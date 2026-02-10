Politique

Municipales à Lyon : un grand meeting avec Jean-Luc Mélenchon pour Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI)

Municipales à Lyon : un grand meeting avec Jean-Luc Mélenchon pour Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) - DR

A la peine dans les sondages, Anaïs Belouassa-Cherifi s'apprête à abattre sa carte joker. La candidate LFI aux élections municipales de Lyon annonce la tenue d'un meeting avec Jean-Luc Mélenchon le jeudi 26 février.

Annoncée à 8% d'intentions de vote dans notre dernier sondage OpinionWay, ainsi que dans celui d'Ifop, Anaïs Belouassa-Cherifi pourrait ne pas prétendre à se qualifier pour le second tour. Ce qui compliquerait ses éventuelles négociations avec Grégory Doucet en vue d'une alliance.

Alors la candidate LFI à la mairie de Lyon va mettre le paquet à la fin du mois. Le jeudi 26 février, Anaïs Belouassa-Cherifi donnera un nouveau meeting - son 3e de la campagne, record battu à Lyon - aux côtés de Jean-Luc Mélenchon.

L'évènement aura lieu à la Bourse du Travail dans le 3e arrondissement de Lyon.

La députée du Rhône fut la secrétaire générale de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2022.

Le leader insoumis aidera-t-il sa protégée à grappiller de nouvelles voix à quelques semaines du premier tour ?

avatar
hi hi le 10/02/2026 à 16:11

le Jean Luc a la Bourse du Travail ... lui qui n'a jamais rien branlé de sa vie ; politicard professionnel depuis plus de 50 ans ...

avatar
il me semble le 10/02/2026 à 15:59
Hi han je vote RN a écrit le 10/02/2026 à 15h25

Comment voter pour marine Le Pen qui est reconnu coupable de détournement de fonds publics de l’ordre de 5 millions d’euros , combien va détourner Bardella et sa clique une fois qu’ils seront au pouvoir … ?

que nous sommes sur les élections municipales ; non ?

avatar
merci JL le 10/02/2026 à 15:58

On sera là

avatar
Coeur de Lyon le 10/02/2026 à 15:56
ben la a écrit le 10/02/2026 à 15h22

elle va plafonner a 6 % avec un tel repoussoir

Cette militante LFI va sans doute apporter son soutien aux sectaires écolos au deuxième tour, même fonctionnement : ils sont au service d'un parti politique rigide loin de Lyon qui se moque des intérêts lyonnais.

avatar
HUG003 le 10/02/2026 à 15:52
Hi han je vote RN a écrit le 10/02/2026 à 15h25

Comment voter pour marine Le Pen qui est reconnu coupable de détournement de fonds publics de l’ordre de 5 millions d’euros , combien va détourner Bardella et sa clique une fois qu’ils seront au pouvoir … ?

Le rapport avec les municipales lyonnaises ? Hi han !

avatar
Chris6969699 le 10/02/2026 à 15:49
Hi han je vote RN a écrit le 10/02/2026 à 15h25

Comment voter pour marine Le Pen qui est reconnu coupable de détournement de fonds publics de l’ordre de 5 millions d’euros , combien va détourner Bardella et sa clique une fois qu’ils seront au pouvoir … ?

Quel rapport avec l'article ?

avatar
Ex Précisions le 10/02/2026 à 15:46

A la nuit tombée (ce sera le ramdam) grand méchoui, couscous merguez et insultes de bas étage sur les autres autres candidats...
De toute façon dans 1 mois ce sera fini pour elle.

avatar
mendes le 10/02/2026 à 15:46
Hi han je vote RN a écrit le 10/02/2026 à 15h25

Comment voter pour marine Le Pen qui est reconnu coupable de détournement de fonds publics de l’ordre de 5 millions d’euros , combien va détourner Bardella et sa clique une fois qu’ils seront au pouvoir … ?

Ce n'est pas la question ici , petit troll

avatar
Sunshine2026 le 10/02/2026 à 15:43

Quel bonheur ! Quel amour pour son prochain brille dans ces visages !

avatar
Vendredi le 10/02/2026 à 15:28

Mais elle sort d'où celle là.

avatar
Hi han je vote RN le 10/02/2026 à 15:25

Comment voter pour marine Le Pen qui est reconnu coupable de détournement de fonds publics de l’ordre de 5 millions d’euros , combien va détourner Bardella et sa clique une fois qu’ils seront au pouvoir … ?

avatar
ben la le 10/02/2026 à 15:22

elle va plafonner a 6 % avec un tel repoussoir

avatar
con-fucius le 10/02/2026 à 15:04

l homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique

