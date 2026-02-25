Municipales à Lyon : un accord entre Grégory Doucet et LFI pratiquement scellé lors du débat

Que retenir de ce premier et seul grand débat des élections municipales à Lyon ? Organisé ce mardi par BFM-TV dans un Palais de la Bourse qui sonnait comme une église, il réunissait seulement quatre candidats sur les huit déclarés : Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas, Alexandre Dupalais et Anaïs Belouassa-Cherifi.
Et il a été énormément question de la mort de Quentin Deranque et de la fréquentabilité de la France insoumise. A tel point que le maire écologiste de Lyon s'est plaint à deux reprises auprès d'Apolline de Malherbe pour passer au programme et aux priorités des habitants.
Ces premières 45 minutes de débat ont pourtant été l'occasion de révéler un moment-clé de cette fin de campagne entre Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi. Sommé par son opposition de s'exprimer sur la possibilité d'une alliance avec LFI au second tour, malgré la présence dans son union actuelle de la gauche de Place Publique et du Parti socialiste, l'édile sortant a de nouveau laissé la porte ouverte : "Ma priorité c’est le premier tour et d’être en tête. De mettre en œuvre mon programme, tout mon programme. (...) Oui je peux travailler avec (Anaïs Belouassa-Cherifi) à certaines conditions. On ne désarmera pas la police municipale. Il n’y aura personne dans ma majorité impliquée dans des affaires de violences".
Esseulée, même menacée de mort et de viol sur les réseaux sociaux, depuis deux semaines, Anaïs Belouassa-Cherifi s'est empressée de saisir cette main idoine. Celle que les sondages font flirter avec les 10% d'intentions de vote nécessaires pour prétendre se maintenir après le 15 mars a clairement établi la position de force de Grégory Doucet vis-à-vis d'elle : "Ma priorité c’est que Jean-Michel Aulas ne gagne pas au second tour. Je ferai tout pour que ce ne soit pas le cas", indiquait la députée de la 1ère circonscription du Rhône, évoquant même la possibilité d'un "désistement" au profit du maire sortant, ou d'une "fusion programmatique".
En direct sur BFM TV 24.02.21h, Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi n’excluent pas une alliance. LFI classée extrême-gauche et JGL son nervi, dissous, mis en examen pour lynchage ! Les électeurs.trices auront été été avertis....Signaler Répondre
mais oui ahahaSignaler Répondre
Malgré ses 10% LFI aura dons des mairies arrondissement 7eme,8eme te 9eme ainsi que des directions comme:le social, le logement,la solidarité etc etc…Signaler Répondre
Pauvre Doucet soumis.
Rien de nouveau excepté Dupalais qui est un excellent orateur. C'est la seule révélation de la soirée.Signaler Répondre
Jean Michel Aulas aurait pu leur "claquer le beignet " d'un mot bien senti .......il a été héroïque : s'il l'avait fait on aurait évoqué sa morgue , je l'ai plaint !Signaler Répondre
"La vieillesse est un naufrage"Signaler Répondre
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_vieillesse_est_un_naufrage
Rien de surprenant avec la mentalité des militants écolos comme notamment Doucet de se sentir proche d'activistes d'extrême gauche comme LFI : le sectarisme, l'aveuglement idéologique, la volonté d'opposer et diviser sont proches.Signaler Répondre
Il n'a aucune honte ce personnageSignaler Répondre
EELV= LFI
Excellente Belouassa Anais hier soir. Elle sera la dans le futur une pièce importante dans la mairie de Lyon. La plus sérieuse, la plus cohérente avec des chiffres. Elle a répondu aux besoins réels des lyonnaises et des lyonnais.Signaler Répondre
La gauche a réalisé une excellente débat le RN est un candidat sérieux Aulas le pauvre été perdu dans ses papiers
On s'en fout,dans un mois Doucet ne sera plus qu'un mauvais souvenir..et cerise sur le gateau, l'obscurentisme sera éclairé pas le printemps naissantSignaler Répondre
Repose en paix Quentin. La politique est à vomir. LFI avec Doucet il n y a rien de surprenant. Belle journée.Signaler Répondre
3 habitués de la rhétorique politique contre un novice, pas évident de dominer le débat....Signaler Répondre
Reste l essentiel, Dupalais était bon, certes, mais surtout l alliance confirmée de Doucet et des LFI assassins...
