Près de Lyon : un septuagénaire en garde à vue après la mort d’un cambrioleur

Les faits se sont déroulés vers 3h20 du matin du dimanche 8 au lundi 9 février, au sein d'une maison située au fond d’une allée du quartier de la Revolère, à Genas (Rhône). Un ou plusieurs individus se seraient introduits dans l’habitation en passant par le toit, après avoir retiré des tuiles pour accéder à l’intérieur par une trappe.

Alertés, les gendarmes ont découvert sur place le corps sans vie d’un jeune homme. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas pu être réanimée. D’après une source proche du dossier, elle aurait été touchée par au moins un tir d’arme à feu. Une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer avec précision les causes du décès.

Le propriétaire des lieux, âgé de 70 ans et domicilié à Genas, a été interpellé puis placé en garde à vue. Lors de ses premières déclarations, il aurait admis avoir fait usage d’une arme, sans préciser son modèle, tout en affirmant ne pas avoir atteint la victime. L’homme aurait expliqué avoir entendu du bruit avant de se retrouver face à l’un des intrus près d’une trappe située dans ses toilettes. Il aurait indiqué avoir été menacé par ce dernier, qui aurait exhibé une arme de poing.

Les circonstances exactes restent à éclaircir. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si le ou les cambrioleurs étaient bien armés et combien de personnes étaient impliquées. Le septuagénaire aurait évoqué la présence de deux individus, dont l’un aurait pris la fuite.

Un véhicule volé, susceptible d’avoir été utilisé par les auteurs présumés, a été retrouvé à proximité du domicile. L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de Mions. D’importants moyens de gendarmerie ont été mobilisés, notamment des militaires de la brigade de Jonage et de la cellule d’identification criminelle du Rhône, chargés des constatations techniques et scientifiques.

Le maire de Genas, Daniel Valéro, s’est rendu sur place ce lundi matin et a tenu à apporter son soutien au septuagénaire.