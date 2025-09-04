Chaîne arrachée à un élève à Lyon : l’agresseur armé stoppé par le personnel du lycée

Un vol à l’arraché a visé un adolescent ce jeudi matin dans un établissement scolaire du 5e arrondissement de Lyon.

Selon les informations du parquet, l’agresseur, un homme d’une vingtaine d’années, s’est introduit dans le lycée Lazariste-La Salle, montée Saint-Barthélemy, avant de poursuivre un élève pour lui arracher sa chaîne.

L’individu a utilisé une bombe au poivre, provoquant des griffures au visage de la victime, rapporte le Progrès. Rapidement, un professeur de sport et un agent de l’établissement sont intervenus et ont maîtrisé le suspect jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Placé en garde à vue, l’homme, de nationalité tunisienne et en situation irrégulière, fait désormais l’objet d’une enquête. Celle-ci devra déterminer s’il est impliqué dans d’autres vols avec violences, alors que le phénomène des arrachages de colliers connaît une forte hausse dans la Métropole de Lyon ces dernières semaines.