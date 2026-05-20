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Pas touche à leurs subventions ! Plus de 130 associations appellent à manifester à Lyon

Pas touche à leurs subventions ! Plus de 130 associations appellent à manifester à Lyon

Bénévoles, salariés et militants associatifs défileront ce jeudi 21 mai dans les rues de Lyon pour interpeller les nouveaux élus municipaux et métropolitains sur les moyens accordés au secteur.

Deux mois après les élections locales, le monde associatif lyonnais veut faire entendre sa voix.

Jeudi 21 mai, plus de 130 associations du Rhône appellent à une mobilisation dans les rues de Lyon afin d’interpeller les nouveaux exécutifs municipaux et métropolitains sur l’avenir du secteur associatif, confronté selon elles à une crise profonde.

Le rassemblement est prévu place Bellecour à 17h30, avant un départ du cortège en direction de l’Hôtel de la Métropole de Lyon.

Dans un communiqué commun, les associations disent vouloir engager une démarche "co-constructive" avec les collectivités nouvellement installées.

Mais elles craignent un rabotage à venir du côté de la Métropole de Lyon. "Les nouvelles équipes municipales sont en train de définir leurs priorités. Du côté de la Métropole, aucun vice-président ne dispose d’une délégation explicite à la vie associative : c’est un vide inquiétant, qui ne peut pas durer", alertent les signataires.

Des financements pérennes réclamés

Les associations demandent avant tout un engagement clair des collectivités à ne pas réduire les financements alloués au secteur, dans un contexte jugé fragile.

Elles plaident pour davantage de subventions de fonctionnement et de conventions pluriannuelles, afin de garantir une stabilité financière et permettre aux structures de se concentrer sur leurs missions sociales plutôt que sur la recherche permanente de financements.

"Une association subventionnée est partenaire d’une collectivité, pas son prestataire sous tutelle", rappellent les futurs manifestants.

Avant le départ du cortège, un temps d’échange avec des élus municipaux est prévu sur la place Bellecour.

34 commentaires
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Catalan le 20/05/2026 à 09:48

Pour info, wikipédia précise que pour 2023 , le coût total versé aux associations s eleve a 53 milliards.Il y a sûrement des économies a faire.

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Chris6969699 le 20/05/2026 à 09:23

"Une association subventionnée est partenaire d’une collectivité, pas son prestataire sous tutelle", rappellent les futurs manifestants.".

En plus ils posent des conditions pour pouvoir leur verser des subventions ?

Sans subventions, ils comprendront mieux le RESPECT du contribuable...

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tiens tiens le 20/05/2026 à 09:07

Des associations qui servent à quoi exactement ? qui font quoi ?

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la charite laique existe le 20/05/2026 à 09:06
Aucun rapport a écrit le 20/05/2026 à 08h34

Vous savez que l'église a été séparée de l'état?

demandez donc à doucet

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Bob Eponge le 20/05/2026 à 08:55

plus la crise progresse et moins y'a d'argent dans les caisses et plus y'a besoin d'argent quand il n'est pas détourné ou utilisé à des fins douteuses

au moins l'argent que vous avez pas ne pourra pas être taxé 🤣

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rutyn le 20/05/2026 à 08:54
Solidaire a écrit le 20/05/2026 à 07h31

la solidarité est une nécessité.

Je crois qu'on est déjà assez solidaire en France! Vous voulez de l'argent? Demandez a des mécènes! Les Français en ont marre de payer!

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Bibi Fricotin le 20/05/2026 à 08:53

l'argent des autres est précieux, Mon Précieux ...
pis les asso c'est bien pour décharger les politiques de leurs responsabilités contre un petit chèque
bref, on a voté pour des pistes cyclables alors les caisses sont vides

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lol mdr le 20/05/2026 à 08:52

La France des assistés !!!!!

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lyon98765 le 20/05/2026 à 08:50
Solidaire a écrit le 20/05/2026 à 07h31

la solidarité est une nécessité.

Certes, encore puisse t on pouvoir choisir de qui nous voulons être solidaires ...

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JobiJoba le 20/05/2026 à 08:46
Titus69 a écrit le 20/05/2026 à 06h42

Associations utiles pour l'intérêt général OUI par exemple aides aux personnes vulnérables, aide à l'enfance etc etc

Toutes associations ouvertement politisées doivent être exclues. Dans le financement de la vie politique il y a un gros oublis de nos chers politiques, cela a été les "dons" et "financements" de certaines associations qui ne sont pas réellement des associations mais juste des "branches" de certains partis ou des supports à certaines idéologies (parfois avec des rénumérations assez élevées et parfois on y trouve des "conjoints" d'élus).

