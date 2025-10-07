Près de Lyon : un adolescent arrêté après une course-poursuite pour un vol de collier en pleine rue

Rue Louis-Ailloud, à Bron, la fin de matinée de ce lundi 6 octobre a soudainement viré à la course-poursuite. Il est 11h30 lorsque des cris éclatent : "Il a volé ! C’est lui, il a arraché le collier !". Ainsi alertés par les passants, les policiers municipaux, alors en patrouille, repèrent la direction de fuite du suspect.

Sur place, la victime, un homme d’une soixantaine d’années, leur désigne un individu en train de courir rue de Verdun. Les agents déclenchent immédiatement sirène et gyrophare. Malgré les injonctions verbales, le fuyard s’engouffre dans les rues adjacentes, tournant avenue Camille-Rousset puis rue Édgar-Quinet.

Quelques minutes plus tard, un policier parvient à le rattraper entre deux voitures stationnées. Il s’agit d’un jeune ressortissant algérien de 14 ans, en situation irrégulière. L’adolescent est alors maîtrisé et menotté avant d’être conduit au commissariat de Vénissieux.

Selon une source policière, aucun objet dangereux ni le collier volé n’ont été retrouvés sur lui. Le suspect aurait expliqué, difficilement, ne pas parler français et avoir jeté le bijou pendant sa fuite.

Les caméras du centre de supervision urbain (CSU) ont filmé toute la scène, confirmant l’implication du jeune homme et la présence d’un complice toujours recherché.

La victime a déposé plainte et indiqué qu’il pouvait "reconnaître formellement l’auteur des faits".

Le mineur a été placé en garde à vue pour vol à l’arraché.