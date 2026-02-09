Près de Lyon : un septuagénaire en garde à vue après la mort d’un cambrioleur

Les faits se sont déroulés vers 3h20 du matin du dimanche 8 au lundi 9 février, au sein d'une maison située au fond d’une allée du quartier de la Revolère, à Genas (Rhône). Un ou plusieurs individus se seraient introduits dans l’habitation en passant par le toit, après avoir retiré des tuiles pour accéder à l’intérieur par une trappe.
Alertés, les gendarmes ont découvert sur place le corps sans vie d’un jeune homme. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas pu être réanimée. D’après une source proche du dossier, elle aurait été touchée par au moins un tir d’arme à feu. Une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer avec précision les causes du décès.
Le propriétaire des lieux, âgé de 70 ans et domicilié à Genas, a été interpellé puis placé en garde à vue. Lors de ses premières déclarations, il aurait admis avoir fait usage d’une arme, sans préciser son modèle, tout en affirmant ne pas avoir atteint la victime. L’homme aurait expliqué avoir entendu du bruit avant de se retrouver face à l’un des intrus près d’une trappe située dans ses toilettes. Il aurait indiqué avoir été menacé par ce dernier, qui aurait exhibé une arme de poing.
Les circonstances exactes restent à éclaircir. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si le ou les cambrioleurs étaient bien armés et combien de personnes étaient impliquées. Le septuagénaire aurait évoqué la présence de deux individus, dont l’un aurait pris la fuite.
Un véhicule volé, susceptible d’avoir été utilisé par les auteurs présumés, a été retrouvé à proximité du domicile. L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de Mions. D’importants moyens de gendarmerie ont été mobilisés, notamment des militaires de la brigade de Jonage et de la cellule d’identification criminelle du Rhône, chargés des constatations techniques et scientifiques.
Le maire de Genas, Daniel Valéro, s’est rendu sur place ce lundi matin et a tenu à apporter son soutien au septuagénaire.
C’est bien,un en moins.Il faut soutenir ce monsieur qui n’a fait que se défendre.Signaler Répondre
Vu a la télé l'autre jour dans l'Ain. Un homme se fais cambrioler par des hommes armés. Il en blesse un! Et le cambrioleur porte plainte!Signaler Répondre
Justice gauchiste depuis 1981Signaler Répondre
C’est l’ancien qui se fait cambrioler braquer et c’est lui qui vas aller en prison sérieux c’est quand France que l’ont voient ça ils ont voulue cambrioler donc tu sais qu’il à des risque la prison la mort etcétéra le vol c’est pas comme à la TV peut y restés la preuve et ses sois disant potes ils l’ont laissées mourir donc c’est non assistance sur personne en danger ⚠️ plus le cambriolageSignaler Répondre
Bravo Papy..Signaler Répondre
Que tout le monde fasse pareil, çest bien plus efficace que la justice laxiste
Prison à vie pour tous les criminels !Signaler Répondre
Seule la police devrait avoir le droit d'abattre des individus.
On ne peut pas faire confiance aux citoyens pour posséder des armes !
total soutien au papy!Signaler Répondre
Encore un qui a joué et qui a perdu !Signaler Répondre
Le vieux fusil....bravo vive la résistance françaiseSignaler Répondre
Attention si vous tuez un petit ange qui vient vous dépouiller et vous trucider, la justice ne vous fera pas de cadeaux. Soutien à cette personne et votez bien la prochaine fois...Signaler Répondre
Doit on creuser encore et encore enquêter des heures mobiliser des tribunaux des juges des fdo pour la mort d un voyou .on est dans le monde administratif et du zéro délinquance ?Signaler Répondre
Légitime défense.Signaler Répondre
On aurai tous fait pareil pour protéger sa famille.
J'espère qu'il ne sera pas trop embêté par la justice.
Total soutien a ce Monsieur.
un de moins, soutien au papy. La peur doit changer de camp.Signaler Répondre
On est en France donc interdit de se défendre souhaitons que ce brave homme est du soutientSignaler Répondre
93% des cambrioleurs ne sont jamais pris.Signaler Répondre
En d'autres termes, la puissance publique laisse les gens se faire dépouiller jusque chez eux.
Il n'y a pas de volonté politique de protéger ces citoyens.
On se laisse faire donc ?
encore un innocent assasiné par un fachoSignaler Répondre
On ne va pas pleurer pour ce délinquant.Signaler Répondre
Il a voulu jouer, il a perdu. Il avait qu'a rester dans le droit chemin.
Bravo l'ancien, il en faudrait encore plus comme lui !Signaler Répondre
Donc le mec a des cambrioleurs chez lui armé apparemment et c'est lui qu'on arrêteSignaler Répondre