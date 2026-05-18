Renaud Pfeffer : "La LDLC Arena, un super écrin pour une manifestation XXL pour les JO 2030"

Les JO 2030 feront-ils étape à Lyon ? La Région Auvergne-Rhône-Alpes pousse en ce sens : "Quiconque a été à la LDLC Arena se rend compte que c'est un super écrin pour faire une manifestation XXL qu'on souhaite spectaculaire, mais aussi sobre, durable et qui laisse un héritage aux générations à venir", défend Renaud Pfeffer.

Le vice-président de la collectivité en charge des Sports se félicite du soutien de Grégory Doucet, même s'il ne comprend pas ce revirement : "Les écologistes, on ne comprend pas leur discours. Depuis des mois, ils font des recours, ils expliquent que les Jeux, c'est une erreur. Et puis d'un autre côté, un de leurs leaders au niveau régional commence à s'y intéresser. Donc, allons-y tous".

Egalement en charge de la sécurité, Renaud Pfeffer compte collaborer davantage avec le nouvel exécutif métropolitain : "Le premier enjeu, c'est de travailler tous ensemble. Sur les gares, on avait expérimenté à Valence, on a travaillé Etat, police, justice, département, agglomération de Valence, ville de Valence et Région, tous ensemble avec toutes nos forces pour lutter contre la délinquance et ça a produit des résultats. Eh bien il faut qu'on fasse la même chose ici en métropole de Lyon".

Alors que les sénatoriales s'annoncent en septembre, et qu'il y aura aussi des législatives l'an prochain, Renaud Pfeffer souhaitera-t-il se lancer dans l'aventure, lui qui fut longtemps suppléant de Georges Fenech ? "Je vais regarder les élections nationales, mais sans appétit. Je n'ai pas l'ambition d'être parlementaire, en tout cas aujourd'hui. Je j'aime pas trop ce cirque de l'Assemblée nationale. J'ai l'impression que nos institutions sont déstabilisées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le local, c'est être utile, le concret et de servir".

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