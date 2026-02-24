Faits Divers

"Lyon nationaliste !" : des tags découverts sur une école à Lyon, mais effacés avant l'arrivée de la police

"Lyon nationaliste !" : des tags découverts sur une école à Lyon, mais effacés avant l'arrivée de la police
"Lyon nationaliste !" : des tags découverts sur une école à Lyon, mais effacés avant l'arrivée de la police - LyonMag

La veille de la rentrée scolaire ce dimanche 22 février, les équipes de l'école Albert-Camus dans le 5e arrondissement de Lyon ont découvert des tags nationalistes. Ces derniers ont été effacés avant l'arrivée de la police.

"Lyon nationaliste !" et des croix celtiques. Ce sont les tags nationalistes retrouvés dimanche sur un mur de l'école Albert-Camus à Lyon. L'établissement, plutôt tranquille car difficile d'accès dans le quartier de l'Observance, a-t-il été visé par des personnes ayant participé à la marche pour Quentin Deranque samedi ?

L'enquête de la police s'annonce plus ardue que prévu puisque la Ville de Lyon a procédé au détagage express de la façade de l'école avant le passage des forces de l'ordre, afin de préserver les enfants lundi matin.

Cela avait déjà été le cas en août dernier, lorsque le "Free Gaza" inscrit sur le mémorial de la Shoah avait été enlevé par les services municipaux, avant les constations d'usage des enquêteurs.

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
papyrebel le 24/02/2026 à 11:45

Trop facile d'accuser sans preuves ! Où sont les photos ? Il n'y en a pas , donc on essaye autre chose pour détourner l'attention de l'assassinat politique du jeune Quentin ...Mais au fait , où en est l'enquête , nous attendons des noms , probablement issus de la jeune bourgeoisie Lyonnaise que certains tentent de préserver !

Signaler Répondre
avatar
jhonvhon le 24/02/2026 à 11:29

Ho étrange , mais les tags d'extrême gauche sont plus dur à faire partir pour la mairie il me semble....

Signaler Répondre
avatar
Bad pitre le 24/02/2026 à 10:40

Et les escrolos n'ont pas pensé à faire une photo ? Tout est bidon avec les socialos wokes

Signaler Répondre
avatar
Ououi le 24/02/2026 à 10:11
Ex Précisions a écrit le 24/02/2026 à 07h37

J'ai vu la photo des tags, c'était tellement mal fait que ça ne peut venir que de gauchistes pour discriminer la droite...

Surtout les tags néonazis n'ont pas du être fait par les néo nazis qui ont levé le bras dans l'après-midi ! Ça 'e leurs ressemble pas de faire des chose de néo nazis a ces néo nazis

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 24/02/2026 à 10:09

Notre petit maire Doucet collabore avec la police en effaçant les preuves ! Encore une connerie de plus.

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 24/02/2026 à 09:49

Doucet l'escrologiste qui respecte les institutions...Oh c'est bientôt les municipales. Je ne vote pas habituellement melà je vais me lâcher.

Signaler Répondre
avatar
Bob65 le 24/02/2026 à 08:16

On aimerait une réactivité pareille sur tout les tags de la ville !

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 24/02/2026 à 07:40

Doucet ne va tout de même pas permettre aux forces de l'ordre républicaine d'enquêter sur ces tags dès fois que l'on retrouverait les auteurs qui ne seraient pas ceux qu'il accuse.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/02/2026 à 07:37

J'ai vu la photo des tags, c'était tellement mal fait que ça ne peut venir que de gauchistes pour discriminer la droite...

Signaler Répondre
avatar
Coordination ? le 24/02/2026 à 07:34

Et ben non
Ca en dit long sur la volonté de coopérer
Préserver les enfants est essentiel mais réfléchir peut aussi permettre à la Police de faire son travail

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.