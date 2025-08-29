Faits Divers

Lyon : policiers et gendarmes hors service stoppent deux voleurs à l’arraché  

Lyon : policiers et gendarmes hors service stoppent deux voleurs à l’arraché  
Lyon : policiers et gendarmes hors service stoppent deux voleurs à l’arraché - LyonMag

  Les deux suspects ont été interpellés en flagrant délit dans des circonstances distinctes.

Deux femmes âgées de 78 ans ont été la cible de vols de colliers à l’arraché, mercredi 27 août à Lyon. Peu après 13h, des policiers hors service ont surpris un jeune homme à la station de métro Gorge-de-Loup (9e arrondissement).

Le suspect a volontairement chuté pour arracher le collier d’une passante. L’homme a été maîtrisé aussitôt. Selon les forces de l’ordre, il aurait avalé le bijou pour tenter de faire disparaître la preuve, précise le progrès.

Ce mineur isolé, né en 2010, était déjà connu des services de police pour de multiples antécédents et avait fugué d’un centre éducatif fermé. Présenté devant un juge des enfants, il doit être réintégré dans la structure. 

À la même heure, rue Lanterne (1er arrondissement), ce sont des gendarmes hors service qui ont assisté à un autre vol de collier. Le suspect, à trottinette, a ciblé une autre septuagénaire qui a été légèrement blessée au cou.  

L’homme, un Vénissian en situation irrégulière et déjà condamné à plusieurs reprises, a été placé en garde à vue. Il doit être présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Lyon.

Tags :

vol à l'arraché

19 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lyon2026revient le 29/08/2025 à 13:07

Il me souvient que Melenchon se voulait être un président d Amérique du sud. Bon là il y a déjà l ambiance, continuez a voter gauchos il ne restera plus qu a mettre les barreaux aux fenêtres pour faire local.
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
pouahh le 29/08/2025 à 13:04
Dégoût a écrit le 29/08/2025 à 12h50

Ces ordures qui ciblent des femmes âgées 🤮🤮🤮Je ne sais pas comment les policiers font pour ne pas leur mettre une raclée. Ni comment les juges font pour les remettre en liberté !! Vu le profil, ils savent qu’ils vont faire de nouvelles victimes particulièrement vulnérables, potentiellement des morts, en tout cas des traumatisés qui ne sortiront plus de chez eux non accompagnés… Mais ces juges font le choix de privilégier le bien-être de l’agresseur : sa vie a plus de valeur que celles de ses victimes !! Ça leur donne une impression de grandeur d’ÂÂÂme… Et que crèvent les contribuables qui les rémunèrent grassement…

15 ans de tôle en Algérie
Allo Retailleau? Darmanin?

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 29/08/2025 à 12:51

Il faut aussi arrêter les verts pour flagrants délires !

Signaler Répondre
avatar
Dégoût le 29/08/2025 à 12:50

Ces ordures qui ciblent des femmes âgées 🤮🤮🤮Je ne sais pas comment les policiers font pour ne pas leur mettre une raclée. Ni comment les juges font pour les remettre en liberté !! Vu le profil, ils savent qu’ils vont faire de nouvelles victimes particulièrement vulnérables, potentiellement des morts, en tout cas des traumatisés qui ne sortiront plus de chez eux non accompagnés… Mais ces juges font le choix de privilégier le bien-être de l’agresseur : sa vie a plus de valeur que celles de ses victimes !! Ça leur donne une impression de grandeur d’ÂÂÂme… Et que crèvent les contribuables qui les rémunèrent grassement…

Signaler Répondre
avatar
javers le 29/08/2025 à 12:25

vous n'avez pas camouflé la situation des suspects, dupont-moretti va vous insulter

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/08/2025 à 12:23
faux a écrit le 29/08/2025 à 11h08

Bayrou n’a pas dit ça

Si sur les retraités "boomers"

Signaler Répondre
avatar
jacko le 29/08/2025 à 11:47
Ex Précisions a écrit le 29/08/2025 à 10h56

Par contre notre gouvernement est très fort pour monter les vrais Français les uns contre les autres, au lieu de s'occuper des clandestins délinquants.
Encore aujourd'hui bayrou qui veut faire croire que le problème de la dette vient des retraités...

L'addition de la 5éme république va être salée.

Signaler Répondre
avatar
vive la république le 29/08/2025 à 11:42
Ex Précisions a écrit le 29/08/2025 à 10h56

Par contre notre gouvernement est très fort pour monter les vrais Français les uns contre les autres, au lieu de s'occuper des clandestins délinquants.
Encore aujourd'hui bayrou qui veut faire croire que le problème de la dette vient des retraités...

Oui,plus précisément des retraites des fonctionnaires.

Signaler Répondre
avatar
ah l'avion! le 29/08/2025 à 11:33
Catalan a écrit le 29/08/2025 à 11h01

notre président en a ,mais jamais les mêmes selon les milieux autorisés

Oui, on l'a bien vu avec Brigitte 🤣🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
sentiment d’insecurité le 29/08/2025 à 11:09

Espérons que cette racaille ne portera pas plainte car si lui ne sera jamais condamné, les policiers risquent d’aller directement en prison. Les juges ne plaisantent pas si on touche leurs protégés!

