouassa Anais hier soir. Elle sera la dans le futur une pièce importante dans la mairie de Lyon. La plus sérieuse, la plus cohérente avec des chiffres. Elle a répondu aux besoins réels des lyonnaises et des lyonnais.
La gauche a réalisé une excellente débat le RN est un candidat sérieux Aulas le pauvre été perdu dans ses papiers

Signaler Répondre
avatar
foxy69 le 25/02/2026 à 09:09

On s'en fout,dans un mois Doucet ne sera plus qu'un mauvais souvenir..et cerise sur le gateau, l'obscurentisme sera éclairé pas le printemps naissant

Signaler Répondre
avatar
Linette le 25/02/2026 à 09:09

Repose en paix Quentin. La politique est à vomir. LFI avec Doucet il n y a rien de surprenant. Belle journée.

Signaler Répondre
avatar
Lyonintramuros le 25/02/2026 à 09:08
Ehe a écrit le 25/02/2026 à 06h39

Bien venu en politique M.Aulas. vous avez été le plus mauvais des 4 candidats, mis en difficulté et pas rassurant. La notoriété ne suffit pas, j'attendais ce débat, vous m'avez déçu et surtout pas convaincu. Qui sont vos conseillers ? Ce rendez-vous a mal été préparé ou vous n'êtes tout simplement pas fait pour ça.

3 habitués de la rhétorique politique contre un novice, pas évident de dominer le débat....
Reste l essentiel, Dupalais était bon, certes, mais surtout l alliance confirmée de Doucet et des LFI assassins...
Le choix s impose, il s agit de valeurs essentielles à défendre.
Aucune hésitation, Aulas , ne serais ce que pour éviter cette alliance mortifère qui dure déjà depuis 6 ans.

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 25/02/2026 à 09:07

Ville de rêve en France sur 25 villes lyon arrive à la 20 e place et régresse sur le plan national puisque nous passons à la 4 e place Toulouse arrive 3 eme merci Grégory Doucet c’est un mauvais coatch

Signaler Répondre
avatar
Lyontoujours le 25/02/2026 à 09:01
Moon88 a écrit le 25/02/2026 à 06h14

A vomir aussi bien EELV que LFI.

Et Doucet soutient ouvertement des groupuscules violents qui tuent, frappent ou qui agressent des juifs de 15 ans, c'est clair et net la y plus de doutes.

J'espère que Aulas sera élu, Duplalais aurait été bien aussi mais bon Aulas à l'air d'avoir bien plus de chances.

Exact. Je n ai retenu que ces éléments du débat.
Doudou sera toujours complice des meurtriers de LFI, c est tout.....
Repose en paix Quentin, Lyon ne t oubliera jamais🙏
JMA ❤️❤️❤️ pour sauver Lyon...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 25/02/2026 à 08:58

Clemenceau disait " la vie et les élections sont un mensonge plus grand que les autres mensonges " hier on a eu droit a un récital.

Signaler Répondre
avatar
oh punaise le 25/02/2026 à 08:56

Ils n'ont pas de honte s'acoquiner encore avec LFI !

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 25/02/2026 à 08:56

On a bien compris le petit maire Doucet va s'allier avec une adoratrice de la violence pour essayer de garder son poste. Il sent qu'il n'aura plus d'avenir professionnel dans l'humanitaire donc il est devenu comme tout les politiques une sangsue qui s'accroche à son siège près à proposer n'importe quoi en nous jouant du violon.

Signaler Répondre
avatar
Moua le 25/02/2026 à 08:55

Un pur scandale , surtout dans une ville ou le bras armé de la fi a tué un jeune homme de23 ans !

Signaler Répondre
avatar
Sceau le 25/02/2026 à 08:51

Ce qui a été scellé, c’est surtout le naufrage du footeux qui a commencé dès hier soir à creuser son tunnel !

