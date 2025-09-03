Faits Divers

Vols à l’arraché à Vénissieux et Lyon : un suspect de 24 ans arrêté grâce à son téléphone perdu dans sa fuite

C'est un fléau qui ne cesse de se propager.

Un homme de 24 ans, sans domicile et en situation irrégulière, a été interpellé samedi 30 août à Lyon après un vol à l’arraché dans le 6e arrondissement. Il était recherché depuis une première agression commise le 19 août à Vénissieux. 

Ce jour-là, vers 13h15, dans l’escalier d’un immeuble du quartier du Moulin à Vent (Lyon 8e), une femme de 64 ans avait été violemment attaquée. Son collier lui avait été arraché avant qu’elle ne soit transportée à l’hôpital. Dans sa fuite, le voleur avait égaré son téléphone et sa carte bancaire, récupérés par des riverains. 

Grâce à ces indices, la police avait mis en place une surveillance. Deux hommes s’étaient rapidement présentés auprès des habitants du quartier pour tenter de récupérer les objets perdus, précise le ProgrèsÂgés de 27 et 32 ans, eux aussi Algériens en situation irrégulière, ils ont également été arrêtés puis déférés au parquet le 21 août. 

L’un d’eux avait par ailleurs été mis en cause dans un vol de téléphone commis le 5 janvier dernier dans la station de métro Charpennes à Villeurbanne. Le suspect de 24 ans, a quant à lui été déféré ce 1er septembre en vue d’une comparution immédiate.

avatar
Amen le 03/09/2025 à 19:00

On s'étonne que les tribunaux soient engorgés !
C'est comme les égouts , avec toutes ces merdes , il n'y a rien d'étonnant !
Le fait qu'ils soient pour la plupart récidivistes n'arrange pas la situation.
L'autre jour , pour un vol de sac en Algérie , le mec a pris 15 ans ferme , et contrairement à notre pays de bisounours , lui , il les fera .
Pendant 15 ans , il aura le temps de réfléchir et il n 'emmerdera personne pendant ce temps.

avatar
Ex Précisions le 03/09/2025 à 18:49
Amen a écrit le 03/09/2025 à 18h41

Algériens , c'est assez rare pour le souligner !

C'est vrai que l'on parle pas souvent d'eux dans les faits de délinquance ;-)

avatar
Plus belle la vie ! le 03/09/2025 à 18:46

Merci qui ! Merci Alger.

avatar
nous avons baissé les bras le 03/09/2025 à 18:42

les clefs de la France sont désormais détenus par les algériens !

avatar
Amen le 03/09/2025 à 18:41

Algériens , c'est assez rare pour le souligner !

avatar
Monpays le 03/09/2025 à 17:02

Vénissieux , encore Vénissieux, toujours Vénissieux , la ville humaniste par excellence ou par dégénérescence ?

avatar
Bibi Fricotin le 03/09/2025 à 16:53

Etat de non droit...
il plaidera que ce n'est pas son portable car il l'avait volé aussi
Dehors les parasites... cette chance là, on n'en veut pas...

avatar
Étrons le 03/09/2025 à 16:41

Tirons la chasse !!!!!!!!!

avatar
QUEL DOMICILE le 03/09/2025 à 16:17
johnny a écrit le 03/09/2025 à 15h50

Sans domicile en situation irrégulière et on un téléphone et une carte bancaire rien choque déjà la ? Rien le début bon après recherché pour un autre vol qui sa étonne

Il indique certainement une adresse pour toucher les aides sociales généreuses
Arrêtons notre générosité idiote
et dehors crs racailles

avatar
johnny le 03/09/2025 à 15:50

Sans domicile en situation irrégulière et on un téléphone et une carte bancaire rien choque déjà la ? Rien le début bon après recherché pour un autre vol qui sa étonne

avatar
No comment le 03/09/2025 à 15:34

Allo M. Abdelmadjid Tebboune quand est ce que vous accepterez de récupérer tous vos déchets.

avatar
Logique le 03/09/2025 à 15:32

C'est quand qu'on arrête de jugé ces gens et on les révoie direct chez eux ?

avatar
bullit le 03/09/2025 à 15:32

Les cons ça osent tout voilà pourquoi ont les reconnaît

avatar
mais qu'est ce qu'on attend le 03/09/2025 à 15:30

Foutez moi ça dehors à grands coups de pompes dans le train ! !

avatar
Chris696969 le 03/09/2025 à 15:30

"Un homme de 24 ans, sans domicile et en situation irrégulière"

QUELLE CHANCE...

