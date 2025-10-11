Lyon : une touriste retrouve par hasard son agresseur et le fait arrêter

Dans la nuit de mardi à mercredi, une ressortissante suisse s’apprête à monter dans une rame de métro à la station Bellecour (Lyon 2e), accompagnée de deux amis. Mais un homme lui barre soudainement la route et lui arrache son collier en or. Un complice, resté en retrait, exhibe un cutter pour dissuader toute intervention des passants. La victime est choquée, le duo prend la fuite.
Quelques heures plus tard, le scénario bascule. Vers 17h40, mercredi, la victime traverse la place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e). Elle tombe nez à nez avec l’homme qu’elle identifie comme son agresseur. Elle alerte immédiatement une patrouille de CRS présente sur les lieux.
Les policiers interviennent et interpellent le suspect, âgé de 22 ans. Il s'agit d'un ressortissant marocain en situation irrégulière, rapporte Le Progrès. Il est retrouvé porteur du collier volé. Pendant ce temps, les amis de la victime repèrent le complice présumé dans les environs. Il s’agit d’un Algérien de 17 ans, arrêté à son tour.
Les deux suspects ont reconnu les faits. Le mineur sera jugé prochainement. Le majeur a été déféré jeudi devant le parquet de Lyon en vue d’une comparution immédiate.
Pourquoi LFI ne veut pas de législative ??? Ahahah, ils se feraient massacrer avec leur programme pro immigration.Signaler Répondre
????😡😡Signaler Répondre
Quels racistes ces suisses !Signaler Répondre
C'est un constat sur une agression, mais c'est vrai que c'est très souvent le même constat qui se répéte avec le même type de profil qui amalgame et concentre les faits de délinquance.Signaler Répondre
Toujours le même profil des agresseurs,mais chut,il ne faut surtout pas le dire,les gauchos diront que c'est du racisme!Signaler Répondre
Depuis 15 ans la France souffre de ces blédards de merde . Dehors !Signaler Répondre
cette touriste étrangère n'a visiblement pas les codes, j’espère qu'elle va vite être expulsée dans son pays d'origine car sa présence sur le sol français nuit a l'ordre public...Signaler Répondre
ÉRADICATION , comme toutes sortes de nuisiblesSignaler Répondre
Sérieux toujours les mêmes algériens marocains tunisiens sérieux quand le gouvernement va nous foutre tout cela dans leurs pays d’origine qu’ils aiment temps aller dehors vite vite viteSignaler Répondre
La ville apaisée de Grégory Doucet n'est qu'une imposture ("regardez les méchantes voitures pour ne pas voir la délinquance").Signaler Répondre
Continuez Mr les macronistes et gauchos à importer ces gens en France sous prétexte qu’ils sont une chance pour la France !Signaler Répondre
Toujours les mêmes fournisseurs officiels !!Signaler Répondre
Les faits s’enchaînent et se ressemblent tous !
Et on voudrait nous faire bosser plus pour rembourser la dette… en voilà une source d’économie ! Combien coutent ces policiers mobilisés H24 pour lutter contre ça ?
Peut-on avoir une précision sur l'origine des agresseurs ?Signaler Répondre
Non, parce que le titre "un marocain en situation irrégulière et un algérien mineur agressent une touriste" me semblerait plus approprié.
Houlà! ça sent le rappel à la loi à plein nez! Notre justice est vraiment impitoyable avec les délinquants et criminels. Mélenchon, vite!Signaler Répondre
Quelle belle image on donne de Lyon et de la France aux touristes étrangers. Bientôt ils préféreront aller au Mexique, moins risqué.Signaler Répondre
un subtil sentiment de deja vu.... mais sinon, tout va bien honnêtes citoyens, circulez il n'y a rien a voir et le pouvoir en place ne veux surtout pas que vous puissiez vous exprimer....Signaler Répondre
non juste une corrélation très forte entre l'origine et le comportement, ce sont les victimes d' un retard de civilisation.Signaler Répondre
Encore une touriste facho qui n'a pas compris qu'il fallait changer de trottoir en cas sentiments d'insécurité.Signaler Répondre
Cette touriste préfère se tourner vers la police qui a pourtant une culture du viol.
Le vrai danger à Lyon c'est l'extrême droite.
comme c'est bizarre ! surement des néandertaliens .Signaler Répondre
Bien sûr si toutes les femmes étaient voilées de la tête aux pieds ça n’arriverait pas n’est-ce pas ?Signaler Répondre
"Il s'agit d'un ressortissant marocain en situation irrégulière"Signaler Répondre
Surtout pas d'autant plus que c'est une grande chance de les avoir sur notre territoire....
Faut le dire combien de fois caché vos bijoux.Signaler Répondre
Situation irrégulières comme d'habitude quoi
Pas d'amalgame vous avez raison, ce sont 2 personnes en situation irrégulière : il se trouve qu'en l'occurrence ce sont un algérien et un marocain.Signaler Répondre
Retrouver une racaille à la Guillotière....Ben voyons ! Oh, comme c'est bizarre ! 😅😂🤣Signaler Répondre
ils auront à copier 100 x je ne dois pas arracher les colliers des dames.Signaler Répondre
bon... il faudra leur écrire un modèle car il est peu probable qu ils sachent écrire
Marocain et Algérien ? Nooon ?Signaler Répondre
Et en situation irrégulière ?
Ça, pour une surprise c'est une sacrée surprise 😂
Quelle idée aussi de porter un collier dans une ville aussi malfaméeSignaler Répondre
Et voilà, encore un marocain et un algérien et au moins un en situation irrégulière.Signaler Répondre
Quand on voit cette insécurité dans les transports en commun, comment voulez-vous qu'on les utilise.
Encore deux qui continueront leurs méfaits puisqu'ils resteront en FRANCE !Signaler Répondre
NI vu ni connu.Signaler Répondre
J'ai vécu la même chose menacé par un cutter sous la gorge. J'aurai tellement aimé retrouver la racaille désarmée pour lui faire découvrir la vie à être obligé de manger avec une paille. Ces moins que rien doivent être lapidés comme au bled.Signaler Répondre
c'est tout à fait vrai,"je sais tout".Les familles se débarrassent de leurs délinquants en les envoyant à l'étranger,comme celà,ils sont tranquilles et nous,on en bave des ronds de chapeau avec cette racaille.Signaler Répondre
Tiens je me suis dit qu'il y avait un peu de changement en lisant l'article, un marocain c'est moins commun.Signaler Répondre
Puis j'ai vu pour son complice.
Sans parler de l'endroit où ils ont été retrouvés.
Bref, scénario vu et vu.
Pas besoin c'est déjà signé !Signaler Répondre
Une nouvelle fois un fait divers met en exergue les vols à l'arraché de colliers en or organisés par la déliquance de ressortissants étrangers venus sur notre territoire en situation illégale avec la bénédiction de leurs pays d'origines bien heureux de se débarrasser de leurs potentiels délinquants.Signaler Répondre
Cela occupe bien les tribunaux car c'est par dizaines que chaque semaine nous entendons parler de comparussions immédiates et surtout de relaxe ce qui n'empêche pas les personnes concernées de recommencer.
Pendant ce temps, c'est la chianli politique à tous les niveaux.
Bande de menteur c'était deux ressortissants Israëlien les voleursSignaler Répondre
Pas d'amalgame !!!!!!!Signaler Répondre
vol a main armée c'est expulsionSignaler Répondre