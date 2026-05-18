Rhône : le nouveau préfet Étienne Guyot officiellement installé, le narcotrafic dans le viseur

Un retour aux allures de symbole. Plus de trente ans après avoir exercé comme sous-préfet à Lyon, Étienne Guyot a officiellement pris ses fonctions de préfet du Rhône ce lundi 18 mai, succédant à Fabienne Buccio.

Âgé de 64 ans, le haut-fonctionnaire arrivait de Gironde, où il occupait le poste de préfet depuis 2023.

Lors d’un bref échange avec la presse à l’issue d’une cérémonie d’hommage aux morts de toutes les guerres, organisée place Bellecour devant Veilleur de pierre, le nouveau représentant de l’État à Lyon a affiché ses priorités, plaçant la sécurité au premier plan.

"La sécurité est une priorité absolue : la lutte contre le narcotrafic, la présence sur le terrain, le démantèlement des points de deal, la sécurité du quotidien…", a-t-il déclaré, alors que les fusillades et les incendies aux domiciles de proches de narcotrafiquants se multiplient dans l'agglomération.

Après un premier hommage au Monument aux morts de l'Île du Souvenir, au Parc de la Tête d'Or, le nouveau préfet Étienne Guyot s'est rendu au Sanctuaire de la Résistance et de la Déportation, place Bellecour à Lyon. Deux cérémonies symboliques pour marquer sa prise de fonctions pic.twitter.com/MfWMuEhQf4 — Lyon Mag (@lyonmag) May 18, 2026

Au-delà des questions de sécurité, le nouveau préfet du Rhône a également indiqué vouloir s’investir sur plusieurs grands dossiers locaux comme l’aménagement du territoire, les transports et le développement économique.

Étienne Guyot a enfin assuré vouloir "travailler avec tout le monde", alors que Grégory Doucet entretenait des relations dignes d'une montagne russe avec sa prédécesseure, et que trois maires insoumis ont été élus en mars dernier.