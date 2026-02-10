Judiciaire

Cambrioleur tué par un septuagénaire près de Lyon : ce que dit la loi sur la légitime défense

Cambrioleur tué par un septuagénaire près de Lyon : ce que dit la loi sur la légitime défense
Cambrioleur tué par un septuagénaire près de Lyon : ce que dit la loi sur la légitime défense - LyonMag

Dans la nuit de dimanche à lundi, un cambrioleur a été abattu par un habitant de Genas. Si le septuagénaire placé en garde à vue reçoit de nombreux soutiens, que dit la loi française sur la légitime défense ?

On pense à tort que la loi américaine serait uniforme et autoriserait quiconque à abattre froidement le premier individu osant s'introduire sur sa propriété. Il n'en est rien, et le cas français est en réalité bien plus clair.

Que risque l'homme de 70 ans, vivant dans le quartier de la Revolère à Genas, placé en garde à vue après avoir abattu un cambrioleur qui tentait de s'introduire chez lui dans la nuit de dimanche à lundi ?

Beaucoup de voix s'élèvent, d'abord dans son voisinage, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour réclamer l'abandon des poursuites sous prétexte de la légitime défense.

Le bijoutier spécialisé dans le rachat d’or et de monnaies doit s'expliquer plus longuement sur les circonstances de son tir mortel, qui a ôté la vie au jeune homme qui s'était introduit par une trappe sur le toit, tandis que ses complices prenaient la fuite.

Il aurait déjà raconté aux gendarmes avoir entendu du bruit, s'être saisi d'une arme à feu et s'être ensuite retrouvé nez-à-nez avec le cambrioleur. Ce dernier l'aurait menacé, exhibant à son tour une arme de poing. C'est à ce moment-là que le septuagénaire aurait fait feu.

S'agit-il de légitime défense ? Le Code Pénal dispose de plusieurs articles pour apporter un début de réponse. L'article 122-6 prévoit qu'est "présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité".

Plus haut, l'article 122-5 dispose que "n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte".

Il ne s'agit pas d'autorisation d'utiliser la force létale, mais plutôt d'un avantage juridique lors d'un futur procès.

Aux enquêteurs désormais de vérifier que le cambrioleur était bien armé. Quant à savoir s'il a menacé de mort l'habitant de Genas, le huis-clos de leurs échanges risque de rendre la procédure assez délicate.

26 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ertug le 10/02/2026 à 12:12

en pleine nuit, nez à nez avec un individu chez soi: il a bien réagi, j’approuve à 100%. je n’aurais pas hésité non plus. arrêtons d’être laxiste. ça suffit comme ça. on ne voit pas de police dans la rue. l’espace public est livré aux délinquants.

Signaler Répondre
avatar
ah bon? le 10/02/2026 à 12:10
Jouez clairon sonnez trompette a écrit le 10/02/2026 à 12h02

On ne va rien comprendre, quel que soit le résultat la justice est indépendante, les juges continueront leur laxisme.

Et les politiques, ils votent pas des lois plus sévères? Continue de voter pour la carpette, ça va s'arranger 🤣

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 10/02/2026 à 12:09
jeplussoie a écrit le 10/02/2026 à 11h55

et aussi que nos juges puissent se retrancher derriere des textes pour justifier leur clémence anormale

Textes votés par la majorité de droite..
Laissez macérer.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 10/02/2026 à 12:03
Libérez le retraité! a écrit le 10/02/2026 à 10h59

Le texte de loi ne précise pas que l'intrusion doit être armée pour valider la légitime défense. C'est le moment (la nuit) qui explique que la légitime défense est recevable, et on le comprend aisément. Surpris en pleine nuit chez soi, on ne va pas vérifier l'équipement du malfaiteur...

Soit.. mais il faut que l'intrus soit armé et vous menace de cette arme pour que l'usage d'une arme "équivalente" soit légitime.
Incroyable mais vrai, vous n'avez pas le droit de tirer sur qq'un qui vous tape avec un bâton, vous avez le droit de prendre vous même un bâton.
La "riposte" doit être proportionnée.
S'il dit vrai, il devrait s'en sortir. Mais s'il ment ce sera perpet'

Signaler Répondre
avatar
Jouez clairon sonnez trompette le 10/02/2026 à 12:02
ça vous pends au nez a écrit le 10/02/2026 à 11h42

Les Français honnêtes en ont plein le cul, qu'on protège les racailles! Vous avez pas compris? En 2027, vous allez comprendre!!!!!!

On ne va rien comprendre, quel que soit le résultat la justice est indépendante, les juges continueront leur laxisme.

Signaler Répondre
avatar
jeplussoie le 10/02/2026 à 11:55
Pas d accord a écrit le 10/02/2026 à 11h09

Quoi que vous en disiez , la loi est tout sauf claire.
C'est un précepte des lois Française .
Il faut bien que les avocats puissent se nourrir ....(et dieu sait comme ils ont faim-des ogres !)
C est comme ça

et aussi que nos juges puissent se retrancher derriere des textes pour justifier leur clémence anormale

Signaler Répondre
avatar
Un sentiment de Justice divine le 10/02/2026 à 11:52

Qu'en est'il des abus de faiblesse ? C'est tout le code civil de Napoléon qu'il faut revoir avec cette justice de merde qui ne veut pas se réformer.

Signaler Répondre
avatar
Évidemment le 10/02/2026 à 11:44

Bravo papy.
Le viol de domicile en pleine nuit par des racailles justifie la légitime défense.

