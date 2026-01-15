Un appartement criblé de balles en pleine nuit à Villeurbanne

Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 janvier, plusieurs coups de feu ont été tirés contre un appartement situé rue Ollier, en plein centre-ville.
Selon les informations communiquées par la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN) à nos confrères du Progrès, les forces de l’ordre sont intervenues aux alentours de 23h50 après un appel au 17. Sur place, les policiers ont constaté plusieurs impacts de balles dans les volets d’un appartement visé par les tirs.
Au total, sept coups de feu auraient été tirés. Un départ de feu a également été signalé, sans que l’on connaisse à ce stade son origine exacte ni son lien direct avec les tirs.
Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Les occupants de l’appartement n’ont pas été touchés.
Une enquête est en cours, afin de déterminer les circonstances précises de ces tirs et d’identifier le ou les auteurs.
Bof, ça fait des années que j'ai quitté ma belle et regrettée ville de Lyon. À l'époque, certains quartiers de Villeurbanne, Vaux-en-Velin et Vénissieux étaient déjà fortement gangrenés. Tout a empiré, et maintenant, même Lyon n'a rien à leur envier, avec ses quartiers de la Guillotière et la Duchère entre autres. Mon fils est venu faire ses études à Lyon, il a eu le grand plaisir d'assister à un meurtre sur les quais... Il est parti sans regrets.Signaler Répondre
La bonne blague :) merci j'ai bien rigoler.Signaler Répondre
je dirais meme plus !!c est l esssstraaiiimeme drouèèète!!..cèçafote!.c est eux les mechants,les vilains!les pobos! ,épicétou....tout le monde sait que les bien gentils et tout calins sont à gauche!!(nota:tout ce qui est excessif est ridicule)Signaler Répondre
Le danger c est lesstreme drooaaate hein et il faudra faire barrage aux prochaines élections, c est la seule préoccupation de nos politiquesSignaler Répondre
Espèce d’Ane vous n’avez pas encore compris que c’est LFI qui sème le désordre !!!Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/139157/anais-belouassa-cherifi-demande-a-bruno-retailleau-ce-qu-il-compte-faire-contre-l-ultra-droite-qui-seme-la-terreur-a-lyonSignaler Répondre
Depuis qu'on vous le dit que l'esstreme drouate sème la terreur à Lyon
Expliquez nous donc comment LFI compte empêcher ce genre d'actions ?Signaler Répondre
Il est grand temps que LFI accède à la gestion des municipalités avant des drames irrémédiables que la droite, l'extrême droite et la fausse gauche encouragent par leur politique.Signaler Répondre
Et la France envoie des soldats au Groenland....Signaler Répondre
C'est le bordel et ça dure.Signaler Répondre
Les jours, les semaines, les mois, les années passent et rien ne change.
Très certainement, encore un passionné d'armes à feu !!!
Métropole apaisée comme toujours....Signaler Répondre
On fait passer ces faits comme faisant partie du quotidien en ajoutant pas de blessés ? c'est vraiment le bordel complet à VilleurbanneSignaler Répondre