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 25/02/2026 à 08:49

Hé bien voilà, pour ceux qui n'avaient pas bien compris qui est M Doucet, les choses sont claires maintenant.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 25/02/2026 à 08:47

Aie aie aie mais pourquoi tu es allé te mettre dans cette mouise mon Jean Mimi, pourquoi???
Et pour qui ???
Tu as 500 M€ de fortune personnel, tu pouvais tranquillement finir tes jours en Polynésie ou à Saint Barthélémy, tout en restant dans les cœurs lyonnais pour avoir amener l'OL au plus haut niveau..
Quelle douleur de te voir au côté des politiques, tu n'en est pas un et tu as toujours dit que tu n'en ferais jamais..
Tu va finir triste, tu va prendre des coups, c'est la pire decision de ta vie, tu es juste un pauvre papy tremblotant, pas sur de lui qui fait encore plus que son age..
Tu fait de la peine..

Signaler Répondre
avatar
les beaux parleurs le 25/02/2026 à 08:47
Jeanne69 a écrit le 25/02/2026 à 08h34

On comprend mieux pourquoi aulas voulait pas de débat

Un naufrage le gars

ne sont pas les plus efficaces..aulas est un constructeur taiseux ,les autres des destructeurs volubiles

Signaler Répondre
avatar
Pastèques le 25/02/2026 à 08:47

Le khmaire allié des insouminable.......... en hommage à Quentin

Signaler Répondre
avatar
André M. le 25/02/2026 à 08:44

Je ne suis même pas surpris par la future alliance pastèquo-bolchevique c'est vous dire !!!

Signaler Répondre
avatar
Droit dans ses bottes le 25/02/2026 à 08:38

Les " pas bons à grand chose ", doublés de violence, vont se réunir pour essayer de continuer à vivre aux dépens des français ...

Signaler Répondre
avatar
Le RN le grand gagnant le 25/02/2026 à 08:38
Le débat a fait trembler Aulas a écrit le 25/02/2026 à 07h56

Honnêtement Aulas m’a fait de la peine hier soir. Il était complètement à l’ouest, sans aucune maîtrise des sujets. On en vient à se demander s’il n’a pas été poussé dans un guet-apens par les droites lyonnaises pour le mettre en avant et en tirer profi
Aucun maîtrise des sujets heureusement le RN est venu le sauver Aulas été en bug 404 Il donnait l’impression d’être dépassé, incapable de tenir ses positions.On sent qu’il n’est pas à l’aise en politique il peine déjà à assumer les soutiens de Macron et de Wauquiez de son côté la gauche a marqué des points hier, avec une meilleure maîtrise des dossiers. Il faut toutefois rester attentif au RN qui pourrait capter une partie importante de l’électorat d’Aulas à mon avis Aulas ne dépassera pas les 26 pourcents Une frange de la droite pourrait se tourner vers le RN Quant à la bourgeoisie lyonnaise, elle pourrait hésiter entre le RN et les Verts, mais Aulas semble aujourd’hui affaibli Pourtant lorsqu’il était chef d’entreprise c’était un orateur reconnu Son discours était écouté par le patronat, en Ligue 1 comme à l’UEFA, parce qu’il maîtrisait parfaitement ses sujetsHier en revanche il semblait presque se demander ce qu’il faisait là Cela donner de la peine les lyonnais ne pourront pas donner les clés à une personnalité qui ne maîtrise pas la politique et sans position claire le même temps est fini

Oui, il m'a surpris dupalais, une intelligence et un calme remarquables. Politiquement, il est d'un tout autre niveau que Aulas.qui fait partie des notables peut-être une bonne personne mais la mairie de cette métropole exige un véritable leader politique
La gauche a bien sorti du piège Quentin Aulas ne pouvait pas attaquer sur le sujet car son passé avec quelques Extremistes dans le virage nord pourrait éclater sa compagne
Compliqué le SAV après un tel fiasco pour les équipes de Aulas

Signaler Répondre
avatar
Jeanne69 le 25/02/2026 à 08:34

On comprend mieux pourquoi aulas voulait pas de débat

Un naufrage le gars

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 25/02/2026 à 08:34

manifestement les avis font l unanimité sur le niveau des candidats et surtout leurs difficultés a répondre aux vraies questions posées par des journalistes rompus a la politique et qui ont ridiculisé les candidats. perso j irai voter a regret mais uniquement pour faire barrage a la gauche.

