Lyon : la ligne D du métro partiellement interrompue après un incident voyageur à Laënnec

Nouvelle perturbation sur le réseau TCL.
Depuis 17h15 ce mardi 19 mai, la ligne D du métro lyonnais est partiellement interrompue à la suite d’un incident voyageur survenu à la station Laënnec, indiquent les TCL.
Dans le détail, la ligne circule uniquement entre Grange Blanche et Gare de Vaise – Gérard Collomb. Les stations situées entre Laënnec et Gare de Vénissieux ne sont actuellement plus desservies.
Reprise estimée vers 19 heures
TCL précise avoir mis en place des dispositifs d’information et d’accompagnement afin d’aider les voyageurs à s’orienter et à adapter leurs déplacements pendant l’interruption.
La reprise du trafic est estimée aux alentours de 19 heures, sous réserve de l’évolution de la situation.
Les équipes TCL, mobilisées avec les services techniques, présentent leurs excuses aux usagers pour les perturbations occasionnées et assurent travailler au rétablissement d’un fonctionnement "normal, durable et sécurisé" du réseau.
Si on stoppe le métro à chaque fois que des dealers se tirent dessus dans une station, on a pas fini!Signaler Répondre
Un adolescent désespéré au milieu de nous c'est donné la mort et tu nous parles l'escalator, je crois que tu peux présenter tes condoléances et demander pardon pour ton égocentrisme broth.Signaler Répondre
Qu'ils commencent déjà par remettre en usage tous les escalator. C'est un scandale et cela dure depuis sept.Signaler Répondre
L'une de mes filles était dans le métro lors de l'accident. Visiblement, un(e) adolescent(e) s'est jetée devant la rame lorsqu'elle arrivait à la station. Je ne connais pas le sexe car le corps inconscient gisait sous la rame. Beaucoup de gens pleuraient car ils étaient sur le quai à côté de lui et n'ont rien pû faire. C'était aussi pour eux le grand nombre de camions de pompiers. D'autres s'engeulaient "Parce qu'on a tous une vie et qu'il aurait pu faire ça à un autre moment, il leurs avaient fait perdre du temps en bloquant le métro jusqu'à 19h". Elle est où la fraternité de cette société qui esseule, qui fracture les relations. Triste France, triste monde. Toutes mes condoléances à la famille, je leur demande pardon car je participe au système et je n'ai pas réussi à rétablir un peu d'humanité dans ce monde de fou. Notre civilisation va s'éteindre car nous n'avons pas su développer la conscience collective qui aurait dû nous rapprocher, nous souder les uns aux autres dans l'intérêt commun de notre survie à tous. C'est comme ça, on fait pas d'un âne un cheval de course. RIP jeûne inconnu, j'espère que tu n'as pas trop souffert et que nôtre créateur te pardonnera cette folie, repose en paix en attendant.Signaler Répondre
Il faudrait dans chaque station des baies vitrées séparant les quais des voies, avec des portes automatiques qui s'ouvrent en face de celles des métros.Signaler Répondre
Il faudrait aussi modifier les systèmes des métros pour qu'ils s'arrêtent pile ou il faut, toujours au même endroit.
Mais ça coûte un pognon de dingue, le prix du ticket ne risquerait pas de baisser avec cet investissement...
Je suis passée devant. Des dizaines de camion de pompiers, police et samu.Signaler Répondre
Autant parfois l’usage du terme incident voyageur peut paraître abusif autant là il me paraît adapté.
Je suis la première à me plaindre de l’inefficacité des TCL mais il y aura toujours des gens qui tomberont sur les rails, des malaises dans les transports, des te tentatives de suicid3. Ils pourraient mettre des vitres mais ça ne me semble pas prioritaire au vu du nombre de stations à couvrir et du coût que cela aurait. De plus il y aurait toujours des incidents/accidents inévitables
Un suicide souvent, tristeSignaler Répondre
Et c'est quoi l'incident voyageur exactement ???Signaler Répondre
Veronique ?Signaler Répondre
est ce que la Métropole de Lyon va faire une conférence de presse pour présenter les résultats ou les actions menées depuis la prise de pouvoir hormis les promenades avec des médias rien n’a changé les grandes villes de la métropole impose leur politique la métropole est là pour exécuter tout le monde cherche Aulas après la guerre intern et le règlement de comptes entre amis bientôt le voyage aux usa avec l’équipe de FranceSignaler Répondre