Le choix s impose, il s agit de valeurs essentielles à défendre.
Aucune hésitation, Aulas , ne serais ce que pour éviter cette alliance mortifère qui dure déjà depuis 6 ans.
Ville de rêve en France sur 25 villes lyon arrive à la 20 e place et régresse sur le plan national puisque nous passons à la 4 e place Toulouse arrive 3 eme merci Grégory Doucet c’est un mauvais coatchSignaler Répondre
Exact. Je n ai retenu que ces éléments du débat.Signaler Répondre
Doudou sera toujours complice des meurtriers de LFI, c est tout.....
Repose en paix Quentin, Lyon ne t oubliera jamais🙏
JMA ❤️❤️❤️ pour sauver Lyon...
Clemenceau disait " la vie et les élections sont un mensonge plus grand que les autres mensonges " hier on a eu droit a un récital.Signaler Répondre
Ils n'ont pas de honte s'acoquiner encore avec LFI !Signaler Répondre
On a bien compris le petit maire Doucet va s'allier avec une adoratrice de la violence pour essayer de garder son poste. Il sent qu'il n'aura plus d'avenir professionnel dans l'humanitaire donc il est devenu comme tout les politiques une sangsue qui s'accroche à son siège près à proposer n'importe quoi en nous jouant du violon.Signaler Répondre
Un pur scandale , surtout dans une ville ou le bras armé de la fi a tué un jeune homme de23 ans !Signaler Répondre
Ce qui a été scellé, c’est surtout le naufrage du footeux qui a commencé dès hier soir à creuser son tunnel !Signaler Répondre
Hé bien voilà, pour ceux qui n'avaient pas bien compris qui est M Doucet, les choses sont claires maintenant.Signaler Répondre
Aie aie aie mais pourquoi tu es allé te mettre dans cette mouise mon Jean Mimi, pourquoi???Signaler Répondre
Et pour qui ???
Tu as 500 M€ de fortune personnel, tu pouvais tranquillement finir tes jours en Polynésie ou à Saint Barthélémy, tout en restant dans les cœurs lyonnais pour avoir amener l'OL au plus haut niveau..
Quelle douleur de te voir au côté des politiques, tu n'en est pas un et tu as toujours dit que tu n'en ferais jamais..
Tu va finir triste, tu va prendre des coups, c'est la pire decision de ta vie, tu es juste un pauvre papy tremblotant, pas sur de lui qui fait encore plus que son age..
Tu fait de la peine..
ne sont pas les plus efficaces..aulas est un constructeur taiseux ,les autres des destructeurs volubilesSignaler Répondre
Le khmaire allié des insouminable.......... en hommage à QuentinSignaler Répondre
Je ne suis même pas surpris par la future alliance pastèquo-bolchevique c'est vous dire !!!Signaler Répondre
Les " pas bons à grand chose ", doublés de violence, vont se réunir pour essayer de continuer à vivre aux dépens des français ...Signaler Répondre
Oui, il m'a surpris dupalais, une intelligence et un calme remarquables. Politiquement, il est d'un tout autre niveau que Aulas.qui fait partie des notables peut-être une bonne personne mais la mairie de cette métropole exige un véritable leader politiqueSignaler Répondre
La gauche a bien sorti du piège Quentin Aulas ne pouvait pas attaquer sur le sujet car son passé avec quelques Extremistes dans le virage nord pourrait éclater sa compagne
Compliqué le SAV après un tel fiasco pour les équipes de Aulas
On comprend mieux pourquoi aulas voulait pas de débatSignaler Répondre
Un naufrage le gars
manifestement les avis font l unanimité sur le niveau des candidats et surtout leurs difficultés a répondre aux vraies questions posées par des journalistes rompus a la politique et qui ont ridiculisé les candidats. perso j irai voter a regret mais uniquement pour faire barrage a la gauche.Signaler Répondre
Pas surprenant ce sont les mêmes, l’ultra gauche comme d’habitude, ils n’existaient pas les uns sans les autres, C’est drôle car LFI s’en foute de l’écologie mais ça va à Doucet.Signaler Répondre
Leurs objectifs comme tout le monde c’est de garder son boulot, la soupe est bonne y’a pleins d’argent tant pis pour l’idéologie, que ce soit pour LFI ou eelv leurs créneaux est uniquement à but lucratif !
