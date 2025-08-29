Lyon : policiers et gendarmes hors service stoppent deux voleurs à l’arraché  

Deux femmes âgées de 78 ans ont été la cible de vols de colliers à l’arraché, mercredi 27 août à Lyon. Peu après 13h, des policiers hors service ont surpris un jeune homme à la station de métro Gorge-de-Loup (9e arrondissement).
Le suspect a volontairement chuté pour arracher le collier d’une passante. L’homme a été maîtrisé aussitôt. Selon les forces de l’ordre, il aurait avalé le bijou pour tenter de faire disparaître la preuve, précise le progrès.
Ce mineur isolé, né en 2010, était déjà connu des services de police pour de multiples antécédents et avait fugué d’un centre éducatif fermé. Présenté devant un juge des enfants, il doit être réintégré dans la structure.
À la même heure, rue Lanterne (1er arrondissement), ce sont des gendarmes hors service qui ont assisté à un autre vol de collier. Le suspect, à trottinette, a ciblé une autre septuagénaire qui a été légèrement blessée au cou.
L’homme, un Vénissian en situation irrégulière et déjà condamné à plusieurs reprises, a été placé en garde à vue. Il doit être présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Il me souvient que Melenchon se voulait être un président d Amérique du sud. Bon là il y a déjà l ambiance, continuez a voter gauchos il ne restera plus qu a mettre les barreaux aux fenêtres pour faire local.Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
15 ans de tôle en AlgérieSignaler Répondre
Allo Retailleau? Darmanin?
Il faut aussi arrêter les verts pour flagrants délires !Signaler Répondre
Ces ordures qui ciblent des femmes âgées 🤮🤮🤮Je ne sais pas comment les policiers font pour ne pas leur mettre une raclée. Ni comment les juges font pour les remettre en liberté !! Vu le profil, ils savent qu’ils vont faire de nouvelles victimes particulièrement vulnérables, potentiellement des morts, en tout cas des traumatisés qui ne sortiront plus de chez eux non accompagnés… Mais ces juges font le choix de privilégier le bien-être de l’agresseur : sa vie a plus de valeur que celles de ses victimes !! Ça leur donne une impression de grandeur d’ÂÂÂme… Et que crèvent les contribuables qui les rémunèrent grassement…Signaler Répondre
vous n'avez pas camouflé la situation des suspects, dupont-moretti va vous insulterSignaler Répondre
Si sur les retraités "boomers"Signaler Répondre
L'addition de la 5éme république va être salée.Signaler Répondre
Oui,plus précisément des retraites des fonctionnaires.Signaler Répondre
Oui, on l'a bien vu avec Brigitte 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Espérons que cette racaille ne portera pas plainte car si lui ne sera jamais condamné, les policiers risquent d’aller directement en prison. Les juges ne plaisantent pas si on touche leurs protégés!Signaler Répondre
Quoi ? La police ne fait pas que tuer partout ? Elle défend aussi les honnêtes gens ?Signaler Répondre
Les Fachos Incultes m'ont pourtant dit qu'il faut défendre les délinquants, nos électeurs.
Les policiers ne sont donc ni fachos, ni incultes ? Il n'y a que chez LFI ? Et EELV ?
Bayrou n’a pas dit çaSignaler Répondre
notre président en a ,mais jamais les mêmes selon les milieux autorisésSignaler Répondre
Par contre notre gouvernement est très fort pour monter les vrais Français les uns contre les autres, au lieu de s'occuper des clandestins délinquants.Signaler Répondre
Encore aujourd'hui bayrou qui veut faire croire que le problème de la dette vient des retraités...
le gentil mineur isolé va t’il rester sur les toilettes pour rendre ce qu’il a avalé … après l avoir nettoyé bien sûr !🙄Signaler Répondre
Si on avait un président couillu, les choses changeraient peux être!Signaler Répondre
En Algérie c'est 15 ans de tôle
En France, un bracelet électronique, massage, poney, surf a Saint Malo
A l'heure ou l'on veut taper sur les contribuables pour soit disant éponger la dette ,on continue à laissez rentrer des gens qui nous coute un bras !Signaler Répondre
Victimes, deux femmes âgées de 78 ans, ce n'est pas un hasard. Les vols visent surtout la génération boomer porteuse de médaille de baptème et chaine en or. Pas seulement des vols, aussi une spoliation du patrimloine culturel et religieux. similaire aux vols dans les églises: ciboires, chandeliers, icones...Signaler Répondre
Selon une élite intellectuelle du forum , eux ce sont des courageux contrairement à ceux qui commentent sur le forum qualifiés du coup de fachoSignaler Répondre
de ne rien faire par l'état, je pense un jour ça finira mal..Signaler Répondre
ENCORE 2 HORS LA LOI ENVAHISSEURS DEJA CONNUS DES SERVICES DE POLICE VOILA MR MORETTI QUI ETES DANS LE DENI TOTAL BIEN LOGE DANS VOTRE QUARTIER AVEC GARDES DU CORPSSignaler Répondre
Toujours le même profil : des clandestins connus de la justiceSignaler Répondre
Toujours le même esprit : la lâcheté de s attaquer à des personnes âgées!
Ces énergumènes doivent être envoyer dans leur pays pour purger leur peine!
Leur codétenus les accueilleront sûrement avec amour et amitié pour ces agressions de personnes âgées!
Mais ça ne se produira pas car notre gouvernement est incapable d expulser !!
Ce n'est que le début, juste les conséquences de l'explosion de la consommation de cocaïne en France. Les vols à l'arraché avec violences vont se multiplier de façon incontrôlée gonflant au passage les chiffres de la délinquance. l'insécurité est bien présente ce n'est plus un sentiment.Signaler Répondre