Villeurbanne : deux escort-girls braquées, trois hommes armés repartent avec l'argent des passes

Ce dimanche soir, vers 21h30, deux escort-girls se prostituant dans un appartement de la rue du 24-février-1848 à Villeurbanne ont été braquées par trois hommes armés.
L'un d'entre eux avait convenu au préalable d'un rendez-vous pour obtenir leur adresse. Puis, avec des complices, il avait donc fait irruption dans cet Airbnb, à la recherche de l'argent des passes du jour.
Le trio a ensuite pris la fuite avec un téléphone portable et une somme d'argent que les victimes n'ont pas souhaité détailler aux forces de l'ordre.
Les escort-girls, qui n'ont pas été blessées lors de l'extorsion à main armée, ont porté plainte.
Sinon il y a France Travail qui recrute.....Signaler Répondre
Encore un coup de l'extrême droite....Signaler Répondre
A Villeurbanne on coche toutes les cases , de la délinquance , du trafic de drogues et de la prostitution en passant par les fusilladesSignaler Répondre
AIRBNB ,encore et toujours dans les rubriques faits divers .....Signaler Répondre
Voilà à quoi servent essentiellement les Airbnb !!Signaler Répondre
Et pendant ce temps là , vous ne trouvez pas de logement à Lyon pour vous installer .
S'en parler des nuisances dans les immeubles en question . Les grands appartements sont reconditionnés en studio par des propriétaires peut scrupuleux ,ils devraient être poursuivi pour association de proxénétisme . Pendant ce temps là des gamines se prostituent sous vos yeux . J.M
Les flics n ont rien d autre a faire qu a chercher l argent des putes bravoSignaler Répondre