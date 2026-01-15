Faits Divers

Un appartement criblé de balles en pleine nuit à Villeurbanne

De nouveaux tirs ont troublé la nuit à Villeurbanne.

Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 janvier, plusieurs coups de feu ont été tirés contre un appartement situé rue Ollier, en plein centre-ville. 

Selon les informations communiquées par la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN) à nos confrères du Progrès, les forces de l’ordre sont intervenues aux alentours de 23h50 après un appel au 17. Sur place, les policiers ont constaté plusieurs impacts de balles dans les volets d’un appartement visé par les tirs. 

Au total, sept coups de feu auraient été tirés. Un départ de feu a également été signalé, sans que l’on connaisse à ce stade son origine exacte ni son lien direct avec les tirs. 

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Les occupants de l’appartement n’ont pas été touchés. 

Une enquête est en cours, afin de déterminer les circonstances précises de ces tirs et d’identifier le ou les auteurs.

9 commentaires
Exlyonnaise-la première le 15/01/2026 à 11:36

Bof, ça fait des années que j'ai quitté ma belle et regrettée ville de Lyon. À l'époque, certains quartiers de Villeurbanne, Vaux-en-Velin et Vénissieux étaient déjà fortement gangrenés. Tout a empiré, et maintenant, même Lyon n'a rien à leur envier, avec ses quartiers de la Guillotière et la Duchère entre autres. Mon fils est venu faire ses études à Lyon, il a eu le grand plaisir d'assister à un meurtre sur les quais... Il est parti sans regrets.

Mouimoui le 15/01/2026 à 11:24
LFI 69 a écrit le 15/01/2026 à 10h21

Il est grand temps que LFI accède à la gestion des municipalités avant des drames irrémédiables que la droite, l'extrême droite et la fausse gauche encouragent par leur politique.

La bonne blague :) merci j'ai bien rigoler.

allo maman bobo le 15/01/2026 à 11:16
Electeur EELV,., a écrit le 15/01/2026 à 10h36

https://www.lyonmag.com/article/139157/anais-belouassa-cherifi-demande-a-bruno-retailleau-ce-qu-il-compte-faire-contre-l-ultra-droite-qui-seme-la-terreur-a-lyon

Depuis qu'on vous le dit que l'esstreme drouate sème la terreur à Lyon

je dirais meme plus !!c est l esssstraaiiimeme drouèèète!!..cèçafote!.c est eux les mechants,les vilains!les pobos! ,épicétou....tout le monde sait que les bien gentils et tout calins sont à gauche!!(nota:tout ce qui est excessif est ridicule)

N oubliez pas le 15/01/2026 à 10:39

Le danger c est lesstreme drooaaate hein et il faudra faire barrage aux prochaines élections, c est la seule préoccupation de nos politiques

vimi le 15/01/2026 à 10:37

Espèce d’Ane vous n’avez pas encore compris que c’est LFI qui sème le désordre !!!

Hehe le 15/01/2026 à 10:27
LFI 69 a écrit le 15/01/2026 à 10h21

Il est grand temps que LFI accède à la gestion des municipalités avant des drames irrémédiables que la droite, l'extrême droite et la fausse gauche encouragent par leur politique.

Expliquez nous donc comment LFI compte empêcher ce genre d'actions ?

LFI 69 le 15/01/2026 à 10:21

Il est grand temps que LFI accède à la gestion des municipalités avant des drames irrémédiables que la droite, l'extrême droite et la fausse gauche encouragent par leur politique.

Kris Pinsch le 15/01/2026 à 10:09

Et la France envoie des soldats au Groenland....

Alouf1959 le 15/01/2026 à 10:00
c'est incroyable a écrit le 15/01/2026 à 09h45

On fait passer ces faits comme faisant partie du quotidien en ajoutant pas de blessés ? c'est vraiment le bordel complet à Villeurbanne

C'est le bordel et ça dure.
Les jours, les semaines, les mois, les années passent et rien ne change.
Très certainement, encore un passionné d'armes à feu !!!

Chris6969699 le 15/01/2026 à 09:50

Métropole apaisée comme toujours....

c'est incroyable le 15/01/2026 à 09:45

On fait passer ces faits comme faisant partie du quotidien en ajoutant pas de blessés ? c'est vraiment le bordel complet à Villeurbanne