Même des responsables d'associations le disent clairement qu'il faut faire un profond ménage dans ce milieu.

Tout dépend ce que l'on entend par "politisé". Se battre pour les droits de l'homme ou contre le racisme, ça peut paraitre politisé mais c'est légitime.
Les mêmes responsables politiques qui hurlent en permanence sur le refrain "avec nos impôts" mais qui lancent des cagnottes déductibles à 66% des impôts (comme quand Sarkozy avait explosé ses comptes de campagne et qu'il avait lancé son Sarkothon). Ca c'est vraiment politisé et inacceptable.

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Moua le 20/05/2026 à 08:37
Solidaire a écrit le 20/05/2026 à 07h31

la solidarité est une nécessité.

Réduire les déficits n'en est pas une ......
Mes sous , mes sous , mes sous !Touchez pas a mes sous !
Les salauds , ils ont encore augmentés les impôts !

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Traveler le 20/05/2026 à 08:36

raz le bol de la solidarité !!!

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Aucun rapport le 20/05/2026 à 08:34
bin oui! a écrit le 20/05/2026 à 06h51

la charite n est plus ce qu elle etait...

Vous savez que l'église a été séparée de l'état?

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fatbob02 le 20/05/2026 à 08:33
Touc a écrit le 20/05/2026 à 07h19

Les associations font souvent le boulot de l’Etat, partout où il est insuffisant depuis des décennies. Gloire à elles ! Supprimez-les, et les carences de l’Etat français seront encore plus criantes. Seule solution pour compenser : plus de fonctionnaires pour pallier.

et qui va les payer ?

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mazipoumo le 20/05/2026 à 08:28

Verra-t-on l'association chère à Grégory Doucet, défiler (Lundy Grandpré) ?

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La métropole doit être ferme le 20/05/2026 à 08:25

Les vampires qui s'enrichissent avec l'argent du contribuable ont peur, que la métropole leur coupe les vivres!

Une association doit fonctionner avec l'argent de ses adhérents et pas de subventions publiques, surtout quand ils sont des ennemis de l'intérieur.

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Thierry69 le 20/05/2026 à 08:15

Enfin une excellente nouvelle.
Trop souvent, les associations obtiennent des subventions publiques de plusieurs milliers d'euros avec des objectifs ou des prises de positions la plupart du temps inacceptables, et en ne subissant absolument aucun contrôle.
"Elles plaident pour davantage de subventions de fonctionnement" : cela devrait faire bondir tous les lecteurs de LyonMag, quant on connait le niveau de rémunération des dirigeants ou cadres de ces associations, mais aussi les niveaux de loyer car très souvent situées dans les beaux quartiers.
Je parle de tout ceci en connaissance de cause.
Qu’elles se débrouillent seules ou qu’elles se dissolvent, fini l'argent magique de Nicolas.

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La liste des asso le 20/05/2026 à 08:07

J’aimerais avoir la liste de ces asso apeurées et leurs subventions depuis 6 ans
Juste pour me faire un avis
Merci

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Pp le 20/05/2026 à 07:57
J6 a écrit le 20/05/2026 à 07h36

Bravo vous avez tout résumé. Moi j'ai opté pour la defisc pour me sentir un peu plus léger....

Tout est dit bravo

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Dupon le 20/05/2026 à 07:49
Touc a écrit le 20/05/2026 à 07h19

Les associations font souvent le boulot de l’Etat, partout où il est insuffisant depuis des décennies. Gloire à elles ! Supprimez-les, et les carences de l’Etat français seront encore plus criantes. Seule solution pour compenser : plus de fonctionnaires pour pallier.

Un comique de bon matin..

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Normal le 20/05/2026 à 07:41
Lyonresistance a écrit le 20/05/2026 à 07h11

Exact, d autant que leurs subventions sont payées par nos impôts bien que l'on n adhérent pas a leur idéologie.
Pour être cohérente, les associations comme les partis ne devraient être financées que par leurs partisans, c est assez humiliant de se faire traiter de tous les noms quand on n est pas d accord et qu en meme temps on nous prenne notre argent.
D ailleurs eux mêmes y gagneraient en coherence et en dignité en refusant l argent des fascistes, blancs et tout moche que nous sommes🤪🤪d après leur analyse....

