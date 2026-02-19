Delphine Briday (Lutte ouvrière) : "Pendant les municipales, dénoncer la guerre sociale qui nous est menée"

Lutte ouvrière présentera des candidats dans 7 arrondissements de Lyon, à la mairie centrale et dans toutes les circonscriptions métropolitaines.

Delphine Briday porte les listes du parti à Lyon, avec un discours immuable, à destination des travailleurs : "On n'attend pas les périodes électorales pour faire entendre nos idées, notre camp. Et là, ces élections municipales et métropolitaines sont l'occasion aussi de dénoncer ce qu'on vit au quotidien, la guerre sociale qui nous est menée. On veut aussi discuter des menaces qui sont encore plus grandes, celles de la marche à la guerre", indique l'infirmière.

"On regroupe tous ceux qui sont révoltés par la situation et effectivement, on a plusieurs centaines de candidats qui vont pouvoir l'exprimer dans ces élections", se félicite-t-elle.

Delphine Briday n'a pas de propositions pour Lyon comme ses adversaires. "Si on veut s'attaquer réellement aux problèmes qui sont les nôtres au quotidien, ça demandera un rapport de force. Et ce ne sera pas uniquement en déposant un bulletin de vote que ce sera possible. Nous, on ne croit pas au sauveur suprême", précise-t-elle, dépréciant le pouvoir du maire pour changer la vie des Lyonnais.

"Tout ce qui est utile à la population, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit les transports, toute la vie collective, on veut que ce soit géré et organisé par les travailleurs", conclut Delphine Briday.

Lutte ouvrière donnera un grand meeting le 5 mars au CCVA de Villeurbanne avec Nathalie Arthaud.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.