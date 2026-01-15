Un appartement criblé de balles en pleine nuit à Villeurbanne

Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 janvier, plusieurs coups de feu ont été tirés contre un appartement situé rue Ollier, en plein centre-ville.

Selon les informations communiquées par la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN) à nos confrères du Progrès, les forces de l’ordre sont intervenues aux alentours de 23h50 après un appel au 17. Sur place, les policiers ont constaté plusieurs impacts de balles dans les volets d’un appartement visé par les tirs.

Au total, sept coups de feu auraient été tirés. Un départ de feu a également été signalé, sans que l’on connaisse à ce stade son origine exacte ni son lien direct avec les tirs.

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Les occupants de l’appartement n’ont pas été touchés.