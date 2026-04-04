Lyon : nouveau cambriolage sur un tournage de série, un butin à 1 million d'euros

Bien informés, bien préparés. Plusieurs individus ont réalisé un casse important dans la nuit de mercredi à jeudi sur les pentes de la Croix-Rousse. Rue Lemot, dans le 1er arrondissement, plusieurs camions techniques d'une équipe de tournage étaient stationnés, abritant le matériel nécessaire pour filmer les épisodes d'une série TV Netflix.

Malgré la présence de deux agents de sécurité, les cambrioleurs ont découpé le toit d'un véhicule pour s'introduire à l'intérieur et repartir avec notamment deux caméras. Le butin est conséquent, puisque le matériel disparu est estimé à près d'un million d'euros.

Une enquête est en cours pour identifier et retrouver les malfaiteurs visiblement bien informés. Car outre la localisation des véhicules, ils avaient obtenu l'information qu'un détecteur de mouvement avait été installé. Lors de leur intervention, ils l'ont neutralisé avant de passer à l'action.

Lyon, berceau du cinéma, mais aussi capitale de la galère pour les équipes de tournage. A l'automne dernier, la série de TF1 Flashback avec Michaël Youn avait subi le même sort, avec le vol de quatre caméras entre Lyon et Villefranche-sur-Saône.