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La France va accueillir le Mondial de basket en 2031 : la LDLC Arena sera de la partie

La France va accueillir le Mondial de basket en 2031 : la LDLC Arena sera de la partie
La France va accueillir le Mondial de basket en 2031 : la LDLC Arena sera de la partie - Lyon Mag

La France va accueillir la coupe du monde de basket en 2031. Des matchs seront organisés à la LDLC Arena, près de Lyon.

L’annonce a été faite ce mercredi par la Fédération internationale de basket. 

Le Mondial se déroulera du 29 août au 14 septembre. Et le public lyonnais pourra en profiter puisque la LDLC Arena a été choisie pour accueillir des rencontres du premier et du deuxième tour du tournoi. Les matchs seront également organisés à la Decathlon Arena de Lille et à l’Adidas Arena et à l’Accor Arena à Paris. 

La phase finale se déroulera à La Défense Arena.

Tags :

LDLC Arena

coupe du monde de basket

1 commentaire
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Il faut le reconnaitre le 22/04/2026 à 14:15

On peut regretter quelques hectares de maïs et la tranquilité des riverains , mais quand meme.....
Ce Groupama Stadium : quel succès pour la renomée de Lyon !

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