Villeurbanne : deux escort-girls braquées, trois hommes armés repartent avec l'argent des passes

Ce dimanche soir, vers 21h30, deux escort-girls se prostituant dans un appartement de la rue du 24-février-1848 à Villeurbanne ont été braquées par trois hommes armés.

L'un d'entre eux avait convenu au préalable d'un rendez-vous pour obtenir leur adresse. Puis, avec des complices, il avait donc fait irruption dans cet Airbnb, à la recherche de l'argent des passes du jour.

Le trio a ensuite pris la fuite avec un téléphone portable et une somme d'argent que les victimes n'ont pas souhaité détailler aux forces de l'ordre.

Les escort-girls, qui n'ont pas été blessées lors de l'extorsion à main armée, ont porté plainte.