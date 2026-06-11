Société

Le collectif NousToutes Rhône demande l’annulation du concert de Patrick Bruel à la LDLC Arena

Le collectif NousToutes Rhône demande l’annulation du concert de Patrick Bruel à la LDLC Arena
Le collectif NousToutes Rhône demande l’annulation du concert de Patrick Bruel à la LDLC Arena - DR

Le collectif NousToutes Rhône a publié ce jeudi une lettre ouverte pour demander officiellement l’annulation du concert de Patrick Bruel à Lyon en novembre prochain.

Le chanteur, mis en examen pour viol, tentative de viol, agressions sexuelles et harcèlement sexuel, doit se produire à la LDLC Arena le 19 novembre.

"Alors qu'une trentaine de femmes ont publiquement mis en cause l'artiste pour des viols et violences sexuelles, et qu’il a été mis en examen pour quatre de ces affaires, nous refusons que ces accusations soient traitées comme sans conséquence et que les plus grandes scènes continuent de lui être ouvertes", explique le collectif NousToutes Rhône.

Une lettre ouverte pour demander l’annulation du concert a été adressée à la Préfecture du Rhône, à la Métropole de Lyon, à la Ville de Lyon, à la Ville de Décines-Charpieu et à la LDLC Arena.

"Par cette lettre, nous interpellons les élus sur leur responsabilité politique et symbolique face aux violences sexistes et sexuelles et demandons qu'ils prennent publiquement position", indique le collectif.

Tags :

Patrick Bruel

concert

LDLC Arena

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Indicateur idéologique le 11/06/2026 à 19:03

NousToutes ont réagi lors de conférences de Tariq Ramadan ?? Pas d'info sur le sujet....

Signaler Répondre
avatar
Assos de kassos le 11/06/2026 à 18:59

On ne les a pas entendues ces soi-disant féministes pour Lola, toutes les autres violées et assassinées par des OQTF.

Ce n'était pas les bons salauds.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/06/2026 à 18:56

Mais non on va tous y aller à oilpé ;-)
Elles gueulent vraiment par ennui il va annuler comme les autres de cet été...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.