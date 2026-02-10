Municipales à Lyon : un grand meeting avec Jean-Luc Mélenchon pour Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI)

Annoncée à 8% d'intentions de vote dans notre dernier sondage OpinionWay, ainsi que dans celui d'Ifop, Anaïs Belouassa-Cherifi pourrait ne pas prétendre à se qualifier pour le second tour. Ce qui compliquerait ses éventuelles négociations avec Grégory Doucet en vue d'une alliance.
Alors la candidate LFI à la mairie de Lyon va mettre le paquet à la fin du mois. Le jeudi 26 février, Anaïs Belouassa-Cherifi donnera un nouveau meeting - son 3e de la campagne, record battu à Lyon - aux côtés de Jean-Luc Mélenchon.
L'évènement aura lieu à la Bourse du Travail dans le 3e arrondissement de Lyon.
@JLMelenchon nous fera l'honneur de sa présence à l'occasion de notre meeting de fin de campagne🔻✊— Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) February 9, 2026
📍Bourse du travail, salle Albert Thomas, 69003 Lyon
🗓 Jeudi 26 février 19h00#FaireMieuxpourLyon pic.twitter.com/0r64VDXDmS
La députée du Rhône fut la secrétaire générale de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2022.
Le leader insoumis aidera-t-il sa protégée à grappiller de nouvelles voix à quelques semaines du premier tour ?
