Faits Divers

Villeurbanne : deux escort-girls braquées, trois hommes armés repartent avec l'argent des passes

Villeurbanne : deux escort-girls braquées, trois hommes armés repartent avec l'argent des passes
Villeurbanne : deux escort-girls braquées, trois hommes armés repartent avec l'argent des passes - LyonMag

Quand la prostituée a ouvert la porte dimanche 22 février, ce n'était pas pour son client mais trois hommes armés qui l'ont braquée et ont fait main basse sur ses recettes du jour. Une enquête a été ouverte.

Ce dimanche soir, vers 21h30, deux escort-girls se prostituant dans un appartement de la rue du 24-février-1848 à Villeurbanne ont été braquées par trois hommes armés.

L'un d'entre eux avait convenu au préalable d'un rendez-vous pour obtenir leur adresse. Puis, avec des complices, il avait donc fait irruption dans cet Airbnb, à la recherche de l'argent des passes du jour.

Le trio a ensuite pris la fuite avec un téléphone portable et une somme d'argent que les victimes n'ont pas souhaité détailler aux forces de l'ordre.

Les escort-girls, qui n'ont pas été blessées lors de l'extorsion à main armée, ont porté plainte.

Tags :

villeurbanne

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
France Travail le 24/02/2026 à 11:35

Sinon il y a France Travail qui recrute.....

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 24/02/2026 à 11:03

Encore un coup de l'extrême droite....

Signaler Répondre
avatar
décidemment le 24/02/2026 à 10:33

A Villeurbanne on coche toutes les cases , de la délinquance , du trafic de drogues et de la prostitution en passant par les fusillades

Signaler Répondre
avatar
ho le 24/02/2026 à 10:04

AIRBNB ,encore et toujours dans les rubriques faits divers .....

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 24/02/2026 à 08:59

Voilà à quoi servent essentiellement les Airbnb !!
Et pendant ce temps là , vous ne trouvez pas de logement à Lyon pour vous installer .
S'en parler des nuisances dans les immeubles en question . Les grands appartements sont reconditionnés en studio par des propriétaires peut scrupuleux ,ils devraient être poursuivi pour association de proxénétisme . Pendant ce temps là des gamines se prostituent sous vos yeux . J.M

Signaler Répondre
avatar
Veritas le 24/02/2026 à 08:57

Les flics n ont rien d autre a faire qu a chercher l argent des putes bravo

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.