Lyon : la ligne D du métro partiellement interrompue après un incident voyageur à Laënnec

Nouvelle perturbation sur le réseau TCL.

Depuis 17h15 ce mardi 19 mai, la ligne D du métro lyonnais est partiellement interrompue à la suite d’un incident voyageur survenu à la station Laënnec, indiquent les TCL.

Dans le détail, la ligne circule uniquement entre Grange Blanche et Gare de Vaise – Gérard Collomb. Les stations situées entre Laënnec et Gare de Vénissieux ne sont actuellement plus desservies.

Reprise estimée vers 19 heures

TCL précise avoir mis en place des dispositifs d’information et d’accompagnement afin d’aider les voyageurs à s’orienter et à adapter leurs déplacements pendant l’interruption.

La reprise du trafic est estimée aux alentours de 19 heures, sous réserve de l’évolution de la situation.

Les équipes TCL, mobilisées avec les services techniques, présentent leurs excuses aux usagers pour les perturbations occasionnées et assurent travailler au rétablissement d’un fonctionnement "normal, durable et sécurisé" du réseau.