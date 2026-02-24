"Lyon nationaliste !" : des tags découverts sur une école à Lyon, mais effacés avant l'arrivée de la police

"Lyon nationaliste !" et des croix celtiques. Ce sont les tags nationalistes retrouvés dimanche sur un mur de l'école Albert-Camus à Lyon. L'établissement, plutôt tranquille car difficile d'accès dans le quartier de l'Observance, a-t-il été visé par des personnes ayant participé à la marche pour Quentin Deranque samedi ?

L'enquête de la police s'annonce plus ardue que prévu puisque la Ville de Lyon a procédé au détagage express de la façade de l'école avant le passage des forces de l'ordre, afin de préserver les enfants lundi matin.

Cela avait déjà été le cas en août dernier, lorsque le "Free Gaza" inscrit sur le mémorial de la Shoah avait été enlevé par les services municipaux, avant les constations d'usage des enquêteurs.