Et encore moins pour les escrologistesSignaler Répondre
Le même sentiment.Signaler Répondre
On avait l'impression d'un petit vieux qui se faisait racketter ses bijoux dans la rue.
Et même Dupalais qui ne l'a pas pourtant ménagé est venu 2 à 3 fois à son aide tant il faisait de la peine.
Aulas continue de prendre les Lyonnais pour des zozos ..Signaler Répondre
s’il perd il part . confirmant qu’il n’est pas là pour l’intérêt de Lyon mais le sien..
il radote la grosse arnaque de la «société civile», avec des listes truffées d’(ex-)élus et (ex-)emplois politiques.
La politique n’est pas un macdo on vient pas comme en veut mais en vient pour se battre pour les gens quelques soit le poste au pouvoir ou à l’opposition
L’arnaque de Aulas a été démasqué on une seule soirée on comprend bien pourquoi il a refusé de faire débat
Aulas peut être un cancre devant les caméras on s'en fout, il est l'allégorie de la haine des lyonnais envers les écologistes qui pactisent avec le diable sans honte sur un plateau de tv.Signaler Répondre
Son seul rôle est de nous débarasser de ce cancer vert de Doucet avant que la ville ne métastase.
mdr Doucet s’accroche aux branches.Signaler Répondre
Rappel: en 2020, Doucet ne maitrisait rien, et pourtant il a été élu.Signaler Répondre
Certes Aulas est débutant en politique, et est naturellement peu rompu à l'exercice d'hier soir. D'où cette impression de raté, d'être à côté de la plaque, mais dans sa situation c'est presque normal. Avec l’exercice de la fonction il apprendra vite, car il est intelligent.Signaler Répondre
Souvenez-vous de Doucet en 2020, il était aussi complètement à l'ouest, inconnu, et pourtant il a été élu uniquement parce que c'était écrit "écolo" sur l'affiche.
Pour Dupalais, je ne suis pas sûr qu'il ressorte grandi du débat, certes il parle plutôt bien (il est avocat) et semble avoir donné un coup de main à Aulas, mais tout en l’enfonçant, et en lui manquant manifestement de respect, ce que les autres ont soigneusement évité de faire.
Doucet, toujours content de lui, et qui évidement fera ami-ami avec LFI au second tour, mais ça c'est cousu de fil blanc.
Jean Michel AULAS n'a pas été brillant à l'inverse d'Alexandre DUPALAIS, qui a fait une belle démonstration de joute oratoire....Signaler Répondre
Grégory DOUCET n'a pas été mauvais à l'inverse d'Anaïs BELOUASSA-CHERIFI mise en grande difficulté sur le soutien de LFI à la jeune garde....
Difficile de faire mieux pour les 2 partis d'extrême gauche qui bien évidemment se retrouvent dès qu'il s'agit de conserver des sièges dans un contexte assez défavorable pour eux.
Cela aura t il un impact sur le scrutin ?
les fourbes se réunissent..suffisant? je ne l'espère pas!Signaler Répondre
L'alliance à Lyon sera faite avec LFI à Lyon pour essayer de sauver des sièges dans l'oppositionSignaler Répondre
et à Villeurbanne Van Styvendel en perdition, va faire pareil avec LFI
La gauche est dans un tel naufrage
C'est la qu'on voit que Doucet a lissé son image, mais reste une belle pastèqueSignaler Répondre
Il parle bien, mais impossible à défendre son bilan, face à l'insécurité, les embouteillages et le ras-le-bol des commerçants.
