Lyon : une retraitée de 84 ans échappe de peu à un piège tendu jusque devant sa porte

Une simple matinée de retour du marché a failli tourner au cauchemar pour une habitante du 8e arrondissement de Lyon âgée de 84 ans.
Selon les informations révélées par le Progrès, les faits remontent au 18 juin dernier, aux alentours de 10h. Après avoir effectué ses courses au marché couvert des États-Unis, l'octogénaire regagne sa résidence située rue du Professeur-Beauvisage lorsqu'elle remarque qu'une femme, un adolescent et une jeune fille s'engouffrent avec elle dans l'ascenseur.
Arrivée au troisième étage, la retraitée constate que les trois individus la suivent jusqu'à la porte de son appartement. Méfiante, elle refuse alors d'ouvrir immédiatement sa porte et interroge le trio sur leur présence. Les suspects lui répondent qu'ils attendent une connaissance dans l'immeuble.
Une diversion pour tenter de lui arracher son collier
Quelques instants plus tard, la jeune fille s'approche de l'octogénaire en lui faisant un geste d'affection. Au même moment, la femme adulte tente de lui arracher la chaîne qu'elle porte autour du cou.
La victime réagit immédiatement en criant et en menaçant de prévenir la police. Alerté par le bruit, un voisin ouvre sa porte, poussant les trois suspects à prendre la fuite avant de parvenir à leurs fins.
Une plainte a été déposée au commissariat du 8e arrondissement pour tentative de vol aggravée. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cette tentative de vol.
La fille de la victime dénonce également à nos confrères un sentiment d'insécurité persistant au sein de cette résidence et estime que plusieurs intrusions avaient déjà été signalées auparavant. De son côté, le bailleur, assure que les dispositifs de sécurisation de l'immeuble sont opérationnels et indique qu'un remplacement des portes palières est programmé à partir du mois de septembre.
Tu as oublier les 700 000 clandestins qui sont déjà là !!!!! Il faudra bien voté l'année prochaine, sinon pas se plaindre 🤔🤔Signaler Répondre
Il y en 250 000 par an qui vont arriver pour tendre des pièges comme celui-ci... merci macron de s'être couché !Signaler Répondre
Que ses propres habitants dont il a la reponsabilité pour ce qui est d'assurer la sécurité se fassent tous les jours agresser.Signaler Répondre
Franchement avec le budget de la ville, il y aurait largement de quoi renforcer les moyens de la police municipale et des moyens de surveillanc et de protection.
Quelle sincérité de viser l'écologie au motif de prendre soin de la santé des habitants, si de fait il laisse sciemment ces habitants se faire blesser voire tuer en négligeant de mettre les moyens nécessaires...
Des crevures que l'on doit pendre.Signaler Répondre
Lyon est désormais une ville interdite aux retraités. Après avoir bossé toute sa vie sans pleurnicher devant les difficultés car enfants et petits enfants de citoyens ayant vécu les drames de 2 guerres mondiales sans une nounou à l'Elysée pour distribuer l'argent public des impôts aux citoyens qui n'en paient pas toujours, les retraités n'ont qu'une seule issue: aller se cacher à l'étranger ou dans la forêt ( non urbaine !!). Plus de signes extérieurs de pseudorichesses acquises par le travail, plus de voitures malgré les misères physiques( le vélo les exclut d'office) , la corvée du compost pas toujours proche, plus de spectacles culturels car agressions nocturnes etc . Tout ça en se faisant traiter de boomers ayant cramé la caisse. Je crois qu'on l'avait bien remplie au contraire avant l'arrivée des vautours. Je souhaite aux jeunes d'être retraités ( car la roue tourne et ils le seront un jour ) sous un autre régime politique .Signaler Répondre
Ce n'est pas un sentiment d'insécurité mais tout simplement de l'insécurité permanente dans cette société concoctée parSignaler Répondre
nos politiques depuis des dizaines d'années !
Pour une politique gauchiste qui ne protége pas, qui ne condamne pas, qui considère que les racailles sont des victimes, qui méprise les victimes...assumez maintenant !Signaler Répondre
Vive la "Nouvelle France".Signaler Répondre
LFI condamne l'octogénaire qui provoque les nouveaux arrivants de la nouvelle France avec ses bijoux.Signaler Répondre
Combien de fois j'ai failli leur lâcher le clébard, ça détale à vitesse grand VSignaler Répondre
Quand ça vendait des tickets TCL aux sorties de métro ça voulait faire les chauds à insulter par derrière, idem ça se barrait limite en courant en me rapprochant d'eux..
S'en prendre à une personne âgée c'est plus courageux pour eux
Avec la justice de merde qu'on a, le voisin risque la prison...Signaler Répondre
La Libre Pensée , ceux qui s attaquent aux croix en rase campagne !Signaler Répondre
Réactions du Kmaire central, du maire d'arrondissement, du nouvel adjoint à la sécurité ??????Signaler Répondre
Un point positif, ce n'est pas dans le 7eme donc ce n'est pas un problème de trottoirs.
Personnes âgées ou malades , vos prédateurs se rapprochent comme les vautours.Signaler Répondre
Mais n'ayez crainte l'Etat vous payera des psychologues et des antidépresseurs !
Si vous êtes déprimées et trop mal en point, ils viennent de voter la solution finale.
Plus la LDH, la CGT, l'UNEF, Juliette Binoche, et une tribune dans LibéSignaler Répondre
Et nous ne sommes pas sortis de la merde car ce sont tous des futurs entrants dans l’ue donc leurs ressortissants auront droit à la libre circulation dans l’ue .Signaler Répondre
Pourtant il y a une fresque dans ce quartier, je ne comprend pasSignaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/111376/lyon-un-nouveau-mur-peint-dans-le-8e-pour-susciter-le-dialogue
Surmement encore des femmes qui viennent des pays de l'est Roumanie Kosovo Albanie et la ville de lyon les accueille et leur offre toutes les aides. !!!!!!Signaler Répondre
Tant que l on ne fera rien. Cette racaille continuera, on a peur pour nos enfants pour nos parents c est quoi cette France ? il faut que la peur change de camp. J espère que les gens vont se bouger et allez voter pour que ça change Y EN A MARRE renvoyez cette M….chez eux si ils ne sont pas d ici les autres envoyez les à Cayenne casser des cailloux .Signaler Répondre
"un sentiment d'insécurité".Signaler Répondre
Normal il y a une ligne de tram et des voies de circulation pour les voiture en bas de cet immeuble : une piste cyclable à la place des voies de circulation de voiture et le tour est joué, plus de sentiment d'insécurité dans cet immeuble...
Heureusement qu'en voulant se défendre la dame n'a pas blessé l'enfants, elle aurait eu toute une tripoté d'avocats sur le dos, payés par les assocs d'extreme-gauche.Signaler Répondre
Une société qui ne protege ni ses vieux ni ses enfants, une société qui met tt les moyens en priortié pour prendre en charge les ordures (medecin, psy, avocat) et meprise les victimes, une société ou des juges ne jugent plus au nom du peuple, une société ou des élus justifient se rendent complices d’actes de violences, une telle société ne pourra que nous degouter et nous obliger a finir par nous rendre justice pour nous defendre. L’etat a rompu le contrat nous liant nous payons ils nous protege, nous payons nous subissons aujourd’hui.Signaler Répondre
Des déchets humains, des étrons sur 2 jambes....Signaler Répondre
A 3 pour s'attaquer à une dame de 84ans... Bande de pourritures immondesSignaler Répondre