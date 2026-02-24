Raphaëlle Mizony (NPA) : "Pour un mois et demi de gratuité des TCL, on prend 450 millions d'euros dans la poche de Jean-Michel Aulas"

A 22 ans, Raphaëlle Mizony est la benjamine des candidats à la mairie de Lyon. Sous la bannière NPA-Révolutionnaires, elle veut faire entendre la voix des travailleurs face à Jean-Michel Aulas, "représentant parfait de la bourgeoisie lyonnaise contre qui on veut se bagarrer politiquement" et de Grégory Doucet et sa "politique dégueulasse" contre les migrants et les sans-abris.
A l'instar de Lutte ouvrière, Raphaëlle Mizony porte des thématiques échappant aux pouvoirs de maire comme la régularisation des sans-papiers ou l'interdiction des licenciements. "Si dans les municipales il fallait parler que de la hauteur des trottoirs ou de la longueur des pistes cyclables, je pense qu'on s'ennuierait quand même un petit peu, non ?", rétorque l'étudiante.
"Quand bien même ce sont des mesures qui ne concernent pas la municipalité, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant dans les municipales parce qu'on pense que c'est en se battant par la lutte collective des travailleurs qu'on pourra obtenir nos revendications", poursuit-elle.
Raphaëlle Mizony a un vaste plan pour les TCL, avec déjà une idée sur comment le financer : "On veut la gratuité pour toutes et tous et justement encore une fois pas que pour les Lyonnais comme le voudrait Aulas. On veut un développement massif de l'offre des transports en commun, de tout le réseau. Il y a la proposition d'un nouveau métro, d'un nouveau tramway, nous on veut ça et même plus encore. Et par contre, il ne faudra pas du tout que ça rentre en contradiction avec l'amélioration des conditions de travail qui sera une garantie pour le bon fonctionnement du réseau. Et pour ça, il faudra prendre l'argent là où il y en a, dans la poche des patrons notamment. Et Jean-Michel Aulas, avec sa petite fortune de 450 millions d'euros, c'est déjà un mois et demi de gratuité".
Le NPA donnera un meeting le 7 mars à la mairie annexe de Vaulx-en-Velin.
Je n'ai absolument rien contre la jeunesse, bien au contraire, mais voici encore quelqu'un qui va défendre les travailleurs sans jamais avoir travaillé un jour de sa vie...Signaler Répondre
"""Le NPA donnera un meeting le 7 mars à la mairie annexe de Vaulx-en-Velin."""Signaler Répondre
Elle est sure d'être candidate à Lyon?
Il n'y a pas de salle disponible à Lyon ?
Si elle n'en a pas les moyens, qu'elle ouvre un cagnotte dans sa fac !!!!
L’extrème gauche a vraiment du talent pour endoctriner à ce point ces jeunes qui deviennent des bombes incendiaires.Signaler Répondre
Le camarade Xi Jiping peut lui fournir le gite, le couvert, et un complément de formation dans l'un de ses camps de rééducation !Signaler Répondre
Il faut vraiment qu'elle aille se reposer !Signaler Répondre
Croit elle à ce qu’elle dit. Elle doit vivre sur une autre planète.Signaler Répondre
À LFI, on fait une promo en ce moment : contre un vote LFI, on vous offre cagoule et gants coqués.Signaler Répondre
.......Signaler Répondre
ca change des idées des neo naziSignaler Répondre
du grand n'importe quoi cette candidateSignaler Répondre
Elle fait très sectaire avec des idées très arrêtées.....si jeune et déjà aussi rigide et limitée dans sa manière d'aborder les choses, cela dit c'est souvent le profil de l'extrême gauche.Signaler Répondre
S'agirait de grandir...Signaler Répondre
On veut tout gratuit et qui paie ? les couillons qui paient des impots ? ? ? ?Signaler Répondre
Rappelons juste que le nommé Archenault a milité au NPA !Signaler Répondre
donc : "ex Jeune Garde" assassins NPA complice !
Et pour la sécurité, elle prévoit le remplacement des forces de l'ordre républicaine par la milice de LFI.Signaler Répondre
Si vous voyez peu de travailleurs dans les bus c'est que :Signaler Répondre
1-Vous ne prenez pas le bus
2-Vous ne prenez pas le bus en heure de pointe
Donc votre avis claqué au sol croyez moi on serait mieux sans
Bien vu !Signaler Répondre
"On s'en bats les couilles d'être élu maire, on veut juste profiter du temps de parole obligatoire des municipales pour faire entendre nos délires".Signaler Répondre
"C'est en se battant..."Signaler Répondre
Oui oui, on a remarqué...
Encore une vedette étudiante à Lyon 2.Signaler Répondre
On pourrait les rebaptiser Nul Part Ailleurs 🤣Signaler Répondre
En fait, c'est presque UN AN ET DEMI de gratuité.Signaler Répondre
L'ultra gauche sort de son terrier...Signaler Répondre
Gentille , cette demoiselle, je vais aller squatter chez elle gratos, je suis en ancien travailleur , j'espère qu'elle m'accueilleraSignaler Répondre
Je vois peu de travailleur dans le bus, mais des nuisibles, qui profite sans payer avec des téléphones superbes, elle elle est aveugle ?
Avant de faire les poches des autresSignaler Répondre