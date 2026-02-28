Politique

Municipales à Villeurbanne : Jean-Paul Bret attaque Jean-Luc Mélenchon et appelle à un "rempart"

Municipales à Villeurbanne : Jean-Paul Bret attaque Jean-Luc Mélenchon et appelle à un "rempart"
Municipales à Villeurbanne : Jean-Paul Bret attaque Jean-Luc Mélenchon et appelle à un "rempart" - LyonMag

Candidat socialiste dissident à la mairie de Villeurbanne, l’ancien édile Jean-Paul Bret publie un communiqué virulent visant Jean-Luc Mélenchon. Il dénonce des propos qu’il juge "dangereux" et appelle à faire barrage à La France insoumise lors des prochaines élections.

Jean-Paul Bret n'est clairement pas un fan de Jean-Luc Mélenchon. Après avoir échoué de peu à s'emparer de l'écharpe de député villeurbannais de son gendre Gabriel Amard, il candidate à la mairie de Villeurbanne pour renverser son successeur Cédric Van Styvendael qu'il accuse de trop fricoter avec les insoumis.

Cette fois, l'ancien maire PS de Villeurbanne s’en prend frontalement à Jean-Luc Mélenchon à la suite de déclarations récentes du leader de La France insoumise lors du meeting de la Bourse du Travail à Lyon jeudi 26 février.

L’ancien édile dénonce ce qu’il qualifie de sortie inacceptable à propos de l’affaire Epstein et d’une "fausse leçon de prononciation". Il accuse Jean-Luc Mélenchon d’"agiter un pseudo complot", de "s’amuser avec l’antisémitisme" et de "toucher la corde sensible des antisémites".

Jean-Paul Bret estime également que ces propos viseraient à "créer un écran de fumée" pour détourner l’attention des polémiques locales, évoquant notamment la mort de Quentin Deranque. Il juge enfin cette prise de parole "irresponsable" dans une métropole qui, selon lui, "a besoin d’apaisement".

Au-delà de la critique personnelle, le candidat socialiste dissident appelle à constituer "un rempart face à la France Insoumise, à Lyon, à Villeurbanne et ailleurs".

Tags :

jean-paul bret

Municipales 2026 à Villeurbanne

villeurbanne

jean-luc mélenchon

LFI

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 28/02/2026 à 17:24
AntiLFI a écrit le 28/02/2026 à 16h31

Front sanitaire contre LFI. Ce parti n'est plus dans l'arc républicain.

Sanitaire et LFI vont ensemble, au petit coin comme on dit ;-)

Signaler Répondre
avatar
La Meute le 28/02/2026 à 17:19

Oui cordon sanitaire avec les néo nazis de LFI

Signaler Répondre
avatar
Toutes mes excuses pour ce post inutile le 28/02/2026 à 16:57
Merci monsieur ou madame CENSEUR a écrit le 28/02/2026 à 16h34

En supprimant mon post sur le vrai visage de Mélenchon vous me prouvez que vous êtes un adepte

Désolé.
ma

Signaler Répondre
avatar
Merci monsieur ou madame CENSEUR le 28/02/2026 à 16:34

En supprimant mon post sur le vrai visage de Mélenchon vous me prouvez que vous êtes un adepte

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 28/02/2026 à 16:31

Front sanitaire contre LFI. Ce parti n'est plus dans l'arc républicain.

Signaler Répondre
avatar
Merci monsieur le véritable Maire le 28/02/2026 à 16:10

Mélenchon appelle habilement à la victoire de la rue parce qu'il sait être incapable de gagner et encore moins de gérer un pays

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.