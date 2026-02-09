Faits Divers

Près de Lyon : un septuagénaire en garde à vue après la mort d’un cambrioleur

Près de Lyon : un septuagénaire en garde à vue après la mort d’un cambrioleur

Dans un contexte marqué par une recrudescence des cambriolages dans l’Est lyonnais, l’affaire suscite une vive émotion au sein de la commune.

Les faits se sont déroulés vers 3h20 du matin du dimanche 8 au lundi 9 février, au sein d'une maison située au fond d’une allée du quartier de la Revolère, à Genas (Rhône). Un ou plusieurs individus se seraient introduits dans l’habitation en passant par le toit, après avoir retiré des tuiles pour accéder à l’intérieur par une trappe.

Alertés, les gendarmes ont découvert sur place le corps sans vie d’un jeune homme. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas pu être réanimée. D’après une source proche du dossier, elle aurait été touchée par au moins un tir d’arme à feu. Une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer avec précision les causes du décès.

Le propriétaire des lieux, âgé de 70 ans et domicilié à Genas, a été interpellé puis placé en garde à vue. Lors de ses premières déclarations, il aurait admis avoir fait usage d’une arme, sans préciser son modèle, tout en affirmant ne pas avoir atteint la victime. L’homme aurait expliqué avoir entendu du bruit avant de se retrouver face à l’un des intrus près d’une trappe située dans ses toilettes. Il aurait indiqué avoir été menacé par ce dernier, qui aurait exhibé une arme de poing.

Les circonstances exactes restent à éclaircir. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si le ou les cambrioleurs étaient bien armés et combien de personnes étaient impliquées. Le septuagénaire aurait évoqué la présence de deux individus, dont l’un aurait pris la fuite.

Un véhicule volé, susceptible d’avoir été utilisé par les auteurs présumés, a été retrouvé à proximité du domicile. L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de Mions. D’importants moyens de gendarmerie ont été mobilisés, notamment des militaires de la brigade de Jonage et de la cellule d’identification criminelle du Rhône, chargés des constatations techniques et scientifiques.

Le maire de Genas, Daniel Valéro, s’est rendu sur place ce lundi matin et a tenu à apporter son soutien au septuagénaire.

Tags :

cambrioleur

tirs

mort

20 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Cmoi le 09/02/2026 à 16:50

C’est bien,un en moins.Il faut soutenir ce monsieur qui n’a fait que se défendre.

Signaler Répondre
avatar
alenv le 09/02/2026 à 16:43
Dupon a écrit le 09/02/2026 à 16h07

Bravo Papy..
Que tout le monde fasse pareil, çest bien plus efficace que la justice laxiste

Vu a la télé l'autre jour dans l'Ain. Un homme se fais cambrioler par des hommes armés. Il en blesse un! Et le cambrioleur porte plainte!

Signaler Répondre
avatar
foxy69 le 09/02/2026 à 16:39

Justice gauchiste depuis 1981

Signaler Répondre
avatar
bullit le 09/02/2026 à 16:25

C’est l’ancien qui se fait cambrioler braquer et c’est lui qui vas aller en prison sérieux c’est quand France que l’ont voient ça ils ont voulue cambrioler donc tu sais qu’il à des risque la prison la mort etcétéra le vol c’est pas comme à la TV peut y restés la preuve et ses sois disant potes ils l’ont laissées mourir donc c’est non assistance sur personne en danger ⚠️ plus le cambriolage

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 09/02/2026 à 16:07

Bravo Papy..
Que tout le monde fasse pareil, çest bien plus efficace que la justice laxiste

Signaler Répondre
avatar
zemmourvite le 09/02/2026 à 16:04

Prison à vie pour tous les criminels !
Seule la police devrait avoir le droit d'abattre des individus.
On ne peut pas faire confiance aux citoyens pour posséder des armes !

Signaler Répondre
avatar
bassta le 09/02/2026 à 15:59
Général Salan a écrit le 09/02/2026 à 15h25

un de moins, soutien au papy. La peur doit changer de camp.

total soutien au papy!

Signaler Répondre
avatar
et oui et oui le 09/02/2026 à 15:42

Encore un qui a joué et qui a perdu !

Signaler Répondre
avatar
Guillome30 le 09/02/2026 à 15:42

Le vieux fusil....bravo vive la résistance française

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 09/02/2026 à 15:39

Attention si vous tuez un petit ange qui vient vous dépouiller et vous trucider, la justice ne vous fera pas de cadeaux. Soutien à cette personne et votez bien la prochaine fois...

Signaler Répondre
avatar
caillou le 09/02/2026 à 15:31

Doit on creuser encore et encore enquêter des heures mobiliser des tribunaux des juges des fdo pour la mort d un voyou .on est dans le monde administratif et du zéro délinquance ?

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 09/02/2026 à 15:27

Légitime défense.
On aurai tous fait pareil pour protéger sa famille.
J'espère qu'il ne sera pas trop embêté par la justice.
Total soutien a ce Monsieur.

Signaler Répondre
avatar
Général Salan le 09/02/2026 à 15:25

un de moins, soutien au papy. La peur doit changer de camp.

Signaler Répondre
avatar
bob le 09/02/2026 à 15:21

On est en France donc interdit de se défendre souhaitons que ce brave homme est du soutient

Signaler Répondre
avatar
C'est plus possible le 09/02/2026 à 15:21

93% des cambrioleurs ne sont jamais pris.

En d'autres termes, la puissance publique laisse les gens se faire dépouiller jusque chez eux.

Il n'y a pas de volonté politique de protéger ces citoyens.

On se laisse faire donc ?

Signaler Répondre
avatar
NAHEL le 09/02/2026 à 15:18

encore un innocent assasiné par un facho

Signaler Répondre
avatar
Henry Golant le 09/02/2026 à 15:06

On ne va pas pleurer pour ce délinquant.
Il a voulu jouer, il a perdu. Il avait qu'a rester dans le droit chemin.

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 09/02/2026 à 15:02

Bravo l'ancien, il en faudrait encore plus comme lui !

Signaler Répondre
avatar
johnny le 09/02/2026 à 14:57

Donc le mec a des cambrioleurs chez lui armé apparemment et c'est lui qu'on arrête

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.