Le passage de Jean-Noël Barrot au lycée du Parc, à Lyon, n’a pas seulement donné lieu à un échange avec des lycéens sur les grands enjeux internationaux.

Interrogé par la presse à l’issue de sa visite dans le cadre du programme DiploNation, le ministre des Affaires étrangères a répondu à la polémique suscitée localement par sa venue, alors que la section SNES-FSU de l’établissement dénonçait une possible opération de communication gouvernementale.

À Lyon, Jean-Noël Barrot poursuit ce qu’il présente comme un tour des capitales régionales françaises, destiné à rapprocher la diplomatie des citoyens.

Le ministre explique vouloir "donner aux Français les cartes en main", à un moment où les crises internationales influencent directement la vie quotidienne.

Questionné sur les critiques d’enseignants opposés à la hausse des dépenses militaires alors que le budget de l’éducation stagne, Jean-Noël Barrot assume le choix gouvernemental.

"Nous avons besoin des deux, mais il faut savoir faire des choix courageux", répond-il, estimant que le renforcement des moyens militaires ne relève pas "d’un esprit d’agressivité", mais d’une nécessité face à "un niveau de menace élevé".

Le ministre évoque des "empires qui cherchent chaque jour à nous intimider", plaidant pour davantage de moyens militaires afin de renforcer la capacité de dissuasion de la France et de l’Europe.

Une réponse aux critiques du SNES-FSU

Face aux accusations d’opération de communication politique formulées par des enseignants du lycée du Parc, Jean-Noël Barrot défend une démarche pédagogique.

Il assure vouloir ouvrir davantage le Quai d’Orsay aux Français, notamment aux jeunes, afin qu’ils comprennent les liens entre politique internationale et quotidien, mais aussi les missions du ministère des Affaires étrangères, qu’il décrit comme "le moins bien connu des ministères régaliens".

Selon lui, les échanges avec les lycéens ont révélé "une conscience aiguë" des bouleversements géopolitiques en cours et une volonté d’engagement qu’il dit avoir voulu encourager.

Enfin, Jean-Noël Barrot estime qu’après "plus de quatre ans de guerre impérialiste et coloniale", Moscou doit désormais "saisir cette main tendue", saluant au passage l’ouverture, au niveau européen, d’un premier bloc du processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.