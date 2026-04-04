Lyon : nouveau cambriolage sur un tournage de série, un butin à 1 million d'euros

Bien informés, bien préparés. Plusieurs individus ont réalisé un casse important dans la nuit de mercredi à jeudi sur les pentes de la Croix-Rousse. Rue Lemot, dans le 1er arrondissement, plusieurs camions techniques d'une équipe de tournage étaient stationnés, abritant le matériel nécessaire pour filmer les épisodes d'une série TV Netflix.
Malgré la présence de deux agents de sécurité, les cambrioleurs ont découpé le toit d'un véhicule pour s'introduire à l'intérieur et repartir avec notamment deux caméras. Le butin est conséquent, puisque le matériel disparu est estimé à près d'un million d'euros.
Une enquête est en cours pour identifier et retrouver les malfaiteurs visiblement bien informés. Car outre la localisation des véhicules, ils avaient obtenu l'information qu'un détecteur de mouvement avait été installé. Lors de leur intervention, ils l'ont neutralisé avant de passer à l'action.
Lyon, berceau du cinéma, mais aussi capitale de la galère pour les équipes de tournage. A l'automne dernier, la série de TF1 Flashback avec Michaël Youn avait subi le même sort, avec le vol de quatre caméras entre Lyon et Villefranche-sur-Saône.
Quand on pense qui si Aulas était passé il y a deux semaines, ce vol n’aurait jamais eu lieu, ça s’est joué à rien.Signaler Répondre
des cameras super 8 aux puces du canal :çà devrait depanner??Signaler Répondre
Une série policière ? Dommage pour les producteurs. Où finira ce matériel ? Méthode opératoire intéressante. À méditer.Signaler Répondre
Exact , Ce ministre délaisse les villes qui ne sont pas de sa famille politiqueSignaler Répondre
La ville poubelle...Signaler Répondre
C’etait pour une série sur la défaite de JMA aux municipalesSignaler Répondre
et darmanin depuis 8 ans en poste et c'est la catastrophe.Signaler Répondre
Normal à Lyon!Signaler Répondre
Malgré la présence de deux agents de sécurité....!!!!!Signaler Répondre
Je rajoute : copains avec les cambrioleurs .....ou alors on les a payés pour ne rien voir....ou alors ils sont aveugles et sourds tous les deux
ville paisible avec Doucet et LFI j'espère que la présidente de la métropole fera régner la sécurité autrement pauvre ville françaiseSignaler Répondre
Les youtubeurs français de "vulgarisation" sont friands de ce genre de matos pour commettre leur immondicesSignaler Répondre
pas assez de policier visible dans les rues depuis tellement longtemps que cela encourage ce genre d'action car que des caméras on voit le résultat depuis des années et c'est pas élogieux.Signaler Répondre
Et s'il y avait eu des caméras de surveillance ils auraient pu en utiliser les images pour les incorporer dans leur série TVSignaler Répondre
Oh les pauvres artisses comme dirait Porcinet !! 😢😢Signaler Répondre
Ils peuvent toujours demander une subvention de plus à la ministre de la culture !
Toi, t'as toujours pas compris pourquoi on réalisait des élections, c'est parce que tous les gens ne votent pas pareil ou alors t'es vraiment un gros con pour souhaiter ça à tous les lyonnais. Es tu seulement allé voter ?Signaler Répondre
Comment peut-on laisser des camions en stationnement avec du matériel de grandes valeurs avec si peu de surveillance sachant que c'est un quartier à risques. Je pense que les proprios s'en foutent car c'est assuré. Mais ils vont certainement y laisser des plumes et ça leur apprendra pour les temps prochains a avoir plus de précautions. InadmissibleSignaler Répondre
Il y a forcément un marché, sinon les voleurs sont des grosses busesSignaler Répondre
La mondialisation c'est maintenant qu'ils disaient !
Comment peut-on revendre ce type de caméras ?Signaler Répondre
Ca fait du bien aux gauchos du cinéma..c’est leur franceSignaler Répondre
Journée ordinaire d’une ville administrée par l’alliance Doucet LFI...Signaler Répondre
sans oublier le sous-titrage des dialectes locaux.Signaler Répondre
pourtant Doucet affirme avoir tout fait pour la sécurité de la ville … on constate encore une fois qu il peut peu … avec lui les délinquants sont à la fête … mais les équipes de tournage ne reviendront plus … tant qu il peut couler un peu plus Lyon il est heureux …et maintenant il dira qu il ne peut rien faire car avec sa magouille il n a aucune majorité à son conseil puisque qu une partie de sa liste est dans l’opposition… avec les VERTS sacré cirqueSignaler Répondre
plus besoin de scénario :la réalité est plus crue que la fiction! posez des cameras de chasse et laissez faire la faune locale.Signaler Répondre
Ce type de matériel est utilisé par des professionnels, comment est-il possible de le revendre en France et d'en assurer la maintenance car il doit bien y avoir un numéro de série ?Signaler Répondre
Tout le monde vote à gauche dans ce milieu 😀 bien faitSignaler Répondre
on va avoir droit à ça longtemps? à part toi personne ne se plaint.Signaler Répondre
je peux assurer le service de sécurité si besoin.Signaler Répondre
La croix rousse pire quartier de Lyon avec la GuillotièreSignaler Répondre
Sans doute un coup de l'extrême droite. Apparemment c'est le danger à Lyon !Signaler Répondre
Lyon ville apaisée …. vous avez voté maintenant vous subissezSignaler Répondre