Planter des arbres et sali à l'extrême gauche immonde, ne fais pas tout monsieur.
+1 pour Monsieur Aulas, comme quasiment tout le monde. Mais je l'ai trouvé quand même à la peine sur quelques sujets.
Doucet a ete clair... concis, je n'aime pas son programme et je voterai pas pour lui car il a fait trop de mal.Signaler Répondre
Le mec des droites et du RN est quand même hyper A l'aise lors de cet exercice, mais bon c'est pas là-dessus qu'on les attend
À l'inverse Aulas a eu plus de peine à jouer le politique, mais on l'attend sur le terrain, je voterai pour lui
La madame, c'était quand même bien plus compliqué sur le fond et la forme.
Honnêtement Aulas m’a fait de la peine hier soir. Il était complètement à l’ouest, sans aucune maîtrise des sujets. On en vient à se demander s’il n’a pas été poussé dans un guet-apens par les droites lyonnaises pour le mettre en avant et en tirer profiSignaler Répondre
Aucun maîtrise des sujets heureusement le RN est venu le sauver Aulas été en bug 404 Il donnait l’impression d’être dépassé, incapable de tenir ses positions.On sent qu’il n’est pas à l’aise en politique il peine déjà à assumer les soutiens de Macron et de Wauquiez de son côté la gauche a marqué des points hier, avec une meilleure maîtrise des dossiers. Il faut toutefois rester attentif au RN qui pourrait capter une partie importante de l’électorat d’Aulas à mon avis Aulas ne dépassera pas les 26 pourcents Une frange de la droite pourrait se tourner vers le RN Quant à la bourgeoisie lyonnaise, elle pourrait hésiter entre le RN et les Verts, mais Aulas semble aujourd’hui affaibli Pourtant lorsqu’il était chef d’entreprise c’était un orateur reconnu Son discours était écouté par le patronat, en Ligue 1 comme à l’UEFA, parce qu’il maîtrisait parfaitement ses sujetsHier en revanche il semblait presque se demander ce qu’il faisait là Cela donner de la peine les lyonnais ne pourront pas donner les clés à une personnalité qui ne maîtrise pas la politique et sans position claire le même temps est fini
le débat a été d une nullité absolue de la part des 4 candidats incapables de répondre a des questions précises principalement posées par 2 journalistes parfaitement rompus au métier de la politique et qui n ont eu aucun mal a déstabiliser les candidats. chacun récitait sa leçon apprise par cœur et bredouillait lorsque on lui demandait une précision non prévue cherchant même l aide de son opposant le plus proche.Signaler Répondre
Les écologistes sont à classer à l'ultra gauche avec le parti lfi qui a pour assistants parlementaires des meurtriers.Signaler Répondre
Alliance Escrologistes, LFI, extrême gauche , un groupement d extrémistes dogmatiques dangereux....Signaler Répondre
la porte est complètement condamnée ils peuvent enlever leurs butins de voteSignaler Répondre
On élit pas quelqu'un sur le niveau d'un débat,mais sur les idées de fond.C'est lamentable de voir que les partis de gauche sont incapables de réussir seuls mais sont obligés de s'allier au pire parti:LFI !Signaler Répondre
Soyons objectifs.Signaler Répondre
Aulas cela a été le naufrage.
J'ai même eu de la peine.
Bellouassa-Cherifi, elle n'était pas à l'aise, elle récitait son programme et sa leçon.
Seuls Doucet et Dupalais ont été clairs et précis.
Après ce débat, j'ai peur que Doucet repasse tant Aulas a été catastrophique tant sur le fond que sur la forme.
Voir Doucet avec LFI et sa milice faire un nouveau mandat m'effraie.
Je voterai même pour une chèvre pour dégager Doucet et ses associés.Signaler Répondre
JMA encore lunaire.Signaler Répondre
Heureusement pour lui que les électeurs n’écoutent pas les débats et ne lisent pas les programmes.