Signaler Répondre
avatar
Aurélien Taschié le 29/08/2025 à 11:08

Quoi ? La police ne fait pas que tuer partout ? Elle défend aussi les honnêtes gens ?
Les Fachos Incultes m'ont pourtant dit qu'il faut défendre les délinquants, nos électeurs.
Les policiers ne sont donc ni fachos, ni incultes ? Il n'y a que chez LFI ? Et EELV ?

Signaler Répondre
avatar
faux le 29/08/2025 à 11:08
Ex Précisions a écrit le 29/08/2025 à 10h56

Par contre notre gouvernement est très fort pour monter les vrais Français les uns contre les autres, au lieu de s'occuper des clandestins délinquants.
Encore aujourd'hui bayrou qui veut faire croire que le problème de la dette vient des retraités...

Bayrou n’a pas dit ça

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 29/08/2025 à 11:01
la différence a écrit le 29/08/2025 à 10h53

Si on avait un président couillu, les choses changeraient peux être!
En Algérie c'est 15 ans de tôle
En France, un bracelet électronique, massage, poney, surf a Saint Malo

notre président en a ,mais jamais les mêmes selon les milieux autorisés

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 29/08/2025 à 10:56
La routine a écrit le 29/08/2025 à 10h23

Toujours le même profil : des clandestins connus de la justice
Toujours le même esprit : la lâcheté de s attaquer à des personnes âgées!

Ces énergumènes doivent être envoyer dans leur pays pour purger leur peine!
Leur codétenus les accueilleront sûrement avec amour et amitié pour ces agressions de personnes âgées!

Mais ça ne se produira pas car notre gouvernement est incapable d expulser !!

Par contre notre gouvernement est très fort pour monter les vrais Français les uns contre les autres, au lieu de s'occuper des clandestins délinquants.
Encore aujourd'hui bayrou qui veut faire croire que le problème de la dette vient des retraités...

Signaler Répondre
avatar
va t il le rendre le 29/08/2025 à 10:56

le gentil mineur isolé va t’il rester sur les toilettes pour rendre ce qu’il a avalé … après l avoir nettoyé bien sûr !🙄

Signaler Répondre
avatar
la différence le 29/08/2025 à 10:53

Si on avait un président couillu, les choses changeraient peux être!
En Algérie c'est 15 ans de tôle
En France, un bracelet électronique, massage, poney, surf a Saint Malo

Signaler Répondre
avatar
ça va bien le 29/08/2025 à 10:48

A l'heure ou l'on veut taper sur les contribuables pour soit disant éponger la dette ,on continue à laissez rentrer des gens qui nous coute un bras !

Signaler Répondre
avatar
Chritianophobie aurifère************* le 29/08/2025 à 10:48
Mexico86 a écrit le 29/08/2025 à 10h16

Ce n'est que le début, juste les conséquences de l'explosion de la consommation de cocaïne en France. Les vols à l'arraché avec violences vont se multiplier de façon incontrôlée gonflant au passage les chiffres de la délinquance. l'insécurité est bien présente ce n'est plus un sentiment.

Victimes, deux femmes âgées de 78 ans, ce n'est pas un hasard. Les vols visent surtout la génération boomer porteuse de médaille de baptème et chaine en or. Pas seulement des vols, aussi une spoliation du patrimloine culturel et religieux. similaire aux vols dans les églises: ciboires, chandeliers, icones...

Signaler Répondre
avatar
Mais mdr hein le 29/08/2025 à 10:43
La routine a écrit le 29/08/2025 à 10h23

Toujours le même profil : des clandestins connus de la justice
Toujours le même esprit : la lâcheté de s attaquer à des personnes âgées!

Ces énergumènes doivent être envoyer dans leur pays pour purger leur peine!
Leur codétenus les accueilleront sûrement avec amour et amitié pour ces agressions de personnes âgées!

Mais ça ne se produira pas car notre gouvernement est incapable d expulser !!

Selon une élite intellectuelle du forum , eux ce sont des courageux contrairement à ceux qui commentent sur le forum qualifiés du coup de facho

Signaler Répondre
avatar
grosse34 le 29/08/2025 à 10:40

de ne rien faire par l'état, je pense un jour ça finira mal..

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 29/08/2025 à 10:39

ENCORE 2 HORS LA LOI ENVAHISSEURS DEJA CONNUS DES SERVICES DE POLICE VOILA MR MORETTI QUI ETES DANS LE DENI TOTAL BIEN LOGE DANS VOTRE QUARTIER AVEC GARDES DU CORPS

Signaler Répondre
avatar
La routine le 29/08/2025 à 10:23

Toujours le même profil : des clandestins connus de la justice
Toujours le même esprit : la lâcheté de s attaquer à des personnes âgées!

Ces énergumènes doivent être envoyer dans leur pays pour purger leur peine!
Leur codétenus les accueilleront sûrement avec amour et amitié pour ces agressions de personnes âgées!

Mais ça ne se produira pas car notre gouvernement est incapable d expulser !!

Signaler Répondre
avatar
Mexico86 le 29/08/2025 à 10:16

Ce n'est que le début, juste les conséquences de l'explosion de la consommation de cocaïne en France. Les vols à l'arraché avec violences vont se multiplier de façon incontrôlée gonflant au passage les chiffres de la délinquance. l'insécurité est bien présente ce n'est plus un sentiment.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.