Signaler Répondre
avatar
Évidemment le 25/02/2026 à 08:28

Pas surprenant ce sont les mêmes, l’ultra gauche comme d’habitude, ils n’existaient pas les uns sans les autres, C’est drôle car LFI s’en foute de l’écologie mais ça va à Doucet.
Leurs objectifs comme tout le monde c’est de garder son boulot, la soupe est bonne y’a pleins d’argent tant pis pour l’idéologie, que ce soit pour LFI ou eelv leurs créneaux est uniquement à but lucratif !

Signaler Répondre
avatar
YES and NO le 25/02/2026 à 08:28
Lino a écrit le 25/02/2026 à 06h13

Tout sauf LFI

Et encore moins pour les escrologistes

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 25/02/2026 à 08:26
Solidarité 69 a écrit le 25/02/2026 à 07h48

Soyons objectifs.
Aulas cela a été le naufrage.
J'ai même eu de la peine.
Bellouassa-Cherifi, elle n'était pas à l'aise, elle récitait son programme et sa leçon.
Seuls Doucet et Dupalais ont été clairs et précis.
Après ce débat, j'ai peur que Doucet repasse tant Aulas a été catastrophique tant sur le fond que sur la forme.
Voir Doucet avec LFI et sa milice faire un nouveau mandat m'effraie.

Le même sentiment.
On avait l'impression d'un petit vieux qui se faisait racketter ses bijoux dans la rue.
Et même Dupalais qui ne l'a pas pourtant ménagé est venu 2 à 3 fois à son aide tant il faisait de la peine.

Signaler Répondre
avatar
Le message le plus important le 25/02/2026 à 08:24

Aulas continue de prendre les Lyonnais pour des zozos ..
s’il perd il part . confirmant qu’il n’est pas là pour l’intérêt de Lyon mais le sien..
il radote la grosse arnaque de la «société civile», avec des listes truffées d’(ex-)élus et (ex-)emplois politiques.
La politique n’est pas un macdo on vient pas comme en veut mais en vient pour se battre pour les gens quelques soit le poste au pouvoir ou à l’opposition
L’arnaque de Aulas a été démasqué on une seule soirée on comprend bien pourquoi il a refusé de faire débat

Signaler Répondre
avatar
Rien à battre du débat le 25/02/2026 à 08:24

Aulas peut être un cancre devant les caméras on s'en fout, il est l'allégorie de la haine des lyonnais envers les écologistes qui pactisent avec le diable sans honte sur un plateau de tv.

Son seul rôle est de nous débarasser de ce cancer vert de Doucet avant que la ville ne métastase.

Signaler Répondre
avatar
jackson le 25/02/2026 à 08:22

mdr Doucet s’accroche aux branches.

Signaler Répondre
avatar
eelv-2020 le 25/02/2026 à 08:19
Le débat a fait trembler Aulas a écrit le 25/02/2026 à 07h56

