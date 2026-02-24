"Lyon nationaliste !" : des tags découverts sur une école à Lyon, mais effacés avant l'arrivée de la police

"Lyon nationaliste !" et des croix celtiques. Ce sont les tags nationalistes retrouvés dimanche sur un mur de l'école Albert-Camus à Lyon. L'établissement, plutôt tranquille car difficile d'accès dans le quartier de l'Observance, a-t-il été visé par des personnes ayant participé à la marche pour Quentin Deranque samedi ?
L'enquête de la police s'annonce plus ardue que prévu puisque la Ville de Lyon a procédé au détagage express de la façade de l'école avant le passage des forces de l'ordre, afin de préserver les enfants lundi matin.
Cela avait déjà été le cas en août dernier, lorsque le "Free Gaza" inscrit sur le mémorial de la Shoah avait été enlevé par les services municipaux, avant les constations d'usage des enquêteurs.
Trop facile d'accuser sans preuves ! Où sont les photos ? Il n'y en a pas , donc on essaye autre chose pour détourner l'attention de l'assassinat politique du jeune Quentin ...Mais au fait , où en est l'enquête , nous attendons des noms , probablement issus de la jeune bourgeoisie Lyonnaise que certains tentent de préserver !Signaler Répondre
Ho étrange , mais les tags d'extrême gauche sont plus dur à faire partir pour la mairie il me semble....Signaler Répondre
Et les escrolos n'ont pas pensé à faire une photo ? Tout est bidon avec les socialos wokesSignaler Répondre
Surtout les tags néonazis n'ont pas du être fait par les néo nazis qui ont levé le bras dans l'après-midi ! Ça 'e leurs ressemble pas de faire des chose de néo nazis a ces néo nazisSignaler Répondre
Notre petit maire Doucet collabore avec la police en effaçant les preuves ! Encore une connerie de plus.Signaler Répondre
Doucet l'escrologiste qui respecte les institutions...Oh c'est bientôt les municipales. Je ne vote pas habituellement melà je vais me lâcher.Signaler Répondre
On aimerait une réactivité pareille sur tout les tags de la ville !Signaler Répondre
Doucet ne va tout de même pas permettre aux forces de l'ordre républicaine d'enquêter sur ces tags dès fois que l'on retrouverait les auteurs qui ne seraient pas ceux qu'il accuse.Signaler Répondre
J'ai vu la photo des tags, c'était tellement mal fait que ça ne peut venir que de gauchistes pour discriminer la droite...Signaler Répondre
Ca en dit long sur la volonté de coopérer
Préserver les enfants est essentiel mais réfléchir peut aussi permettre à la Police de faire son travail