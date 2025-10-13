Ils demandent leur chemin puis volent un bracelet : trois mineurs étrangers arrêtés à Villefranche

Il était environ 17 heures, ce vendredi 10 octobre, lorsque trois adolescents se sont approchés d’un véhicule à l’arrêt rue Monplaisir, à Villefranche-sur-Saône. Les jeunes auraient prétexté être à la recherche de la gare pour entrer en contact avec la conductrice stationnée.
Profitant de leur proximité avec la victime, l’un d’eux lui aurait arraché un bracelet en perles avant de prendre la fuite avec ses complices. Le vol s’est déroulé en quelques instants.
Alertée, la Brigade anticriminalité (BAC) du commissariat de la ville est rapidement intervenue. Les trois suspects ont été localisés puis rattrapés par les policiers.
Il s’agit de deux mineurs de nationalité algérienne et d’un mineur de nationalité marocaine, âgés d’environ 17 ans, précise Le Progrès. À chacun, une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le juge pour enfants a été notifiée.
Une convocation !!!!!!Signaler Répondre
C’est sûr qu’ils y répondront !!!!
Vive le vol a l'arrachéSignaler Répondre
Non 3 chances pour la France. Les racailles ça vole en escadrille.Signaler Répondre
Algérien , marocain !!!!!!!!! ce n'est pas possible !Signaler Répondre
Tu peux nous expliquer ce que tu as voulu dire ? Car là ça ne signifie RIEN. Le vide intersidéral, comme celui de ton cerveau.Signaler Répondre
Les copains de LFI/EELV étaient de sortie….Signaler Répondre
Faut bien que jeunesse se passe
Il y en a marre de l’Algérie, de Tebboune et de ses racailles, il faut stopper net tous es accords de 68, nous n'avons absolument rien à gagner avec ces gens , et de leurs soutiens islamo-gauchistes de LFI à part des emmerdements, de la décadence sociétale et culturelle . Nous n'avons pas besoin du tribalisme maghrébin, de la haine algérienne de ses principes moyenâgeux, xénophobe et iniques ainsi de leurs approbateurs LFI , ennemis de notre patrie et république démocratique.Signaler Répondre
Maghreb United….Signaler Répondre
Qui sont ils ? Ah , serait-ce les 3 mousquetaires ? Depuis al libération de la Femem, la Meuf n’a plus le droit de se positionner en VICTIME, puisque aujourd’hui elles ont dépassé leur free dans la violence , la manipulation et la corruption…Signaler Répondre
Leur lâcheté légendaire n'est plus à prouver...Signaler Répondre
Une convocation lol comme ci y allez y allez puis j'imagine qui sont en situation irrégulières pour voléSignaler Répondre
"Il s’agit de deux mineurs de nationalité algérienne et d’un mineur de nationalité marocaine, âgés d’environ 17 ans"Signaler Répondre
Pas contre eux, ce sont des chances pour la France.
Ils sont très courageux! D'habitude c'est les personnes âgées ou en fauteuil 🤔Signaler Répondre
Ils sont trois , ils sont jeunes , ce sont des garçons et ils s en prennent à une femme seule …..Signaler Répondre
Les feministes 2.0 un commentaire sur le patriarcat occidental pour faire diversion ?
Et ils font quoi en France?Signaler Répondre
Du tourisme?
Continuez votre politique, les prochaines élections seront terribles pour vous!
Agés de 17 ans et 23 mois ...Signaler Répondre
Faites bien attention Monsieur le juge vous allez encore vous faire avoir.
ce sont des futurs électeurs LFI : la meuteSignaler Répondre
Toujours le même profil à attaquer en meute.Signaler Répondre