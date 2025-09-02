Faits Divers

Vol à l’arraché à Lyon : une dame de 86 ans privée du pendentif souvenir de son mari

À Lyon, les vols à l’arraché visant les personnes âgées se répètent.

Samedi 31 août aux alentours de 17h50, une femme de 86 ans a été victime d’un vol avec violences dans son immeuble de l’avenue de Saxe, à Lyon (3e).  

Alors qu’elle se trouvait dans l’ascenseur, un individu lui a arraché son pendentif en or avant de prendre la fuite. 

Si la retraitée n’a heureusement pas été grièvement blessée, l’agression l’a profondément marquée. Son fils a publié un message sur les réseaux sociaux pour alerter : "un individu a lâchement agressé ma mère […]. Il a volé LE souvenir de mon père, aujourd'hui décédé, auquel elle tenait le plus, le symbole de leurs décennies de mariage", a-t-il écrit en partageant la photo du bijou. 

La victime a déposé plainte dès le lendemain. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver l’auteur des faits. 

Ce type d’agression n’est pas isolé à Lyon : depuis plusieurs mois, les autorités constatent une recrudescence de vols à l’arraché visant des bijoux portés en public.

30 commentaires
Pfuiiii le 02/09/2025 à 19:21
stef69999 a écrit le 02/09/2025 à 18h07

ça n'arrete pas quand va t on castrer ces mecs ^pour qu ils ne se reproduisent plus ??

Oui, j'(ai la même idée... Leur "arracher" les burnes, comme ils "arrachent" leurs affaires aux personnes âgées !

Dentiste le 02/09/2025 à 19:06

Il faudrait déguiser des professionnels d'arts martiaux ou de boxe en grand mères avec de faux bijoux en or bien voyant pour accueillir jovialement les mecs qui tentent un vol

Ce n’est pas du racisme le 02/09/2025 à 18:39
C’est parti a écrit le 02/09/2025 à 16h17

Avalanche de commentaires raciste en approche

On y peut rien si chaque fois ce sont tes amis maghrébins qui sont concernés !

Linette le 02/09/2025 à 18:23
johnny a écrit le 02/09/2025 à 17h36

C'est triste pour la dame mais depuis des années chaques été on le répète pas avoir de bijoux de valeur surtout or en évidence apparemment sa rentre pas ( sa fait LGT que dès je sort MTN je met sous le t-shirt ou plus du tout)

D accord avec vous. Mais jusqu où devons nous aller pour vivre en liberté ? Pour s habiller, pour se déplacer librement avec nos différences, plus de respect, de tolérance..triple zéro. Devons nous montrer les griffes et devenir violent pour défendre nos libertés. Qu on arrête de nous manipuler et surtout que la Justice soit plus ferme.

Le pire le 02/09/2025 à 18:11
stef69999 a écrit le 02/09/2025 à 18h07

ça n'arrete pas quand va t on castrer ces mecs ^pour qu ils ne se reproduisent plus ??

Et le pire c’est que certaines accepte de se reproduire avec ça.

Mahley le 02/09/2025 à 18:11

Oqtf sans papiers etc etc

vrailyonnais le 02/09/2025 à 18:10

il existe des Vraies Saloperies !!!!!
Je souhaite de tout cœur que votre mère retrouve ce bijou sentimentalement si Précieux pour Elle !
Mais je crains que les chances soient faibles…… il va tirer 50€ maxi à un receleur de m…. et mérite d’être pendu une semaine par les pieds…..

Merci lyon mag , on le savait pas le 02/09/2025 à 18:07

" Ce type d’agression n’est pas isolé à Lyon "

Vous en êtes sûrs ?

stef69999 le 02/09/2025 à 18:07

ça n'arrete pas quand va t on castrer ces mecs ^pour qu ils ne se reproduisent plus ??

LFI 69 le 02/09/2025 à 17:59

Un sentiment d'apaisement se propage

s'il vous plait le 02/09/2025 à 17:58
C’est parti a écrit le 02/09/2025 à 16h17

Avalanche de commentaires raciste en approche

Renseignez vous sur la définition du racisme !

