Cambrioleur tué par un septuagénaire près de Lyon : ce que dit la loi sur la légitime défense

On pense à tort que la loi américaine serait uniforme et autoriserait quiconque à abattre froidement le premier individu osant s'introduire sur sa propriété. Il n'en est rien, et le cas français est en réalité bien plus clair.
Que risque l'homme de 70 ans, vivant dans le quartier de la Revolère à Genas, placé en garde à vue après avoir abattu un cambrioleur qui tentait de s'introduire chez lui dans la nuit de dimanche à lundi ?
Beaucoup de voix s'élèvent, d'abord dans son voisinage, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour réclamer l'abandon des poursuites sous prétexte de la légitime défense.
Le bijoutier spécialisé dans le rachat d’or et de monnaies doit s'expliquer plus longuement sur les circonstances de son tir mortel, qui a ôté la vie au jeune homme qui s'était introduit par une trappe sur le toit, tandis que ses complices prenaient la fuite.
Il aurait déjà raconté aux gendarmes avoir entendu du bruit, s'être saisi d'une arme à feu et s'être ensuite retrouvé nez-à-nez avec le cambrioleur. Ce dernier l'aurait menacé, exhibant à son tour une arme de poing. C'est à ce moment-là que le septuagénaire aurait fait feu.
S'agit-il de légitime défense ? Le Code Pénal dispose de plusieurs articles pour apporter un début de réponse. L'article 122-6 prévoit qu'est "présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité".
Plus haut, l'article 122-5 dispose que "n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte".
Il ne s'agit pas d'autorisation d'utiliser la force létale, mais plutôt d'un avantage juridique lors d'un futur procès.
Aux enquêteurs désormais de vérifier que le cambrioleur était bien armé. Quant à savoir s'il a menacé de mort l'habitant de Genas, le huis-clos de leurs échanges risque de rendre la procédure assez délicate.
Soit.. mais il faut que l'intrus soit armé et vous menace de cette arme pour que l'usage d'une arme "équivalente" soit légitime.Signaler Répondre
Incroyable mais vrai, vous n'avez pas le droit de tirer sur qq'un qui vous tape avec un bâton, vous avez le droit de prendre vous même un bâton.
La "riposte" doit être proportionnée.
Simple question : y aurait il une polémique si c’était le retraité qui s’était fait descendre ? Il aurait rejoint la cohorte des faits divers.Signaler Répondre
Ici, c’est la victime qui s’est défendue, et voici venir le fait de société.
Sinon, il faut demander gentiment au cambrioleur, entré par effraction par le toit, s'il est armé, même s'il n'a pas l'arme dans sa main, avant de pouvoir se défendre.
Quoi que vous en disiez , la loi est tout sauf claire.Signaler Répondre
Le texte de loi ne précise pas que l'intrusion doit être armée pour valider la légitime défense. C'est le moment (la nuit) qui explique que la légitime défense est recevable, et on le comprend aisément. Surpris en pleine nuit chez soi, on ne va pas vérifier l'équipement du malfaiteur...Signaler Répondre
Même si le cambrioleur n'était pas armé, face à un homme beaucoup plus jeune, un septuagénaire (+ de 70 ans) peut se sentir menacé, et donc en état de légitime défense.Signaler Répondre
Dans ce cas, est-ce être un extrémiste que de parler de bénéfice du doute vu les circonstances ?Signaler Répondre
Comme d'habitude vous confondez les actions policières et les actions judiciaire même si dans ce cas précis on est vraiment sur la limite entre les deux. C'est à la justice d'établir la légitime défense et pas a la police. Pour tranché la justice a besoin d'un minimum d'investigations d'où la mesure de garde a vue.Signaler Répondre
Si les éléments sont probants comme ils semblent l'être mais par des propos rapporté donc peu fiable alors les poursuite seront effectivement abandonné, si c'est plus flou alors il y aura une mise en examen ect...
Encore une fois, Police n'est pas Justice, Son unique but est d'appréhender les auteurs de délits. C'est a la justice de les "punirs" et de faire réparation.
Si sa version est vraie.Signaler Répondre
Imaginez ce que cela impliquerait si les gendarmes déterminaient que le cambrioleur n'était pas armé.
Article très explicite et sinon qu'est-ce que prévoit la loi pour les cambrioleurs ???Signaler Répondre
