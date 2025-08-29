Lyon : policiers et gendarmes hors service stoppent deux voleurs à l’arraché  

Deux femmes âgées de 78 ans ont été la cible de vols de colliers à l’arraché, mercredi 27 août à Lyon. Peu après 13h, des policiers hors service ont surpris un jeune homme à la station de métro Gorge-de-Loup (9e arrondissement).

Le suspect a volontairement chuté pour arracher le collier d’une passante. L’homme a été maîtrisé aussitôt. Selon les forces de l’ordre, il aurait avalé le bijou pour tenter de faire disparaître la preuve, précise le progrès.