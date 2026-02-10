Cambrioleur tué par un septuagénaire près de Lyon : ce que dit la loi sur la légitime défense

On pense à tort que la loi américaine serait uniforme et autoriserait quiconque à abattre froidement le premier individu osant s'introduire sur sa propriété. Il n'en est rien, et le cas français est en réalité bien plus clair.

Que risque l'homme de 70 ans, vivant dans le quartier de la Revolère à Genas, placé en garde à vue après avoir abattu un cambrioleur qui tentait de s'introduire chez lui dans la nuit de dimanche à lundi ?

Beaucoup de voix s'élèvent, d'abord dans son voisinage, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour réclamer l'abandon des poursuites sous prétexte de la légitime défense.

Le bijoutier spécialisé dans le rachat d’or et de monnaies doit s'expliquer plus longuement sur les circonstances de son tir mortel, qui a ôté la vie au jeune homme qui s'était introduit par une trappe sur le toit, tandis que ses complices prenaient la fuite.

Il aurait déjà raconté aux gendarmes avoir entendu du bruit, s'être saisi d'une arme à feu et s'être ensuite retrouvé nez-à-nez avec le cambrioleur. Ce dernier l'aurait menacé, exhibant à son tour une arme de poing. C'est à ce moment-là que le septuagénaire aurait fait feu.

S'agit-il de légitime défense ? Le Code Pénal dispose de plusieurs articles pour apporter un début de réponse. L'article 122-6 prévoit qu'est "présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité".

Plus haut, l'article 122-5 dispose que "n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte".

Il ne s'agit pas d'autorisation d'utiliser la force létale, mais plutôt d'un avantage juridique lors d'un futur procès.

Aux enquêteurs désormais de vérifier que le cambrioleur était bien armé. Quant à savoir s'il a menacé de mort l'habitant de Genas, le huis-clos de leurs échanges risque de rendre la procédure assez délicate.