Faits Divers

Ils demandent leur chemin puis volent un bracelet : trois mineurs étrangers arrêtés à Villefranche

Rapidement identifiés, ils ont été interpellés par la BAC et convoqués devant le juge pour enfants.

Il était environ 17 heures, ce vendredi 10 octobre, lorsque trois adolescents se sont approchés d’un véhicule à l’arrêt rue Monplaisir, à Villefranche-sur-Saône. Les jeunes auraient prétexté être à la recherche de la gare pour entrer en contact avec la conductrice stationnée.

Profitant de leur proximité avec la victime, l’un d’eux lui aurait arraché un bracelet en perles avant de prendre la fuite avec ses complices. Le vol s’est déroulé en quelques instants.

Alertée, la Brigade anticriminalité (BAC) du commissariat de la ville est rapidement intervenue. Les trois suspects ont été localisés puis rattrapés par les policiers.

Il s’agit de deux mineurs de nationalité algérienne et d’un mineur de nationalité marocaine, âgés d’environ 17 ans, précise Le Progrès. À chacun, une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le juge pour enfants a été notifiée.

vol à l'arraché

Qu’ils sont cons ces juges le 13/10/2025 à 13:08

Une convocation !!!!!!
C’est sûr qu’ils y répondront !!!!

Mdr le 13/10/2025 à 13:01

Vive le vol a l'arraché

Une chance pour la France le 13/10/2025 à 12:48

Non 3 chances pour la France. Les racailles ça vole en escadrille.

Amen le 13/10/2025 à 12:40

Algérien , marocain !!!!!!!!! ce n'est pas possible !

#balance ton gogole le 13/10/2025 à 12:02
# balance ta truie .lol a écrit le 13/10/2025 à 11h18

Qui sont ils ? Ah , serait-ce les 3 mousquetaires ? Depuis al libération de la Femem, la Meuf n’a plus le droit de se positionner en VICTIME, puisque aujourd’hui elles ont dépassé leur free dans la violence , la manipulation et la corruption…

Tu peux nous expliquer ce que tu as voulu dire ? Car là ça ne signifie RIEN. Le vide intersidéral, comme celui de ton cerveau.

Une journée comme une autre le 13/10/2025 à 11:45

Les copains de LFI/EELV étaient de sortie….
Faut bien que jeunesse se passe

Monpays le 13/10/2025 à 11:42

Il y en a marre de l’Algérie, de Tebboune et de ses racailles, il faut stopper net tous es accords de 68, nous n'avons absolument rien à gagner avec ces gens , et de leurs soutiens islamo-gauchistes de LFI à part des emmerdements, de la décadence sociétale et culturelle . Nous n'avons pas besoin du tribalisme maghrébin, de la haine algérienne de ses principes moyenâgeux, xénophobe et iniques ainsi de leurs approbateurs LFI , ennemis de notre patrie et république démocratique.

RV90L le 13/10/2025 à 11:38

Maghreb United….

# balance ta truie .lol le 13/10/2025 à 11:18
Tout le monde sait a écrit le 13/10/2025 à 10h51

Ils sont trois , ils sont jeunes , ce sont des garçons et ils s en prennent à une femme seule …..
Les feministes 2.0 un commentaire sur le patriarcat occidental pour faire diversion ?

Qui sont ils ? Ah , serait-ce les 3 mousquetaires ? Depuis al libération de la Femem, la Meuf n’a plus le droit de se positionner en VICTIME, puisque aujourd’hui elles ont dépassé leur free dans la violence , la manipulation et la corruption…

Ex Précisions le 13/10/2025 à 11:13
mamipouzo a écrit le 13/10/2025 à 10h14

Toujours le même profil à attaquer en meute.

Leur lâcheté légendaire n'est plus à prouver...

johnny le 13/10/2025 à 11:04

Une convocation lol comme ci y allez y allez puis j'imagine qui sont en situation irrégulières pour volé

Chris696969 le 13/10/2025 à 11:01
Tout le monde sait a écrit le 13/10/2025 à 10h51

Ils sont trois , ils sont jeunes , ce sont des garçons et ils s en prennent à une femme seule …..
Les feministes 2.0 un commentaire sur le patriarcat occidental pour faire diversion ?

"Il s’agit de deux mineurs de nationalité algérienne et d’un mineur de nationalité marocaine, âgés d’environ 17 ans"

Pas contre eux, ce sont des chances pour la France.

trèstrès le 13/10/2025 à 11:01
Tout le monde sait a écrit le 13/10/2025 à 10h51

Ils sont trois , ils sont jeunes , ce sont des garçons et ils s en prennent à une femme seule …..
Les feministes 2.0 un commentaire sur le patriarcat occidental pour faire diversion ?

Ils sont très courageux! D'habitude c'est les personnes âgées ou en fauteuil 🤔

Tout le monde sait le 13/10/2025 à 10:51

Ils sont trois , ils sont jeunes , ce sont des garçons et ils s en prennent à une femme seule …..
Les feministes 2.0 un commentaire sur le patriarcat occidental pour faire diversion ?

on en a assez le 13/10/2025 à 10:51

Et ils font quoi en France?
Du tourisme?
Continuez votre politique, les prochaines élections seront terribles pour vous!

Plus exactement le 13/10/2025 à 10:31

Agés de 17 ans et 23 mois ...
Faites bien attention Monsieur le juge vous allez encore vous faire avoir.

phil 60 le 13/10/2025 à 10:25

ce sont des futurs électeurs LFI : la meute

mamipouzo le 13/10/2025 à 10:14

Toujours le même profil à attaquer en meute.

