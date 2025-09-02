Vol à l’arraché à Lyon : une dame de 86 ans privée du pendentif souvenir de son mari

Samedi 31 août aux alentours de 17h50, une femme de 86 ans a été victime d’un vol avec violences dans son immeuble de l’avenue de Saxe, à Lyon (3e).
Alors qu’elle se trouvait dans l’ascenseur, un individu lui a arraché son pendentif en or avant de prendre la fuite.
Si la retraitée n’a heureusement pas été grièvement blessée, l’agression l’a profondément marquée. Son fils a publié un message sur les réseaux sociaux pour alerter : "un individu a lâchement agressé ma mère […]. Il a volé LE souvenir de mon père, aujourd'hui décédé, auquel elle tenait le plus, le symbole de leurs décennies de mariage", a-t-il écrit en partageant la photo du bijou.
La victime a déposé plainte dès le lendemain. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver l’auteur des faits.
Ce type d’agression n’est pas isolé à Lyon : depuis plusieurs mois, les autorités constatent une recrudescence de vols à l’arraché visant des bijoux portés en public.
Oui, j'(ai la même idée... Leur "arracher" les burnes, comme ils "arrachent" leurs affaires aux personnes âgées !Signaler Répondre
Il faudrait déguiser des professionnels d'arts martiaux ou de boxe en grand mères avec de faux bijoux en or bien voyant pour accueillir jovialement les mecs qui tentent un volSignaler Répondre
On y peut rien si chaque fois ce sont tes amis maghrébins qui sont concernés !Signaler Répondre
D accord avec vous. Mais jusqu où devons nous aller pour vivre en liberté ? Pour s habiller, pour se déplacer librement avec nos différences, plus de respect, de tolérance..triple zéro. Devons nous montrer les griffes et devenir violent pour défendre nos libertés. Qu on arrête de nous manipuler et surtout que la Justice soit plus ferme.Signaler Répondre
Et le pire c’est que certaines accepte de se reproduire avec ça.Signaler Répondre
Oqtf sans papiers etc etcSignaler Répondre
il existe des Vraies Saloperies !!!!!Signaler Répondre
Je souhaite de tout cœur que votre mère retrouve ce bijou sentimentalement si Précieux pour Elle !
Mais je crains que les chances soient faibles…… il va tirer 50€ maxi à un receleur de m…. et mérite d’être pendu une semaine par les pieds…..
" Ce type d’agression n’est pas isolé à Lyon "Signaler Répondre
Vous en êtes sûrs ?
ça n'arrete pas quand va t on castrer ces mecs ^pour qu ils ne se reproduisent plus ??Signaler Répondre
Un sentiment d'apaisement se propageSignaler Répondre
Renseignez vous sur la définition du racisme !Signaler Répondre
En France, le laxisme a ouvert la porte à ces dérives. Au Maghreb, la sanction est immédiate, ici on laisse des clandestins s’attaquer aux plus vulnérables pour des trafics de pregabaline. Il est temps de coopérer avec leurs pays d’origine et de les renvoyer sans délai. Je voyage dans les trois pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, et croyez-moi, la musique n’est pas la même. On peut continuer à les critiquer, mais au moins eux savent répondre à la délinquance.Signaler Répondre
Oui mais le danger c est lesstreme drooaaate heinSignaler Répondre
C'est triste pour la dame mais depuis des années chaques été on le répète pas avoir de bijoux de valeur surtout or en évidence apparemment sa rentre pas ( sa fait LGT que dès je sort MTN je met sous le t-shirt ou plus du tout)Signaler Répondre
Depuis quand est-il raciste de dire que les auteurs de vols avec violence sont majoritairement des étrangers ?Signaler Répondre
C'est la vérité que vous refusez de voir. Ouvrez les yeux !
https://www.lyonmag.com/article/145688/delinquance-a-lyon-60-des-auteurs-de-vols-avec-violences-sont-en-situation-irreguliere-alerte-la-prefete
"si seulement elle avait été armée"Signaler Répondre
merci
réalistes vous vouliez dire ?Signaler Répondre
ne jamais sous estimer les suédois de suède !Signaler Répondre
N’oubliez pas quand vous voterez que doucet est responsable de la situation et qu ́il doit se trouver un vrai travail en 2026...Signaler Répondre
Nus sommes dans un pays qui importe de la délinquance !Signaler Répondre
La plupart sont des OQTF, qui agressent avec violence des personnes âgées pour leur volés des bijou qui ont souvent une valeur sentimentale!Signaler Répondre
Alors arrête avec ton racisme de merde
Si j'étais juge, ce serait 30 ans de tôle, sans remise de peine
Et si ça te plait pas, va voir comment ça se passe dans certains pays et on en en reparle!
Ah, au fait les Algériens expulsent les migrants au bulldozers!
Tu en pense quoi?
Racistes les Algériens?
encore un coup de Pierre Maximilien ou peut être Édouard Henri !Signaler Répondre
Commentaire inutile, on ne sait pas qui a fait cela, on sait juste que c'est un imbécile, comme il y en a certains qui mettent des commentaires inintéressants sur cette page.Signaler Répondre
Ne vous sentez pas visé, quoique !
vire de là en 2026 !!!Signaler Répondre
Au lieu d'investir dans des "arbres".Signaler Répondre
Tu sais ce que c'est ta ville où on ne peut même plus se promener en quiétude et devoir vivre sur ses gardes ?
C'est de la ville apaisée ça ?
Il faut fermer ces magasins de rachat D’or qui poussent comme des champignons dans les villes. C’est magouille et compagnie….Signaler Répondre
Avalanche de commentaires raciste en approcheSignaler Répondre
Phénomène grandissant depuis plusieurs années. Quel courage de s'attaquer aux personnes vulnérables.Signaler Répondre
Si seulement elle a été armée comme au Texas.Signaler Répondre
En Mars 2026 surtout votez et faites voter contre Grégory Doucet et Bruno Bernard! Stop insécurité et bouchons monstres...Signaler Répondre