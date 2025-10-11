Faits Divers

Lyon : une touriste retrouve par hasard son agresseur et le fait arrêter

Menacée au cutter dans la station Bellecour, une jeune femme n’imaginait pas recroiser son agresseur quelques heures plus tard.

Dans la nuit de mardi à mercredi, une ressortissante suisse s’apprête à monter dans une rame de métro à la station Bellecour (Lyon 2e), accompagnée de deux amis. Mais un homme lui barre soudainement la route et lui arrache son collier en or. Un complice, resté en retrait, exhibe un cutter pour dissuader toute intervention des passants. La victime est choquée, le duo prend la fuite.

Quelques heures plus tard, le scénario bascule. Vers 17h40, mercredi, la victime traverse la place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière (Lyon 7e). Elle tombe nez à nez avec l’homme qu’elle identifie comme son agresseur. Elle alerte immédiatement une patrouille de CRS présente sur les lieux.

Les policiers interviennent et interpellent le suspect, âgé de 22 ans. Il s'agit d'un ressortissant marocain en situation irrégulière, rapporte Le Progrès. Il est retrouvé porteur du collier volé. Pendant ce temps, les amis de la victime repèrent le complice présumé dans les environs. Il s’agit d’un Algérien de 17 ans, arrêté à son tour.

Les deux suspects ont reconnu les faits. Le mineur sera jugé prochainement. Le majeur a été déféré jeudi devant le parquet de Lyon en vue d’une comparution immédiate.

Tags :

vol à l'arraché

38 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
AntiLFI le 11/10/2025 à 16:33

Pourquoi LFI ne veut pas de législative ??? Ahahah, ils se feraient massacrer avec leur programme pro immigration.

Signaler Répondre
avatar
Taba le 11/10/2025 à 15:56
Electeur EELV,., a écrit le 11/10/2025 à 14h12

Encore une touriste facho qui n'a pas compris qu'il fallait changer de trottoir en cas sentiments d'insécurité.
Cette touriste préfère se tourner vers la police qui a pourtant une culture du viol.
Le vrai danger à Lyon c'est l'extrême droite.

????😡😡

Signaler Répondre
avatar
Le grand le 11/10/2025 à 15:55

Quels racistes ces suisses !

Signaler Répondre
avatar
Globule Rouge le 11/10/2025 à 15:48
LFI 69 a écrit le 11/10/2025 à 12h16

Pas d'amalgame !!!!!!!

C'est un constat sur une agression, mais c'est vrai que c'est très souvent le même constat qui se répéte avec le même type de profil qui amalgame et concentre les faits de délinquance.

Signaler Répondre
avatar
Flo48 le 11/10/2025 à 15:41

Toujours le même profil des agresseurs,mais chut,il ne faut surtout pas le dire,les gauchos diront que c'est du racisme!

Signaler Répondre
avatar
La venu des blédards..... le 11/10/2025 à 15:38

Depuis 15 ans la France souffre de ces blédards de merde . Dehors !

Signaler Répondre
avatar
verdoxxxxx le 11/10/2025 à 15:36

cette touriste étrangère n'a visiblement pas les codes, j’espère qu'elle va vite être expulsée dans son pays d'origine car sa présence sur le sol français nuit a l'ordre public...

Signaler Répondre
avatar
Une seule solution le 11/10/2025 à 15:26

ÉRADICATION , comme toutes sortes de nuisibles

Signaler Répondre
avatar
bullit le 11/10/2025 à 15:11

Sérieux toujours les mêmes algériens marocains tunisiens sérieux quand le gouvernement va nous foutre tout cela dans leurs pays d’origine qu’ils aiment temps aller dehors vite vite vite

Signaler Répondre
avatar
"La délinquance n'a rien à voir avec l'immigration" le 11/10/2025 à 15:04

La ville apaisée de Grégory Doucet n'est qu'une imposture ("regardez les méchantes voitures pour ne pas voir la délinquance").

Signaler Répondre
avatar
ras le bol de cette immigration le 11/10/2025 à 14:47

Continuez Mr les macronistes et gauchos à importer ces gens en France sous prétexte qu’ils sont une chance pour la France !

Signaler Répondre
avatar
Eh bam !! le 11/10/2025 à 14:45

Toujours les mêmes fournisseurs officiels !!
Les faits s’enchaînent et se ressemblent tous !
Et on voudrait nous faire bosser plus pour rembourser la dette… en voilà une source d’économie ! Combien coutent ces policiers mobilisés H24 pour lutter contre ça ?

Signaler Répondre
avatar
Détails complémentaires le 11/10/2025 à 14:38

Peut-on avoir une précision sur l'origine des agresseurs ?
Non, parce que le titre "un marocain en situation irrégulière et un algérien mineur agressent une touriste" me semblerait plus approprié.

Signaler Répondre
avatar
rappel le 11/10/2025 à 14:36

Houlà! ça sent le rappel à la loi à plein nez! Notre justice est vraiment impitoyable avec les délinquants et criminels. Mélenchon, vite!

Signaler Répondre
avatar
Image le 11/10/2025 à 14:33

Quelle belle image on donne de Lyon et de la France aux touristes étrangers. Bientôt ils préféreront aller au Mexique, moins risqué.

Signaler Répondre
avatar
viandoooorrrr le 11/10/2025 à 14:19

un subtil sentiment de deja vu.... mais sinon, tout va bien honnêtes citoyens, circulez il n'y a rien a voir et le pouvoir en place ne veux surtout pas que vous puissiez vous exprimer....

