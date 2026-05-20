Pas touche à leurs subventions ! Plus de 130 associations appellent à manifester à Lyon

Deux mois après les élections locales, le monde associatif lyonnais veut faire entendre sa voix.
Jeudi 21 mai, plus de 130 associations du Rhône appellent à une mobilisation dans les rues de Lyon afin d’interpeller les nouveaux exécutifs municipaux et métropolitains sur l’avenir du secteur associatif, confronté selon elles à une crise profonde.
Le rassemblement est prévu place Bellecour à 17h30, avant un départ du cortège en direction de l’Hôtel de la Métropole de Lyon.
Dans un communiqué commun, les associations disent vouloir engager une démarche "co-constructive" avec les collectivités nouvellement installées.
Mais elles craignent un rabotage à venir du côté de la Métropole de Lyon. "Les nouvelles équipes municipales sont en train de définir leurs priorités. Du côté de la Métropole, aucun vice-président ne dispose d’une délégation explicite à la vie associative : c’est un vide inquiétant, qui ne peut pas durer", alertent les signataires.
Des financements pérennes réclamés
Les associations demandent avant tout un engagement clair des collectivités à ne pas réduire les financements alloués au secteur, dans un contexte jugé fragile.
Elles plaident pour davantage de subventions de fonctionnement et de conventions pluriannuelles, afin de garantir une stabilité financière et permettre aux structures de se concentrer sur leurs missions sociales plutôt que sur la recherche permanente de financements.
"Une association subventionnée est partenaire d’une collectivité, pas son prestataire sous tutelle", rappellent les futurs manifestants.
Avant le départ du cortège, un temps d’échange avec des élus municipaux est prévu sur la place Bellecour.
Pour info, wikipédia précise que pour 2023 , le coût total versé aux associations s eleve a 53 milliards.Il y a sûrement des économies a faire.Signaler Répondre
"Une association subventionnée est partenaire d’une collectivité, pas son prestataire sous tutelle", rappellent les futurs manifestants.".Signaler Répondre
En plus ils posent des conditions pour pouvoir leur verser des subventions ?
Sans subventions, ils comprendront mieux le RESPECT du contribuable...
Des associations qui servent à quoi exactement ? qui font quoi ?Signaler Répondre
demandez donc à doucetSignaler Répondre
plus la crise progresse et moins y'a d'argent dans les caisses et plus y'a besoin d'argent quand il n'est pas détourné ou utilisé à des fins douteusesSignaler Répondre
au moins l'argent que vous avez pas ne pourra pas être taxé 🤣
Je crois qu'on est déjà assez solidaire en France! Vous voulez de l'argent? Demandez a des mécènes! Les Français en ont marre de payer!Signaler Répondre
l'argent des autres est précieux, Mon Précieux ...Signaler Répondre
pis les asso c'est bien pour décharger les politiques de leurs responsabilités contre un petit chèque
bref, on a voté pour des pistes cyclables alors les caisses sont vides
La France des assistés !!!!!Signaler Répondre
Certes, encore puisse t on pouvoir choisir de qui nous voulons être solidaires ...Signaler Répondre
Tout dépend ce que l'on entend par "politisé". Se battre pour les droits de l'homme ou contre le racisme, ça peut paraitre politisé mais c'est légitime.Signaler Répondre
Les mêmes responsables politiques qui hurlent en permanence sur le refrain "avec nos impôts" mais qui lancent des cagnottes déductibles à 66% des impôts (comme quand Sarkozy avait explosé ses comptes de campagne et qu'il avait lancé son Sarkothon). Ca c'est vraiment politisé et inacceptable.
Réduire les déficits n'en est pas une ......Signaler Répondre
Mes sous , mes sous , mes sous !Touchez pas a mes sous !
Les salauds , ils ont encore augmentés les impôts !
raz le bol de la solidarité !!!Signaler Répondre
Vous savez que l'église a été séparée de l'état?Signaler Répondre
et qui va les payer ?Signaler Répondre
Verra-t-on l'association chère à Grégory Doucet, défiler (Lundy Grandpré) ?Signaler Répondre
Les vampires qui s'enrichissent avec l'argent du contribuable ont peur, que la métropole leur coupe les vivres!Signaler Répondre
Une association doit fonctionner avec l'argent de ses adhérents et pas de subventions publiques, surtout quand ils sont des ennemis de l'intérieur.
