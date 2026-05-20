Pas touche à leurs subventions ! Plus de 130 associations appellent à manifester à Lyon

Deux mois après les élections locales, le monde associatif lyonnais veut faire entendre sa voix.

Jeudi 21 mai, plus de 130 associations du Rhône appellent à une mobilisation dans les rues de Lyon afin d’interpeller les nouveaux exécutifs municipaux et métropolitains sur l’avenir du secteur associatif, confronté selon elles à une crise profonde.

Le rassemblement est prévu place Bellecour à 17h30, avant un départ du cortège en direction de l’Hôtel de la Métropole de Lyon.

Dans un communiqué commun, les associations disent vouloir engager une démarche "co-constructive" avec les collectivités nouvellement installées.

Mais elles craignent un rabotage à venir du côté de la Métropole de Lyon. "Les nouvelles équipes municipales sont en train de définir leurs priorités. Du côté de la Métropole, aucun vice-président ne dispose d’une délégation explicite à la vie associative : c’est un vide inquiétant, qui ne peut pas durer", alertent les signataires.

Des financements pérennes réclamés

Les associations demandent avant tout un engagement clair des collectivités à ne pas réduire les financements alloués au secteur, dans un contexte jugé fragile.

Elles plaident pour davantage de subventions de fonctionnement et de conventions pluriannuelles, afin de garantir une stabilité financière et permettre aux structures de se concentrer sur leurs missions sociales plutôt que sur la recherche permanente de financements.

"Une association subventionnée est partenaire d’une collectivité, pas son prestataire sous tutelle", rappellent les futurs manifestants.

Avant le départ du cortège, un temps d’échange avec des élus municipaux est prévu sur la place Bellecour.