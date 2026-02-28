Municipales à Villeurbanne : Jean-Paul Bret attaque Jean-Luc Mélenchon et appelle à un "rempart"

Jean-Paul Bret n'est clairement pas un fan de Jean-Luc Mélenchon. Après avoir échoué de peu à s'emparer de l'écharpe de député villeurbannais de son gendre Gabriel Amard, il candidate à la mairie de Villeurbanne pour renverser son successeur Cédric Van Styvendael qu'il accuse de trop fricoter avec les insoumis.

Cette fois, l'ancien maire PS de Villeurbanne s’en prend frontalement à Jean-Luc Mélenchon à la suite de déclarations récentes du leader de La France insoumise lors du meeting de la Bourse du Travail à Lyon jeudi 26 février.

L’ancien édile dénonce ce qu’il qualifie de sortie inacceptable à propos de l’affaire Epstein et d’une "fausse leçon de prononciation". Il accuse Jean-Luc Mélenchon d’"agiter un pseudo complot", de "s’amuser avec l’antisémitisme" et de "toucher la corde sensible des antisémites".

Jean-Paul Bret estime également que ces propos viseraient à "créer un écran de fumée" pour détourner l’attention des polémiques locales, évoquant notamment la mort de Quentin Deranque. Il juge enfin cette prise de parole "irresponsable" dans une métropole qui, selon lui, "a besoin d’apaisement".

Au-delà de la critique personnelle, le candidat socialiste dissident appelle à constituer "un rempart face à la France Insoumise, à Lyon, à Villeurbanne et ailleurs".