Kader 69200 le 02/09/2025 à 17:55

En France, le laxisme a ouvert la porte à ces dérives. Au Maghreb, la sanction est immédiate, ici on laisse des clandestins s’attaquer aux plus vulnérables pour des trafics de pregabaline. Il est temps de coopérer avec leurs pays d’origine et de les renvoyer sans délai. Je voyage dans les trois pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, et croyez-moi, la musique n’est pas la même. On peut continuer à les critiquer, mais au moins eux savent répondre à la délinquance.

Les gauchistes le 02/09/2025 à 17:47

Oui mais le danger c est lesstreme drooaaate hein

johnny le 02/09/2025 à 17:36

C'est triste pour la dame mais depuis des années chaques été on le répète pas avoir de bijoux de valeur surtout or en évidence apparemment sa rentre pas ( sa fait LGT que dès je sort MTN je met sous le t-shirt ou plus du tout)

@c'est parti le 02/09/2025 à 17:35
C’est parti a écrit le 02/09/2025 à 16h17

Avalanche de commentaires raciste en approche

Depuis quand est-il raciste de dire que les auteurs de vols avec violence sont majoritairement des étrangers ?

C'est la vérité que vous refusez de voir. Ouvrez les yeux !

https://www.lyonmag.com/article/145688/delinquance-a-lyon-60-des-auteurs-de-vols-avec-violences-sont-en-situation-irreguliere-alerte-la-prefete

svp le 02/09/2025 à 17:30
En Amérique a écrit le 02/09/2025 à 15h53

Si seulement elle a été armée comme au Texas.

"si seulement elle avait été armée"

merci

de commentaires le 02/09/2025 à 17:30
C’est parti a écrit le 02/09/2025 à 16h17

Avalanche de commentaires raciste en approche

réalistes vous vouliez dire ?

ne jamais le 02/09/2025 à 17:25
Castor a écrit le 02/09/2025 à 16h57

encore un coup de Pierre Maximilien ou peut être Édouard Henri !

ne jamais sous estimer les suédois de suède !

Ralbol le 02/09/2025 à 17:24

N’oubliez pas quand vous voterez que doucet est responsable de la situation et qu ́il doit se trouver un vrai travail en 2026...

constat le 02/09/2025 à 17:22

Nus sommes dans un pays qui importe de la délinquance !

apprends la définition, déjà le 02/09/2025 à 17:22
C’est parti a écrit le 02/09/2025 à 16h17

Avalanche de commentaires raciste en approche

La plupart sont des OQTF, qui agressent avec violence des personnes âgées pour leur volés des bijou qui ont souvent une valeur sentimentale!
Alors arrête avec ton racisme de merde
Si j'étais juge, ce serait 30 ans de tôle, sans remise de peine
Et si ça te plait pas, va voir comment ça se passe dans certains pays et on en en reparle!
Ah, au fait les Algériens expulsent les migrants au bulldozers!
Tu en pense quoi?
Racistes les Algériens?

Castor le 02/09/2025 à 16:57

encore un coup de Pierre Maximilien ou peut être Édouard Henri !

Kiss Kiss le 02/09/2025 à 16:52
C’est parti a écrit le 02/09/2025 à 16h17

Avalanche de commentaires raciste en approche

Commentaire inutile, on ne sait pas qui a fait cela, on sait juste que c'est un imbécile, comme il y en a certains qui mettent des commentaires inintéressants sur cette page.
Ne vous sentez pas visé, quoique !

Traveler le 02/09/2025 à 16:49

vire de là en 2026 !!!

DOUCET, investis dans ta police municipale le 02/09/2025 à 16:31

Au lieu d'investir dans des "arbres".

Tu sais ce que c'est ta ville où on ne peut même plus se promener en quiétude et devoir vivre sur ses gardes ?

C'est de la ville apaisée ça ?

Facho69 le 02/09/2025 à 16:21

Il faut fermer ces magasins de rachat D’or qui poussent comme des champignons dans les villes. C’est magouille et compagnie….

C’est parti le 02/09/2025 à 16:17

Avalanche de commentaires raciste en approche

mamipouzo le 02/09/2025 à 16:06

Phénomène grandissant depuis plusieurs années. Quel courage de s'attaquer aux personnes vulnérables.

En Amérique le 02/09/2025 à 15:53

Si seulement elle a été armée comme au Texas.

Encore.... le 02/09/2025 à 15:52

En Mars 2026 surtout votez et faites voter contre Grégory Doucet et Bruno Bernard! Stop insécurité et bouchons monstres...

