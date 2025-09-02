Vol à l’arraché à Lyon : une dame de 86 ans privée du pendentif souvenir de son mari

Samedi 31 août aux alentours de 17h50, une femme de 86 ans a été victime d’un vol avec violences dans son immeuble de l’avenue de Saxe, à Lyon (3e).

Alors qu’elle se trouvait dans l’ascenseur, un individu lui a arraché son pendentif en or avant de prendre la fuite.

Si la retraitée n’a heureusement pas été grièvement blessée, l’agression l’a profondément marquée. Son fils a publié un message sur les réseaux sociaux pour alerter : "un individu a lâchement agressé ma mère […]. Il a volé LE souvenir de mon père, aujourd'hui décédé, auquel elle tenait le plus, le symbole de leurs décennies de mariage", a-t-il écrit en partageant la photo du bijou.

La victime a déposé plainte dès le lendemain. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver l’auteur des faits.