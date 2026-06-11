Le collectif NousToutes Rhône demande l’annulation du concert de Patrick Bruel à la LDLC Arena

Le chanteur, mis en examen pour viol, tentative de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, doit se produire à la LDLC Arena le 19 novembre.

"Alors qu'une trentaine de femmes ont publiquement mis en cause l'artiste pour des viols et violences sexuelles, et qu’il a été mis en examen pour quatre de ces affaires, nous refusons que ces accusations soient traitées comme sans conséquence et que les plus grandes scènes continuent de lui être ouvertes", explique le collectif NousToutes Rhône.

Une lettre ouverte pour demander l’annulation du concert a été adressée à la Préfecture du Rhône, à la Métropole de Lyon, à la Ville de Lyon, à la Ville de Décines-Charpieu et à la LDLC Arena.

"Par cette lettre, nous interpellons les élus sur leur responsabilité politique et symbolique face aux violences sexistes et sexuelles et demandons qu'ils prennent publiquement position", indique le collectif.