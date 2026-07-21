Lyon : une retraitée de 84 ans échappe de peu à un piège tendu jusque devant sa porte

Une simple matinée de retour du marché a failli tourner au cauchemar pour une habitante du 8e arrondissement de Lyon âgée de 84 ans.

Selon les informations révélées par le Progrès, les faits remontent au 18 juin dernier, aux alentours de 10h. Après avoir effectué ses courses au marché couvert des États-Unis, l'octogénaire regagne sa résidence située rue du Professeur-Beauvisage lorsqu'elle remarque qu'une femme, un adolescent et une jeune fille s'engouffrent avec elle dans l'ascenseur.

Arrivée au troisième étage, la retraitée constate que les trois individus la suivent jusqu'à la porte de son appartement. Méfiante, elle refuse alors d'ouvrir immédiatement sa porte et interroge le trio sur leur présence. Les suspects lui répondent qu'ils attendent une connaissance dans l'immeuble.

Une diversion pour tenter de lui arracher son collier

Quelques instants plus tard, la jeune fille s'approche de l'octogénaire en lui faisant un geste d'affection. Au même moment, la femme adulte tente de lui arracher la chaîne qu'elle porte autour du cou.

La victime réagit immédiatement en criant et en menaçant de prévenir la police. Alerté par le bruit, un voisin ouvre sa porte, poussant les trois suspects à prendre la fuite avant de parvenir à leurs fins.

Une plainte a été déposée au commissariat du 8e arrondissement pour tentative de vol aggravée. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cette tentative de vol.

La fille de la victime dénonce également à nos confrères un sentiment d'insécurité persistant au sein de cette résidence et estime que plusieurs intrusions avaient déjà été signalées auparavant. De son côté, le bailleur, assure que les dispositifs de sécurisation de l'immeuble sont opérationnels et indique qu'un remplacement des portes palières est programmé à partir du mois de septembre.