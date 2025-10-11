Lyon : une touriste retrouve par hasard son agresseur et le fait arrêter

Dans la nuit de mardi à mercredi, une ressortissante suisse s’apprête à monter dans une rame de métro à la station Bellecour (Lyon 2e), accompagnée de deux amis. Mais un homme lui barre soudainement la route et lui arrache son collier en or. Un complice, resté en retrait, exhibe un cutter pour dissuader toute intervention des passants. La victime est choquée, le duo prend la fuite.

Quelques heures plus tard, le scénario bascule. Vers 17h40, mercredi, la victime traverse la place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e). Elle tombe nez à nez avec l’homme qu’elle identifie comme son agresseur. Elle alerte immédiatement une patrouille de CRS présente sur les lieux.

Les policiers interviennent et interpellent le suspect, âgé de 22 ans. Il s'agit d'un ressortissant marocain en situation irrégulière, rapporte Le Progrès. Il est retrouvé porteur du collier volé. Pendant ce temps, les amis de la victime repèrent le complice présumé dans les environs. Il s’agit d’un Algérien de 17 ans, arrêté à son tour.

Les deux suspects ont reconnu les faits. Le mineur sera jugé prochainement. Le majeur a été déféré jeudi devant le parquet de Lyon en vue d’une comparution immédiate.