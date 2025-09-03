Vols à l’arraché à Vénissieux et Lyon : un suspect de 24 ans arrêté grâce à son téléphone perdu dans sa fuite

Un homme de 24 ans, sans domicile et en situation irrégulière, a été interpellé samedi 30 août à Lyon après un vol à l’arraché dans le 6e arrondissement. Il était recherché depuis une première agression commise le 19 août à Vénissieux.

Ce jour-là, vers 13h15, dans l’escalier d’un immeuble du quartier du Moulin à Vent (Lyon 8e), une femme de 64 ans avait été violemment attaquée. Son collier lui avait été arraché avant qu’elle ne soit transportée à l’hôpital. Dans sa fuite, le voleur avait égaré son téléphone et sa carte bancaire, récupérés par des riverains.

Grâce à ces indices, la police avait mis en place une surveillance. Deux hommes s’étaient rapidement présentés auprès des habitants du quartier pour tenter de récupérer les objets perdus, précise le Progrès. Âgés de 27 et 32 ans, eux aussi Algériens en situation irrégulière, ils ont également été arrêtés puis déférés au parquet le 21 août.