Signaler Répondre
avatar
caton le 11/10/2025 à 14:15
LFI 69 a écrit le 11/10/2025 à 12h16

Pas d'amalgame !!!!!!!

non juste une corrélation très forte entre l'origine et le comportement, ce sont les victimes d' un retard de civilisation.

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 11/10/2025 à 14:12

Encore une touriste facho qui n'a pas compris qu'il fallait changer de trottoir en cas sentiments d'insécurité.
Cette touriste préfère se tourner vers la police qui a pourtant une culture du viol.
Le vrai danger à Lyon c'est l'extrême droite.

Signaler Répondre
avatar
basta le 11/10/2025 à 14:11
CB68 a écrit le 11/10/2025 à 13h46

Pas d'amalgame vous avez raison, ce sont 2 personnes en situation irrégulière : il se trouve qu'en l'occurrence ce sont un algérien et un marocain.

comme c'est bizarre ! surement des néandertaliens .

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 11/10/2025 à 14:08
En toute franchise a écrit le 11/10/2025 à 13h30

Quelle idée aussi de porter un collier dans une ville aussi malfamée

Bien sûr si toutes les femmes étaient voilées de la tête aux pieds ça n’arriverait pas n’est-ce pas ?

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 11/10/2025 à 13:56
LFI 69 a écrit le 11/10/2025 à 12h16

Pas d'amalgame !!!!!!!

"Il s'agit d'un ressortissant marocain en situation irrégulière"

Surtout pas d'autant plus que c'est une grande chance de les avoir sur notre territoire....

Signaler Répondre
avatar
johnny le 11/10/2025 à 13:55

Faut le dire combien de fois caché vos bijoux.
Situation irrégulières comme d'habitude quoi

Signaler Répondre
avatar
CB68 le 11/10/2025 à 13:46
LFI 69 a écrit le 11/10/2025 à 12h16

Pas d'amalgame !!!!!!!

Pas d'amalgame vous avez raison, ce sont 2 personnes en situation irrégulière : il se trouve qu'en l'occurrence ce sont un algérien et un marocain.

Signaler Répondre
avatar
ZBanana le 11/10/2025 à 13:44

Retrouver une racaille à la Guillotière....Ben voyons ! Oh, comme c'est bizarre ! 😅😂🤣

Signaler Répondre
avatar
punition le 11/10/2025 à 13:40

ils auront à copier 100 x je ne dois pas arracher les colliers des dames.
bon... il faudra leur écrire un modèle car il est peu probable qu ils sachent écrire

Signaler Répondre
avatar
J'y crois pas le 11/10/2025 à 13:37

Marocain et Algérien ? Nooon ?
Et en situation irrégulière ?
Ça, pour une surprise c'est une sacrée surprise 😂

Signaler Répondre
avatar
En toute franchise le 11/10/2025 à 13:30

Quelle idée aussi de porter un collier dans une ville aussi malfamée

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 11/10/2025 à 13:29

Et voilà, encore un marocain et un algérien et au moins un en situation irrégulière.
Quand on voit cette insécurité dans les transports en commun, comment voulez-vous qu'on les utilise.

Signaler Répondre
avatar
et voilà le 11/10/2025 à 13:25

Encore deux qui continueront leurs méfaits puisqu'ils resteront en FRANCE !

Signaler Répondre
avatar
Non eux ce sont des arnaques à la finance le 11/10/2025 à 13:19
Mdr a écrit le 11/10/2025 à 12h22

Bande de menteur c'était deux ressortissants Israëlien les voleurs

NI vu ni connu.

Signaler Répondre
avatar
Saloperie de racailles le 11/10/2025 à 13:11

J'ai vécu la même chose menacé par un cutter sous la gorge. J'aurai tellement aimé retrouver la racaille désarmée pour lui faire découvrir la vie à être obligé de manger avec une paille. Ces moins que rien doivent être lapidés comme au bled.

Signaler Répondre
avatar
laya le 11/10/2025 à 13:09

c'est tout à fait vrai,"je sais tout".Les familles se débarrassent de leurs délinquants en les envoyant à l'étranger,comme celà,ils sont tranquilles et nous,on en bave des ronds de chapeau avec cette racaille.

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 11/10/2025 à 13:06

Tiens je me suis dit qu'il y avait un peu de changement en lisant l'article, un marocain c'est moins commun.
Puis j'ai vu pour son complice.
Sans parler de l'endroit où ils ont été retrouvés.
Bref, scénario vu et vu.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 11/10/2025 à 13:00
LFI 69 a écrit le 11/10/2025 à 12h16

Pas d'amalgame !!!!!!!

Pas besoin c'est déjà signé !

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 11/10/2025 à 12:38

Une nouvelle fois un fait divers met en exergue les vols à l'arraché de colliers en or organisés par la déliquance de ressortissants étrangers venus sur notre territoire en situation illégale avec la bénédiction de leurs pays d'origines bien heureux de se débarrasser de leurs potentiels délinquants.
Cela occupe bien les tribunaux car c'est par dizaines que chaque semaine nous entendons parler de comparussions immédiates et surtout de relaxe ce qui n'empêche pas les personnes concernées de recommencer.
Pendant ce temps, c'est la chianli politique à tous les niveaux.

Signaler Répondre
avatar
Mdr le 11/10/2025 à 12:22

Bande de menteur c'était deux ressortissants Israëlien les voleurs

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 11/10/2025 à 12:16

Pas d'amalgame !!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Populisme, individualisme, totalitarisme, bref vous me suivez ? le 11/10/2025 à 12:13

vol a main armée c'est expulsion

Signaler Répondre