Vieille tradition gauchiste d'insulter et mépriser ceux qui sont assez bêtes pour les entretenir par leur travail

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J6 le 20/05/2026 à 07:36
Lyonresistance a écrit le 20/05/2026 à 07h11

Exact, d autant que leurs subventions sont payées par nos impôts bien que l'on n adhérent pas a leur idéologie.
Pour être cohérente, les associations comme les partis ne devraient être financées que par leurs partisans, c est assez humiliant de se faire traiter de tous les noms quand on n est pas d accord et qu en meme temps on nous prenne notre argent.
D ailleurs eux mêmes y gagneraient en coherence et en dignité en refusant l argent des fascistes, blancs et tout moche que nous sommes🤪🤪d après leur analyse....

Bravo vous avez tout résumé. Moi j'ai opté pour la defisc pour me sentir un peu plus léger....

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Solidaire le 20/05/2026 à 07:31

la solidarité est une nécessité.

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Réponse le 20/05/2026 à 07:29
Gui a écrit le 20/05/2026 à 07h15

Ces associations devraient plutôt se pencher sur leurs modèles économiques plutôt que de faire la manche auprès des français..

C'est Gui pour probablement Guignol !

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oup le 20/05/2026 à 07:25

Les associations de gauche manifestent de façon préventive.Elles ne savent pas ce qui va se passer, mais elles manifestent quand même

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Zaz le 20/05/2026 à 07:22

Ces associations public sont aujourd'hui trop nombreuses et pour nombre d'entre non indispensables.

Leurs dirigeants ce pays où obtiennent des avantages avec nos impôts.

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Touc le 20/05/2026 à 07:19

Les associations font souvent le boulot de l’Etat, partout où il est insuffisant depuis des décennies. Gloire à elles ! Supprimez-les, et les carences de l’Etat français seront encore plus criantes. Seule solution pour compenser : plus de fonctionnaires pour pallier.

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Bl74 le 20/05/2026 à 07:18

Les gauchistes et l argent des autres...une vraie histoire d amour.

Les vaches à lait commencent a fatiguer de se faire traire et insulter...

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Gui le 20/05/2026 à 07:15

Ces associations devraient plutôt se pencher sur leurs modèles économiques plutôt que de faire la manche auprès des français..

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pie69 le 20/05/2026 à 07:12

Trop d’associations / collectifs inutiles ! Il faut prioriser celles qui sont constructives pour Lyon. C’est quand même l’argent du contribuable !!!

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TGo le 20/05/2026 à 07:11

mince comment vais je manger sur le dos des contribuables si je ne reçois plus d argent

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Lyonresistance le 20/05/2026 à 07:11
Contribuable69 a écrit le 20/05/2026 à 06h26

Donc si on les écoute les subventions seraient un dû......

Exact, d autant que leurs subventions sont payées par nos impôts bien que l'on n adhérent pas a leur idéologie.
Pour être cohérente, les associations comme les partis ne devraient être financées que par leurs partisans, c est assez humiliant de se faire traiter de tous les noms quand on n est pas d accord et qu en meme temps on nous prenne notre argent.
D ailleurs eux mêmes y gagneraient en coherence et en dignité en refusant l argent des fascistes, blancs et tout moche que nous sommes🤪🤪d après leur analyse....

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Candle le 20/05/2026 à 07:01

Merci, je ne l'aurais pas dit mieux!

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bin oui! le 20/05/2026 à 06:51
Contribuable69 a écrit le 20/05/2026 à 06h26

Donc si on les écoute les subventions seraient un dû......

la charite n est plus ce qu elle etait...

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Free Lyon le 20/05/2026 à 06:51

Les français ne veulent plus payer ces associations. Ces charognards se gavent sur la misère des gens . Une purge est obligatoire la justice doit agir vite

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Titus69 le 20/05/2026 à 06:42

Associations utiles pour l'intérêt général OUI par exemple aides aux personnes vulnérables, aide à l'enfance etc etc

Toutes associations ouvertement politisées doivent être exclues. Dans le financement de la vie politique il y a un gros oublis de nos chers politiques, cela a été les "dons" et "financements" de certaines associations qui ne sont pas réellement des associations mais juste des "branches" de certains partis ou des supports à certaines idéologies (parfois avec des rénumérations assez élevées et parfois on y trouve des "conjoints" d'élus).

Même des responsables d'associations le disent clairement qu'il faut faire un profond ménage dans ce milieu.

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Contribuable69 le 20/05/2026 à 06:26

Donc si on les écoute les subventions seraient un dû......

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