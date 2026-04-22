La France va accueillir le Mondial de basket en 2031 : la LDLC Arena sera de la partie

L’annonce a été faite ce mercredi par la Fédération internationale de basket.

Le Mondial se déroulera du 29 août au 14 septembre. Et le public lyonnais pourra en profiter puisque la LDLC Arena a été choisie pour accueillir des rencontres du premier et du deuxième tour du tournoi. Les matchs seront également organisés à la Decathlon Arena de Lille et à l’Adidas Arena et à l’Accor Arena à Paris.

La phase finale se déroulera à La Défense Arena.