"On est la candidature la plus évidente" : la LDLC Arena veut accueillir les épreuves de hockey sur glace des JO 2030

Une conférence de presse a été organisée ce mercredi en début de soirée, en présence d’Alexandre Aulas, le CEO de la LDLC Arena et Xavier Pierrot, le directeur général délégué.

Suite à l’annonce faite mardi par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 relative aux épreuves de hockey sur glace masculin dans le cadre du projet Alpes Françaises 2030, un courrier a été adressé aux dirigeants de la LDLC Arena pour savoir si ces derniers avaient un intérêt marqué à accueillir ces épreuves.

"Evidemment que oui", répondent en chœur Alexandre Aulas et Xavier Pierrot. Les deux dirigeants rappellent que la salle a déjà obtenu l’organisation de grandes manifestations sportives, tels que les championnats du monde de handball, les championnats du monde de basket, mais aussi les championnats du monde de hockey sur glace en 2028.

"Cela fait plusieurs mois qu’on est convaincu que l’Arena pouvait trouver sa place dans l’organisation des JO. Mais on respectait le choix de la répartition Alpes du Nord et Alpes du Sud. On a dit que si un jour un besoin existait, on pouvait être une voie de recours", a expliqué Xavier Pierrot en préambule.

Et Alexandre Aulas de confirmer : "Cette Arena répond à l’ensemble du cahier des charges, avec une jauge brute de 10 000 personnes. La salle est déjà homologuée pour le hockey. Et surtout, elle est idéalement située puisqu’elle ne dénature pas le projet Alpes 2030. Nous sommes sur un territoire en cohérence totale avec les autres sites olympiques".

La LDLC Arena a désormais quelques jours pour déposer officiellement un dossier de candidature. "On est la candidature la plus évidente et la plus en avance sur tout le monde", a affirmé Alexandre Aulas.