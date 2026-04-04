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Lyon : nouveau cambriolage sur un tournage de série, un butin à 1 million d'euros

Lyon : nouveau cambriolage sur un tournage de série, un butin à 1 million d'euros

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des camions appartenant à une équipe de tournage de série ont été dévalisés à Lyon. Les cambrioleurs sont repartis avec des caméras, le préjudice est très important.

Bien informés, bien préparés. Plusieurs individus ont réalisé un casse important dans la nuit de mercredi à jeudi sur les pentes de la Croix-Rousse. Rue Lemot, dans le 1er arrondissement, plusieurs camions techniques d'une équipe de tournage étaient stationnés, abritant le matériel nécessaire pour filmer les épisodes d'une série TV Netflix.

Malgré la présence de deux agents de sécurité, les cambrioleurs ont découpé le toit d'un véhicule pour s'introduire à l'intérieur et repartir avec notamment deux caméras. Le butin est conséquent, puisque le matériel disparu est estimé à près d'un million d'euros.

Une enquête est en cours pour identifier et retrouver les malfaiteurs visiblement bien informés. Car outre la localisation des véhicules, ils avaient obtenu l'information qu'un détecteur de mouvement avait été installé. Lors de leur intervention, ils l'ont neutralisé avant de passer à l'action.

Lyon, berceau du cinéma, mais aussi capitale de la galère pour les équipes de tournage. A l'automne dernier, la série de TF1 Flashback avec Michaël Youn avait subi le même sort, avec le vol de quatre caméras entre Lyon et Villefranche-sur-Saône.

30 commentaires
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Dommage Éliane ! le 05/04/2026 à 12:41
bravo les lyonnais a écrit le 04/04/2026 à 07h56

Lyon ville apaisée …. vous avez voté maintenant vous subissez

Quand on pense qui si Aulas était passé il y a deux semaines, ce vol n’aurait jamais eu lieu, ça s’est joué à rien.

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on trouve le 05/04/2026 à 10:51

des cameras super 8 aux puces du canal :çà devrait depanner??

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Argyll le 05/04/2026 à 08:27

Une série policière ? Dommage pour les producteurs. Où finira ce matériel ? Méthode opératoire intéressante. À méditer.

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Fearstadt le 05/04/2026 à 07:03
aimelyon a écrit le 04/04/2026 à 18h18

et darmanin depuis 8 ans en poste et c'est la catastrophe.

Exact , Ce ministre délaisse les villes qui ne sont pas de sa famille politique

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Nono50 le 04/04/2026 à 22:37

La ville poubelle...

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Netfric le 04/04/2026 à 21:33

C’etait pour une série sur la défaite de JMA aux municipales

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aimelyon le 04/04/2026 à 18:18
simplementcitoyen a écrit le 04/04/2026 à 13h01

pas assez de policier visible dans les rues depuis tellement longtemps que cela encourage ce genre d'action car que des caméras on voit le résultat depuis des années et c'est pas élogieux.

et darmanin depuis 8 ans en poste et c'est la catastrophe.

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Cmoi le 04/04/2026 à 16:51

Normal à Lyon!

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togaro le 04/04/2026 à 14:44
quentinD a écrit le 04/04/2026 à 08h15

je peux assurer le service de sécurité si besoin.

Malgré la présence de deux agents de sécurité....!!!!!
Je rajoute : copains avec les cambrioleurs .....ou alors on les a payés pour ne rien voir....ou alors ils sont aveugles et sourds tous les deux

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arkom le 04/04/2026 à 14:34

ville paisible avec Doucet et LFI j'espère que la présidente de la métropole fera régner la sécurité autrement pauvre ville française

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lyon avec Zemmour le 04/04/2026 à 13:09
alec69 a écrit le 04/04/2026 à 08h23

Ce type de matériel est utilisé par des professionnels, comment est-il possible de le revendre en France et d'en assurer la maintenance car il doit bien y avoir un numéro de série ?

Les youtubeurs français de "vulgarisation" sont friands de ce genre de matos pour commettre leur immondices

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simplementcitoyen le 04/04/2026 à 13:01

pas assez de policier visible dans les rues depuis tellement longtemps que cela encourage ce genre d'action car que des caméras on voit le résultat depuis des années et c'est pas élogieux.