Honnêtement Aulas m’a fait de la peine hier soir. Il était complètement à l’ouest, sans aucune maîtrise des sujets. On en vient à se demander s’il n’a pas été poussé dans un guet-apens par les droites lyonnaises pour le mettre en avant et en tirer profi
Aucun maîtrise des sujets heureusement le RN est venu le sauver Aulas été en bug 404 Il donnait l’impression d’être dépassé, incapable de tenir ses positions.On sent qu’il n’est pas à l’aise en politique il peine déjà à assumer les soutiens de Macron et de Wauquiez de son côté la gauche a marqué des points hier, avec une meilleure maîtrise des dossiers. Il faut toutefois rester attentif au RN qui pourrait capter une partie importante de l’électorat d’Aulas à mon avis Aulas ne dépassera pas les 26 pourcents Une frange de la droite pourrait se tourner vers le RN Quant à la bourgeoisie lyonnaise, elle pourrait hésiter entre le RN et les Verts, mais Aulas semble aujourd’hui affaibli Pourtant lorsqu’il était chef d’entreprise c’était un orateur reconnu Son discours était écouté par le patronat, en Ligue 1 comme à l’UEFA, parce qu’il maîtrisait parfaitement ses sujetsHier en revanche il semblait presque se demander ce qu’il faisait là Cela donner de la peine les lyonnais ne pourront pas donner les clés à une personnalité qui ne maîtrise pas la politique et sans position claire le même temps est fini

Rappel: en 2020, Doucet ne maitrisait rien, et pourtant il a été élu.

Signaler Répondre
avatar
Débutant le 25/02/2026 à 08:15

Certes Aulas est débutant en politique, et est naturellement peu rompu à l'exercice d'hier soir. D'où cette impression de raté, d'être à côté de la plaque, mais dans sa situation c'est presque normal. Avec l’exercice de la fonction il apprendra vite, car il est intelligent.
Souvenez-vous de Doucet en 2020, il était aussi complètement à l'ouest, inconnu, et pourtant il a été élu uniquement parce que c'était écrit "écolo" sur l'affiche.
Pour Dupalais, je ne suis pas sûr qu'il ressorte grandi du débat, certes il parle plutôt bien (il est avocat) et semble avoir donné un coup de main à Aulas, mais tout en l’enfonçant, et en lui manquant manifestement de respect, ce que les autres ont soigneusement évité de faire.
Doucet, toujours content de lui, et qui évidement fera ami-ami avec LFI au second tour, mais ça c'est cousu de fil blanc.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 25/02/2026 à 08:14

Jean Michel AULAS n'a pas été brillant à l'inverse d'Alexandre DUPALAIS, qui a fait une belle démonstration de joute oratoire....

Grégory DOUCET n'a pas été mauvais à l'inverse d'Anaïs BELOUASSA-CHERIFI mise en grande difficulté sur le soutien de LFI à la jeune garde....

Difficile de faire mieux pour les 2 partis d'extrême gauche qui bien évidemment se retrouvent dès qu'il s'agit de conserver des sièges dans un contexte assez défavorable pour eux.

Cela aura t il un impact sur le scrutin ?

Signaler Répondre
avatar
et voila le 25/02/2026 à 08:10

les fourbes se réunissent..suffisant? je ne l'espère pas!

Signaler Répondre
avatar
rekapi le 25/02/2026 à 08:06

L'alliance à Lyon sera faite avec LFI à Lyon pour essayer de sauver des sièges dans l'opposition
et à Villeurbanne Van Styvendel en perdition, va faire pareil avec LFI
La gauche est dans un tel naufrage

Signaler Répondre
avatar
Ivan le 25/02/2026 à 08:02

C'est la qu'on voit que Doucet a lissé son image, mais reste une belle pastèque

Il parle bien, mais impossible à défendre son bilan, face à l'insécurité, les embouteillages et le ras-le-bol des commerçants.
Planter des arbres et sali à l'extrême gauche immonde, ne fais pas tout monsieur.
+1 pour Monsieur Aulas, comme quasiment tout le monde. Mais je l'ai trouvé quand même à la peine sur quelques sujets.

Signaler Répondre
avatar
Fleur bleu le 25/02/2026 à 07:59

Doucet a ete clair... concis, je n'aime pas son programme et je voterai pas pour lui car il a fait trop de mal.
Le mec des droites et du RN est quand même hyper A l'aise lors de cet exercice, mais bon c'est pas là-dessus qu'on les attend
À l'inverse Aulas a eu plus de peine à jouer le politique, mais on l'attend sur le terrain, je voterai pour lui

La madame, c'était quand même bien plus compliqué sur le fond et la forme.

