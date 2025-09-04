Faits Divers

Chaîne arrachée à un élève à Lyon : l’agresseur armé stoppé par le personnel du lycée

Un professeur et un agent ont dû intervenir pour stopper un agresseur armé 

Un vol à l’arraché a visé un adolescent ce jeudi matin dans un établissement scolaire du 5e arrondissement de Lyon. 

Selon les informations du parquet, l’agresseur, un homme d’une vingtaine d’années, s’est introduit dans le lycée Lazariste-La Salle, montée Saint-Barthélemy, avant de poursuivre un élève pour lui arracher sa chaîne.

L’individu a utilisé une bombe au poivre, provoquant des griffures au visage de la victime, rapporte le Progrès. Rapidement, un professeur de sport et un agent de l’établissement sont intervenus et ont maîtrisé le suspect jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre.

Placé en garde à vue, l’homme, de nationalité tunisienne et en situation irrégulière, fait désormais l’objet d’une enquête. Celle-ci devra déterminer s’il est impliqué dans d’autres vols avec violences, alors que le phénomène des arrachages de colliers connaît une forte hausse dans la Métropole de Lyon ces dernières semaines.

vol à l'arraché

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
France invivable le 04/09/2025 à 19:06

A Marseille, il y a belle lurette que les femmes sortent de chez elles sans bijoux, par sécurité.

On arrive à la même situation à Lyon… Seule solution : porter des bijoux en toc !

Signaler Répondre
avatar
bomer le 04/09/2025 à 19:05
Ex Précisions a écrit le 04/09/2025 à 18h50

"Toujours les mêmes", ça devient fatiguant de répéter toujours la même chose.
Oser s'incruster dans un lycée pour agresser un gamin pour sa chaine, c'est de pire en pire...

Franchement c'est trop.Méme les lyçées ne sont pas épargner.
Je suis fatigué......

Signaler Répondre
avatar
johnny le 04/09/2025 à 19:02

Alors de 1 on rentre facilement dans les lycee MTN dit donc deux situations irrégulières comme d'habitude quoi et après certains députés maires disent faut arrêter d'être raciste ect bah déjà virer les de france

Signaler Répondre
avatar
Logique le 04/09/2025 à 18:58

Bah c'est normal a force de faire des articles sur sa cela donne des idée a d'autre abruti.

Signaler Répondre
avatar
Et le 04/09/2025 à 18:57

Le gouvernement tunisien critique les policiers de Marseille pour avoir arrêter le mec au couteau en le tuant, va t il nous reprocher cette fois d'avoir fait une clef de bras à celui-ci ? Les tunisiens sont ils les pâles copies des algériens niveau délinquance mais plein de promesses ?

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 04/09/2025 à 18:54

Tunisien, situation irrégulière......

Signaler Répondre
avatar
J6 le 04/09/2025 à 18:53

Un commentaire des pro immigration ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 04/09/2025 à 18:50

"Toujours les mêmes", ça devient fatiguant de répéter toujours la même chose.
Oser s'incruster dans un lycée pour agresser un gamin pour sa chaine, c'est de pire en pire...

Signaler Répondre