Enfin une excellente nouvelle.Signaler Répondre
Trop souvent, les associations obtiennent des subventions publiques de plusieurs milliers d'euros avec des objectifs ou des prises de positions la plupart du temps inacceptables, et en ne subissant absolument aucun contrôle.
"Elles plaident pour davantage de subventions de fonctionnement" : cela devrait faire bondir tous les lecteurs de LyonMag, quant on connait le niveau de rémunération des dirigeants ou cadres de ces associations, mais aussi les niveaux de loyer car très souvent situées dans les beaux quartiers.
Je parle de tout ceci en connaissance de cause.
Qu’elles se débrouillent seules ou qu’elles se dissolvent, fini l'argent magique de Nicolas.
J’aimerais avoir la liste de ces asso apeurées et leurs subventions depuis 6 ansSignaler Répondre
Juste pour me faire un avis
Merci
Tout est dit bravoSignaler Répondre
Un comique de bon matin..Signaler Répondre
Vieille tradition gauchiste d'insulter et mépriser ceux qui sont assez bêtes pour les entretenir par leur travailSignaler Répondre
Bravo vous avez tout résumé. Moi j'ai opté pour la defisc pour me sentir un peu plus léger....Signaler Répondre
la solidarité est une nécessité.Signaler Répondre
C'est Gui pour probablement Guignol !Signaler Répondre
Les associations de gauche manifestent de façon préventive.Elles ne savent pas ce qui va se passer, mais elles manifestent quand mêmeSignaler Répondre
Ces associations public sont aujourd'hui trop nombreuses et pour nombre d'entre non indispensables.Signaler Répondre
Leurs dirigeants ce pays où obtiennent des avantages avec nos impôts.
Les associations font souvent le boulot de l’Etat, partout où il est insuffisant depuis des décennies. Gloire à elles ! Supprimez-les, et les carences de l’Etat français seront encore plus criantes. Seule solution pour compenser : plus de fonctionnaires pour pallier.Signaler Répondre
Les gauchistes et l argent des autres...une vraie histoire d amour.Signaler Répondre
Les vaches à lait commencent a fatiguer de se faire traire et insulter...
Ces associations devraient plutôt se pencher sur leurs modèles économiques plutôt que de faire la manche auprès des français..Signaler Répondre
Trop d’associations / collectifs inutiles ! Il faut prioriser celles qui sont constructives pour Lyon. C’est quand même l’argent du contribuable !!!Signaler Répondre
mince comment vais je manger sur le dos des contribuables si je ne reçois plus d argentSignaler Répondre
Exact, d autant que leurs subventions sont payées par nos impôts bien que l'on n adhérent pas a leur idéologie.Signaler Répondre
Pour être cohérente, les associations comme les partis ne devraient être financées que par leurs partisans, c est assez humiliant de se faire traiter de tous les noms quand on n est pas d accord et qu en meme temps on nous prenne notre argent.
D ailleurs eux mêmes y gagneraient en coherence et en dignité en refusant l argent des fascistes, blancs et tout moche que nous sommes🤪🤪d après leur analyse....
Merci, je ne l'aurais pas dit mieux!Signaler Répondre
la charite n est plus ce qu elle etait...Signaler Répondre
Les français ne veulent plus payer ces associations. Ces charognards se gavent sur la misère des gens . Une purge est obligatoire la justice doit agir viteSignaler Répondre
Associations utiles pour l'intérêt général OUI par exemple aides aux personnes vulnérables, aide à l'enfance etc etcSignaler Répondre
Toutes associations ouvertement politisées doivent être exclues. Dans le financement de la vie politique il y a un gros oublis de nos chers politiques, cela a été les "dons" et "financements" de certaines associations qui ne sont pas réellement des associations mais juste des "branches" de certains partis ou des supports à certaines idéologies (parfois avec des rénumérations assez élevées et parfois on y trouve des "conjoints" d'élus).
Même des responsables d'associations le disent clairement qu'il faut faire un profond ménage dans ce milieu.
Donc si on les écoute les subventions seraient un dû......Signaler Répondre