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GAD le 04/04/2026 à 12:10

Et s'il y avait eu des caméras de surveillance ils auraient pu en utiliser les images pour les incorporer dans leur série TV

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C'est ballot le 04/04/2026 à 11:43

Oh les pauvres artisses comme dirait Porcinet !! 😢😢
Ils peuvent toujours demander une subvention de plus à la ministre de la culture !

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Jacques20 le 04/04/2026 à 11:40
bravo les lyonnais a écrit le 04/04/2026 à 07h56

Lyon ville apaisée …. vous avez voté maintenant vous subissez

Toi, t'as toujours pas compris pourquoi on réalisait des élections, c'est parce que tous les gens ne votent pas pareil ou alors t'es vraiment un gros con pour souhaiter ça à tous les lyonnais. Es tu seulement allé voter ?

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Ifoyaka le 04/04/2026 à 11:18

Comment peut-on laisser des camions en stationnement avec du matériel de grandes valeurs avec si peu de surveillance sachant que c'est un quartier à risques. Je pense que les proprios s'en foutent car c'est assuré. Mais ils vont certainement y laisser des plumes et ça leur apprendra pour les temps prochains a avoir plus de précautions. Inadmissible

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Comme Herse An le 04/04/2026 à 10:46
Solidarité 69 a écrit le 04/04/2026 à 10h23

Comment peut-on revendre ce type de caméras ?

Il y a forcément un marché, sinon les voleurs sont des grosses buses
La mondialisation c'est maintenant qu'ils disaient !

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Solidarité 69 le 04/04/2026 à 10:23

Comment peut-on revendre ce type de caméras ?

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Corsica3333 le 04/04/2026 à 09:37

Ca fait du bien aux gauchos du cinéma..c’est leur france

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velobobo le 04/04/2026 à 09:34

Journée ordinaire d’une ville administrée par l’alliance Doucet LFI...

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bassta le 04/04/2026 à 09:19
bassta a écrit le 04/04/2026 à 08h43

plus besoin de scénario :la réalité est plus crue que la fiction! posez des cameras de chasse et laissez faire la faune locale.

sans oublier le sous-titrage des dialectes locaux.

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saco697 le 04/04/2026 à 09:00

pourtant Doucet affirme avoir tout fait pour la sécurité de la ville … on constate encore une fois qu il peut peu … avec lui les délinquants sont à la fête … mais les équipes de tournage ne reviendront plus … tant qu il peut couler un peu plus Lyon il est heureux …et maintenant il dira qu il ne peut rien faire car avec sa magouille il n a aucune majorité à son conseil puisque qu une partie de sa liste est dans l’opposition… avec les VERTS sacré cirque

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bassta le 04/04/2026 à 08:43

plus besoin de scénario :la réalité est plus crue que la fiction! posez des cameras de chasse et laissez faire la faune locale.

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alec69 le 04/04/2026 à 08:23

Ce type de matériel est utilisé par des professionnels, comment est-il possible de le revendre en France et d'en assurer la maintenance car il doit bien y avoir un numéro de série ?

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J6 le 04/04/2026 à 08:19

Tout le monde vote à gauche dans ce milieu 😀 bien fait

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cona ss le 04/04/2026 à 08:16
bravo les lyonnais a écrit le 04/04/2026 à 07h56

Lyon ville apaisée …. vous avez voté maintenant vous subissez

on va avoir droit à ça longtemps? à part toi personne ne se plaint.

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quentinD le 04/04/2026 à 08:15
Watt a écrit le 04/04/2026 à 07h57

Sans doute un coup de l'extrême droite. Apparemment c'est le danger à Lyon !

je peux assurer le service de sécurité si besoin.

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Lefiak le 04/04/2026 à 08:04

La croix rousse pire quartier de Lyon avec la Guillotière

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Watt le 04/04/2026 à 07:57

Sans doute un coup de l'extrême droite. Apparemment c'est le danger à Lyon !

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bravo les lyonnais le 04/04/2026 à 07:56

Lyon ville apaisée …. vous avez voté maintenant vous subissez

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