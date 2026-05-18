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Rhône : le nouveau préfet Étienne Guyot officiellement installé, le narcotrafic dans le viseur

Rhône : le nouveau préfet Étienne Guyot officiellement installé, le narcotrafic dans le viseur
Rhône : le nouveau préfet Étienne Guyot officiellement installé, le narcotrafic dans le viseur - LyonMag

Nommé préfet du Rhône après le départ de Fabienne Buccio, Étienne Guyot a pris ses fonctions ce lundi 18 mai à Lyon. Le haut fonctionnaire place d’emblée la lutte contre le narcotrafic parmi ses priorités.

Un retour aux allures de symbole. Plus de trente ans après avoir exercé comme sous-préfet à Lyon, Étienne Guyot a officiellement pris ses fonctions de préfet du Rhône ce lundi 18 mai, succédant à Fabienne Buccio.

Âgé de 64 ans, le haut-fonctionnaire arrivait de Gironde, où il occupait le poste de préfet depuis 2023.

Lors d’un bref échange avec la presse à l’issue d’une cérémonie d’hommage aux morts de toutes les guerres, organisée place Bellecour devant Veilleur de pierre, le nouveau représentant de l’État à Lyon a affiché ses priorités, plaçant la sécurité au premier plan.

"La sécurité est une priorité absolue : la lutte contre le narcotrafic, la présence sur le terrain, le démantèlement des points de deal, la sécurité du quotidien…", a-t-il déclaré, alors que les fusillades et les incendies aux domiciles de proches de narcotrafiquants se multiplient dans l'agglomération.

Au-delà des questions de sécurité, le nouveau préfet du Rhône a également indiqué vouloir s’investir sur plusieurs grands dossiers locaux comme l’aménagement du territoire, les transports et le développement économique.

Étienne Guyot a enfin assuré vouloir "travailler avec tout le monde", alors que Grégory Doucet entretenait des relations dignes d'une montagne russe avec sa prédécesseure, et que trois maires insoumis ont été élus en mars dernier.

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Étienne Guyot

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18 commentaires
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qui gouverne le 18/05/2026 à 19:06

qui est responsable le maire ou le président de la république ou ministre de l’intérieur ou ministre de la justice ou le préfet ou la DGSI ou la police ou Interpol ou les douaniers la corruption et se que représente le trafic dans le PIB de la France vous ne pouvez pas régler se problème avec des nouvelles nominations le problème se règle aux niveaux international le politique qui promet de résoudre le problème de trafic est un menteur

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placement le 18/05/2026 à 18:20
Ex Précisions a écrit le 18/05/2026 à 16h31

Effectivement ça ne lui laisse pas longtemps pour régler les problèmes...
Celle avant lui est partie en retraite à 66 ans, à croire que dans le secteur macron nous envoie tous ses retraités !

Ils sont tous placés par macron, juste avant la retraite! Comme ça bingooooooo😉

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Taken le 18/05/2026 à 18:10

Bon chonce

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Allez allez le 18/05/2026 à 18:01
Chris6969699 a écrit le 18/05/2026 à 15h05

"La sécurité est une priorité absolue : la lutte contre le narcotrafic, la présence sur le terrain, le démantèlement des points de deal, la sécurité du quotidien…"

Est-ce compatible avec la vision du conseil municipal de la Commune de LYON ?

Alors qu’on sait où se concentrent certaines personnes en situation irrégulière autour du pont de la Guillotière, les habitants ont l’impression que rien ne bouge. Pendant ce temps, on annonce des plans contre des dealers qui, eux, changent sans cesse d’endroit et se cachent. Ce que les gens demandent surtout, c’est une action visible et efficace sur le terrain.

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Catalan le 18/05/2026 à 17:48

Déclaration classique, bref comme toujours,sa main ne tremblera pas, force restera a la loi, ,,,,,,,bref on entend ça depuis 40 ans .il connaît ses classiques, a savoir la politique du bouchon qui flotte en même temps que la vague .

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Au travail le 18/05/2026 à 17:36

Les discours c'est bien pour les actes nous espérons qu'ils seront à la hauteur et qu'ils produiront des effets bénéfiques et mesurables.

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Calahann le 18/05/2026 à 17:35
Bibi Fricotin a écrit le 18/05/2026 à 17h07

c'est parce que tlm disait que c'était impossible qu'ils l'ont fait...
au passage si il pouvait mettre 2-3 tartes à Doucet pour qu'il se sorte les doigts ...

Désolage, j'ai pas compris le " tlm " ?
Ça veut dire quoi..... " T'es Le Meilleur " ?

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Bellota le 18/05/2026 à 17:26

Bien qu’évidemment macroniste, il ne peut pas faire pire que la précédente

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Bibi Fricotin le 18/05/2026 à 17:07
Calahann a écrit le 18/05/2026 à 16h35

Il prévoit de faire ce qui est clairement impossible.

c'est parce que tlm disait que c'était impossible qu'ils l'ont fait...
au passage si il pouvait mettre 2-3 tartes à Doucet pour qu'il se sorte les doigts ...

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Calahann le 18/05/2026 à 16:35

Il prévoit de faire ce qui est clairement impossible.

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Ex Précisions le 18/05/2026 à 16:31
Rb6528 a écrit le 18/05/2026 à 15h45

A 64 ans il doit être à la retraite laisser la place aux jeunes

Effectivement ça ne lui laisse pas longtemps pour régler les problèmes...
Celle avant lui est partie en retraite à 66 ans, à croire que dans le secteur macron nous envoie tous ses retraités !

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johnny le 18/05/2026 à 16:20

Avant doucet y avait autant de traffic et rien a été fait ou par ci par là alors lui

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Rb6528 le 18/05/2026 à 15:45

A 64 ans il doit être à la retraite laisser la place aux jeunes

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darius le 18/05/2026 à 15:13

Quelque soit les compétences de ce haut fonctionnaire très respectable, il exécutera les directives du ministre de l’intérieur qui lui celles du Président de la République . cqfd

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saco697 le 18/05/2026 à 15:07

on espère aussi qu il s intéressera à la sécurité des piétons sur les trottoirs lyonnais face aux agressions des b’vélos et trottinettes électriques sur les trottoirs… la préfète précédente n ayant jamais rien fait sur ce sujet … et suite aux élections on ne peut pas dire que la politique de Doucet a ce sujet n ait été plébiscitée sur ce sujet … il n’a sauvé sa place qu avec un accord bancale avec LFI qui sont dans l opposition municipale face à lui …. si le préfet ne fait rien. il ne restera plus qu à semer des clous sur les trottoirs pour assurer la sécurité des piétons lyonnais les seuls qui luttent contre la pollution du monde

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Chris6969699 le 18/05/2026 à 15:05

"La sécurité est une priorité absolue : la lutte contre le narcotrafic, la présence sur le terrain, le démantèlement des points de deal, la sécurité du quotidien…"

Est-ce compatible avec la vision du conseil municipal de la Commune de LYON ?

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par contre le 18/05/2026 à 14:54

On attend de le voir à l'oeuvre !

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Ritchie le 18/05/2026 à 14:54

Il a des barrettes sur les épaules... quelles substances ???

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