Signaler Répondre
avatar
Le débat a fait trembler Aulas le 25/02/2026 à 07:56

Honnêtement Aulas m’a fait de la peine hier soir. Il était complètement à l’ouest, sans aucune maîtrise des sujets. On en vient à se demander s’il n’a pas été poussé dans un guet-apens par les droites lyonnaises pour le mettre en avant et en tirer profi
Aucun maîtrise des sujets heureusement le RN est venu le sauver Aulas été en bug 404 Il donnait l’impression d’être dépassé, incapable de tenir ses positions.On sent qu’il n’est pas à l’aise en politique il peine déjà à assumer les soutiens de Macron et de Wauquiez de son côté la gauche a marqué des points hier, avec une meilleure maîtrise des dossiers. Il faut toutefois rester attentif au RN qui pourrait capter une partie importante de l’électorat d’Aulas à mon avis Aulas ne dépassera pas les 26 pourcents Une frange de la droite pourrait se tourner vers le RN Quant à la bourgeoisie lyonnaise, elle pourrait hésiter entre le RN et les Verts, mais Aulas semble aujourd’hui affaibli Pourtant lorsqu’il était chef d’entreprise c’était un orateur reconnu Son discours était écouté par le patronat, en Ligue 1 comme à l’UEFA, parce qu’il maîtrisait parfaitement ses sujetsHier en revanche il semblait presque se demander ce qu’il faisait là Cela donner de la peine les lyonnais ne pourront pas donner les clés à une personnalité qui ne maîtrise pas la politique et sans position claire le même temps est fini

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 25/02/2026 à 07:55

le débat a été d une nullité absolue de la part des 4 candidats incapables de répondre a des questions précises principalement posées par 2 journalistes parfaitement rompus au métier de la politique et qui n ont eu aucun mal a déstabiliser les candidats. chacun récitait sa leçon apprise par cœur et bredouillait lorsque on lui demandait une précision non prévue cherchant même l aide de son opposant le plus proche.

Signaler Répondre
avatar
Les infréquentables le 25/02/2026 à 07:55

Les écologistes sont à classer à l'ultra gauche avec le parti lfi qui a pour assistants parlementaires des meurtriers.

Signaler Répondre
avatar
rebbekka le 25/02/2026 à 07:55

Alliance Escrologistes, LFI, extrême gauche , un groupement d extrémistes dogmatiques dangereux....

Signaler Répondre
avatar
arkom le 25/02/2026 à 07:53

la porte est complètement condamnée ils peuvent enlever leurs butins de vote

Signaler Répondre
avatar
Flo48 le 25/02/2026 à 07:51

On élit pas quelqu'un sur le niveau d'un débat,mais sur les idées de fond.C'est lamentable de voir que les partis de gauche sont incapables de réussir seuls mais sont obligés de s'allier au pire parti:LFI !

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 25/02/2026 à 07:48

Soyons objectifs.
Aulas cela a été le naufrage.
J'ai même eu de la peine.
Bellouassa-Cherifi, elle n'était pas à l'aise, elle récitait son programme et sa leçon.
Seuls Doucet et Dupalais ont été clairs et précis.
Après ce débat, j'ai peur que Doucet repasse tant Aulas a été catastrophique tant sur le fond que sur la forme.
Voir Doucet avec LFI et sa milice faire un nouveau mandat m'effraie.

Signaler Répondre
avatar
Grigri le 25/02/2026 à 07:43

Je voterai même pour une chèvre pour dégager Doucet et ses associés.

Signaler Répondre
avatar
Pororo le 25/02/2026 à 07:40

JMA encore lunaire.
Heureusement pour lui que les électeurs n’écoutent pas les débats et ne lisent pas les programmes.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.