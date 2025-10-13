Ils demandent leur chemin puis volent un bracelet : trois mineurs étrangers arrêtés à Villefranche

Il était environ 17 heures, ce vendredi 10 octobre, lorsque trois adolescents se sont approchés d’un véhicule à l’arrêt rue Monplaisir, à Villefranche-sur-Saône. Les jeunes auraient prétexté être à la recherche de la gare pour entrer en contact avec la conductrice stationnée.

Profitant de leur proximité avec la victime, l’un d’eux lui aurait arraché un bracelet en perles avant de prendre la fuite avec ses complices. Le vol s’est déroulé en quelques instants.

Alertée, la Brigade anticriminalité (BAC) du commissariat de la ville est rapidement intervenue. Les trois suspects ont été localisés puis rattrapés par les policiers.

Il s’agit de deux mineurs de nationalité algérienne et d’un mineur de nationalité marocaine, âgés d’environ 17 ans, précise Le Progrès. À chacun, une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le juge pour enfants a été notifiée.