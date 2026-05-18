Rhône : le nouveau préfet Étienne Guyot officiellement installé, le narcotrafic dans le viseur

Un retour aux allures de symbole. Plus de trente ans après avoir exercé comme sous-préfet à Lyon, Étienne Guyot a officiellement pris ses fonctions de préfet du Rhône ce lundi 18 mai, succédant à Fabienne Buccio.
Âgé de 64 ans, le haut-fonctionnaire arrivait de Gironde, où il occupait le poste de préfet depuis 2023.
Lors d’un bref échange avec la presse à l’issue d’une cérémonie d’hommage aux morts de toutes les guerres, organisée place Bellecour devant Veilleur de pierre, le nouveau représentant de l’État à Lyon a affiché ses priorités, plaçant la sécurité au premier plan.
"La sécurité est une priorité absolue : la lutte contre le narcotrafic, la présence sur le terrain, le démantèlement des points de deal, la sécurité du quotidien…", a-t-il déclaré, alors que les fusillades et les incendies aux domiciles de proches de narcotrafiquants se multiplient dans l'agglomération.
Après un premier hommage au Monument aux morts de l'Île du Souvenir, au Parc de la Tête d'Or, le nouveau préfet Étienne Guyot s'est rendu au Sanctuaire de la Résistance et de la Déportation, place Bellecour à Lyon. Deux cérémonies symboliques pour marquer sa prise de fonctions pic.twitter.com/MfWMuEhQf4— Lyon Mag (@lyonmag) May 18, 2026
Au-delà des questions de sécurité, le nouveau préfet du Rhône a également indiqué vouloir s’investir sur plusieurs grands dossiers locaux comme l’aménagement du territoire, les transports et le développement économique.
Étienne Guyot a enfin assuré vouloir "travailler avec tout le monde", alors que Grégory Doucet entretenait des relations dignes d'une montagne russe avec sa prédécesseure, et que trois maires insoumis ont été élus en mars dernier.
« On ne lâchera rien ! » Nouveau préfet du Rhône, Étienne Guyot place la sécurité au cœur de ses priorités. Face au narcotrafic, il promet un État « extrêmement ferme » et « extrêmement présent. »#lyon #Rhône #sécurité pic.twitter.com/aBYxfiBaKB— Lyon Mag (@lyonmag) May 18, 2026
qui est responsable le maire ou le président de la république ou ministre de l’intérieur ou ministre de la justice ou le préfet ou la DGSI ou la police ou Interpol ou les douaniers la corruption et se que représente le trafic dans le PIB de la France vous ne pouvez pas régler se problème avec des nouvelles nominations le problème se règle aux niveaux international le politique qui promet de résoudre le problème de trafic est un menteurSignaler Répondre
Ils sont tous placés par macron, juste avant la retraite! Comme ça bingooooooo😉Signaler Répondre
Bon chonceSignaler Répondre
Alors qu’on sait où se concentrent certaines personnes en situation irrégulière autour du pont de la Guillotière, les habitants ont l’impression que rien ne bouge. Pendant ce temps, on annonce des plans contre des dealers qui, eux, changent sans cesse d’endroit et se cachent. Ce que les gens demandent surtout, c’est une action visible et efficace sur le terrain.Signaler Répondre
Déclaration classique, bref comme toujours,sa main ne tremblera pas, force restera a la loi, ,,,,,,,bref on entend ça depuis 40 ans .il connaît ses classiques, a savoir la politique du bouchon qui flotte en même temps que la vague .Signaler Répondre
Les discours c'est bien pour les actes nous espérons qu'ils seront à la hauteur et qu'ils produiront des effets bénéfiques et mesurables.Signaler Répondre
Désolage, j'ai pas compris le " tlm " ?Signaler Répondre
Ça veut dire quoi..... " T'es Le Meilleur " ?
Bien qu’évidemment macroniste, il ne peut pas faire pire que la précédenteSignaler Répondre
c'est parce que tlm disait que c'était impossible qu'ils l'ont fait...Signaler Répondre
au passage si il pouvait mettre 2-3 tartes à Doucet pour qu'il se sorte les doigts ...
Il prévoit de faire ce qui est clairement impossible.Signaler Répondre
Effectivement ça ne lui laisse pas longtemps pour régler les problèmes...Signaler Répondre
Celle avant lui est partie en retraite à 66 ans, à croire que dans le secteur macron nous envoie tous ses retraités !
Avant doucet y avait autant de traffic et rien a été fait ou par ci par là alors luiSignaler Répondre
A 64 ans il doit être à la retraite laisser la place aux jeunesSignaler Répondre
Quelque soit les compétences de ce haut fonctionnaire très respectable, il exécutera les directives du ministre de l’intérieur qui lui celles du Président de la République . cqfdSignaler Répondre
on espère aussi qu il s intéressera à la sécurité des piétons sur les trottoirs lyonnais face aux agressions des b’vélos et trottinettes électriques sur les trottoirs… la préfète précédente n ayant jamais rien fait sur ce sujet … et suite aux élections on ne peut pas dire que la politique de Doucet a ce sujet n ait été plébiscitée sur ce sujet … il n’a sauvé sa place qu avec un accord bancale avec LFI qui sont dans l opposition municipale face à lui …. si le préfet ne fait rien. il ne restera plus qu à semer des clous sur les trottoirs pour assurer la sécurité des piétons lyonnais les seuls qui luttent contre la pollution du mondeSignaler Répondre
"La sécurité est une priorité absolue : la lutte contre le narcotrafic, la présence sur le terrain, le démantèlement des points de deal, la sécurité du quotidien…"Signaler Répondre
Est-ce compatible avec la vision du conseil municipal de la Commune de LYON ?
On attend de le voir à l'oeuvre !Signaler Répondre
Il a des barrettes sur les épaules... quelles substances ???Signaler Répondre