Signaler Répondre
avatar
ça vous pends au nez le 10/02/2026 à 11:42

Les Français honnêtes en ont plein le cul, qu'on protège les racailles! Vous avez pas compris? En 2027, vous allez comprendre!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Affaire le 10/02/2026 à 11:19

Simple question : y aurait il une polémique si c’était le retraité qui s’était fait descendre ? Il aurait rejoint la cohorte des faits divers.
Ici, c’est la victime qui s’est défendue, et voici venir le fait de société.
Qu’on lui décerne la légion d’honneur et qu’on punisse sévèrement les complices

Signaler Répondre
avatar
Ras-le-bol le 10/02/2026 à 11:13

Dans tous les cas, je préfère "être le boucher que le veau".
Sinon, il faut demander gentiment au cambrioleur, entré par effraction par le toit, s'il est armé, même s'il n'a pas l'arme dans sa main, avant de pouvoir se défendre.
On devient fou en France !!!

Signaler Répondre
avatar
Pas d accord le 10/02/2026 à 11:09
Libérez le retraité! a écrit le 10/02/2026 à 09h05

La loi est claire, le retraité était en situation de légitime défense. Le maintenir en garde à vue est un abus de pouvoir.

Quoi que vous en disiez , la loi est tout sauf claire.
C'est un précepte des lois Française .
Il faut bien que les avocats puissent se nourrir ....(et dieu sait comme ils ont faim-des ogres !)
C est comme ça

Signaler Répondre
avatar
Libérez le retraité! le 10/02/2026 à 10:59
Mdr ! a écrit le 10/02/2026 à 10h18

Si sa version est vraie.
Imaginez ce que cela impliquerait si les gendarmes déterminaient que le cambrioleur n'était pas armé.

Le texte de loi ne précise pas que l'intrusion doit être armée pour valider la légitime défense. C'est le moment (la nuit) qui explique que la légitime défense est recevable, et on le comprend aisément. Surpris en pleine nuit chez soi, on ne va pas vérifier l'équipement du malfaiteur...

Signaler Répondre
avatar
gab le 10/02/2026 à 10:47
Mdr ! a écrit le 10/02/2026 à 10h18

Si sa version est vraie.
Imaginez ce que cela impliquerait si les gendarmes déterminaient que le cambrioleur n'était pas armé.

Même si le cambrioleur n'était pas armé, face à un homme beaucoup plus jeune, un septuagénaire (+ de 70 ans) peut se sentir menacé, et donc en état de légitime défense.

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 10/02/2026 à 10:40
Mdr ! a écrit le 10/02/2026 à 10h18

Si sa version est vraie.
Imaginez ce que cela impliquerait si les gendarmes déterminaient que le cambrioleur n'était pas armé.

Dans ce cas, est-ce être un extrémiste que de parler de bénéfice du doute vu les circonstances ?

Signaler Répondre
avatar
arthur_p le 10/02/2026 à 10:19
Libérez le retraité! a écrit le 10/02/2026 à 09h05

La loi est claire, le retraité était en situation de légitime défense. Le maintenir en garde à vue est un abus de pouvoir.

Comme d'habitude vous confondez les actions policières et les actions judiciaire même si dans ce cas précis on est vraiment sur la limite entre les deux. C'est à la justice d'établir la légitime défense et pas a la police. Pour tranché la justice a besoin d'un minimum d'investigations d'où la mesure de garde a vue.

Si les éléments sont probants comme ils semblent l'être mais par des propos rapporté donc peu fiable alors les poursuite seront effectivement abandonné, si c'est plus flou alors il y aura une mise en examen ect...

Encore une fois, Police n'est pas Justice, Son unique but est d'appréhender les auteurs de délits. C'est a la justice de les "punirs" et de faire réparation.

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 10/02/2026 à 10:19

Venez comme vous êtes, la gauche et les juges vous protègeront contre les méchants blancs..

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 10/02/2026 à 10:18
Libérez le retraité! a écrit le 10/02/2026 à 09h05

La loi est claire, le retraité était en situation de légitime défense. Le maintenir en garde à vue est un abus de pouvoir.

Si sa version est vraie.
Imaginez ce que cela impliquerait si les gendarmes déterminaient que le cambrioleur n'était pas armé.

Signaler Répondre
avatar
raleur le 10/02/2026 à 10:01

justice et police continuez comme cela et on verra apparaître des milices de défense

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 10/02/2026 à 09:59

Je retiens qu'en cas de cambriolage, il faut demander une consultation auprès d'un professeur de droit des "petits anges".

Signaler Répondre
avatar
2nd amendement le 10/02/2026 à 09:54

je préfère avoir mon portrait en première page du journal,
qu'en première ligne d'une marche blanche...

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 10/02/2026 à 09:43

Article très explicite et sinon qu'est-ce que prévoit la loi pour les cambrioleurs ???

Signaler Répondre
avatar
jjp le 10/02/2026 à 09:38

vu le contexte et le nombre d'attaques mortelles et d'une justice laxiste. Comme aux USA il faudra commencer à se défendre devant la montée du nombre de cambriolages. PROTEGEONS NOUS !!!

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 10/02/2026 à 09:17

Il est temps de changer les lois, et d'arrêter de défendre des voyous, voleurs, trafiquants.
Justice remet toi en question

Signaler Répondre
avatar
au nomm le 10/02/2026 à 09:16

Et la loi autorise un cambrioleur a rentré chez vous? La police nous protège pas? les Français se protègent, c'est normal!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Libérez le retraité! le 10/02/2026 à 09:05

La loi est claire, le retraité était en situation de légitime défense. Le maintenir en garde à vue est un abus de pouvoir.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.