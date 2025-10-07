Faits Divers

Près de Lyon : un adolescent arrêté après une course-poursuite pour un vol de collier en pleine rue

Les cris des passants ont alerté les policiers municipaux.

Rue Louis-Ailloud, à Bron, la fin de matinée de ce lundi 6 octobre a soudainement viré à la course-poursuite. Il est 11h30 lorsque des cris éclatent : "Il a volé ! C’est lui, il a arraché le collier !". Ainsi alertés par les passants, les policiers municipaux, alors en patrouille, repèrent la direction de fuite du suspect.

Sur place, la victime, un homme d’une soixantaine d’années, leur désigne un individu en train de courir rue de Verdun. Les agents déclenchent immédiatement sirène et gyrophare. Malgré les injonctions verbales, le fuyard s’engouffre dans les rues adjacentes, tournant avenue Camille-Rousset puis rue Édgar-Quinet.

Quelques minutes plus tard, un policier parvient à le rattraper entre deux voitures stationnées. Il s’agit d’un jeune ressortissant algérien de 14 ans, en situation irrégulière. L’adolescent est alors maîtrisé et menotté avant d’être conduit au commissariat de Vénissieux.

Selon une source policière, aucun objet dangereux ni le collier volé n’ont été retrouvés sur lui. Le suspect aurait expliqué, difficilement, ne pas parler français et avoir jeté le bijou pendant sa fuite.

Les caméras du centre de supervision urbain (CSU) ont filmé toute la scène, confirmant l’implication du jeune homme et la présence d’un complice toujours recherché.

La victime a déposé plainte et indiqué qu’il pouvait "reconnaître formellement l’auteur des faits".

 Le mineur a été placé en garde à vue pour vol à l’arraché.

RV90L le 07/10/2025 à 15:18

Sûrement élève au lycée du Parc….

jormari le 07/10/2025 à 15:08

putain en 2027 votre barrage, vous allez vous le mettre bien profond!!!!!!!!!!

Cmoi le 07/10/2025 à 15:02

Toujours les mêmes !

Tatin le 07/10/2025 à 14:56

Ce n'est certainement pas un champion de course à pied comme celui qui a gagné dimanche !

pasmerluch le 07/10/2025 à 14:23
rachid6973 a écrit le 07/10/2025 à 13h22

moi français d'origine maghrébine, je voterai RN car trop c'est trop.

LFI, sort de ce corps 🤣🤣🤣🤣🤣

pie69 le 07/10/2025 à 14:12
fantomaslamenace a écrit le 07/10/2025 à 11h19

La Métropole de Lyon : terre d'accueil pour migrants voleurs, violeurs... soutenus par l'exécutif métropolitain et leurs amis LFI.
Hébergement social, aide médicale, suivi juridique et administratif et subventions aux associations !
Quid des citoyens du territoire métropolitain concernant leur sécurité ? Leur accès au logement ? 2026 : DEHORS !

Tout à fait d’accord !
Il y en à vraiment assez!
Vivement les prochains votes en espérant des représentants politiques qui aient des c. pour mettre à exécution ces expulsions entre autre …

oui le 07/10/2025 à 14:10
rachid6973 a écrit le 07/10/2025 à 13h22

moi français d'origine maghrébine, je voterai RN car trop c'est trop.

C’est clair !
Ce n’est pas la religion qui est la cause, c’est tous ces délinquants en situation irrégulière qui ne sont pas expulsés ni réprimandés …
Et dire que LFI favorise ces personnes !!!

Chris696969 le 07/10/2025 à 13:57
rachid6973 a écrit le 07/10/2025 à 13h22

moi français d'origine maghrébine, je voterai RN car trop c'est trop.

Merci pour votre suffrage.

Vous êtes mon compatriote.

Tous ensemble, nous vaincrons.

14 ans? le 07/10/2025 à 13:57

il est tombé de la derniere pluie?

oh le clown le 07/10/2025 à 13:53
rachid6973 a écrit le 07/10/2025 à 13h22

moi français d'origine maghrébine, je voterai RN car trop c'est trop.

Fake? copain de macron? Propagande?
On rigole ici🤣🤣🤣🤣

CharleDeLaRustine le 07/10/2025 à 13:38

Allé hop, un rappel à la loi pour ce vil gredin. Avec notre justice ferme, il n'est pas prêt de recommencer !

rachid6973 le 07/10/2025 à 13:22

moi français d'origine maghrébine, je voterai RN car trop c'est trop.

il est comme ça le 07/10/2025 à 13:10
RN6 a écrit le 07/10/2025 à 12h56

Quand est-ce que notre gouvernement va prendre conscience de la dangerosité de ces gens et qu’ils ne sont pas une chance pour la France? Macron se félicite d’avoir accordé 8500 visas à des soi-disant étudiants algériens !

macron, le président qui se prends des baffes par sa femme, et qui baisse son froc devant teboune 🤔

Cyrano le 07/10/2025 à 12:57

Ça devient une maladie, c'est tous les jours et toujours un étranger en situation irrégulière. On en a combien de milliards en France ?

RN6 le 07/10/2025 à 12:56

Quand est-ce que notre gouvernement va prendre conscience de la dangerosité de ces gens et qu’ils ne sont pas une chance pour la France? Macron se félicite d’avoir accordé 8500 visas à des soi-disant étudiants algériens !

Quelle surprise! le 07/10/2025 à 12:54

Oh!,un jeune ressortissant en situation irrégulière…..

Bibi Fricotin le 07/10/2025 à 12:32

on va un jour réussir à renvoyer toute cette vermine d'où elle vient... fallait y penser avant de venir mettre le bronx

Un jeune le 07/10/2025 à 12:30

ah les jeunes ne savent plus comment s'amuser de nos jours

Ex Précisions le 07/10/2025 à 12:30

Étonnant le profil du délinquant ;-)

Connor McLeod le 07/10/2025 à 11:45

Algérien en situation irrégulière.
Mineure en plus.
Que peut-il apporter à notre pays si ce n'est des problèmes ? Retour à la maison, seule solution viable pour nous

fantomaslamenace le 07/10/2025 à 11:19

La Métropole de Lyon : terre d'accueil pour migrants voleurs, violeurs... soutenus par l'exécutif métropolitain et leurs amis LFI.
Hébergement social, aide médicale, suivi juridique et administratif et subventions aux associations !
Quid des citoyens du territoire métropolitain concernant leur sécurité ? Leur accès au logement ? 2026 : DEHORS !

Venividivinci le 07/10/2025 à 11:07

Il a volet un bracelet électronique ?

