Lyon : à la Confluence, les nouveaux espaces publics de Sainte-Blandine dévoilés
La Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et la SPL Lyon Confluence ont inauguré ce jeudi les espaces publics requalifiés de Sainte-Blandine, dans le secteur du cours Bayard et de la rue Smith.

Le chantier, mené entre fin juin et début décembre, a permis de transformer 8000 m2 dans un quartier jusqu’ici très minéralisé.

Les écologistes mettent en avant la création de 1500 m2 d’espaces verts, comprenant 53 arbres supplémentaires, 387 arbustes et plus de 4000 plantes vivaces. Trois strates de végétation ont été déployées pour renforcer la présence du végétal, avec des essences locales ou adaptées au climat comme des chênes, érables, frênes ou cornouillers.

Le projet intègre aussi une innovation en matière de gestion de l’eau : une partie des toitures de l’école Alix a été déconnectée du réseau unitaire, permettant aux eaux pluviales d’irriguer directement les espaces verts, complétées par la collecte d’eaux tombant sur la voirie via des pavés posés "tête-de-chat".

La requalification vise également un apaisement des circulations et une meilleure sécurité. La rue Smith devient une zone de rencontre limitée à 20 km/h, avec une chicane, un éclairage renforcé et des candélabres décorés par des dessins d’enfants. Les anciennes places de stationnement devant l’école, condamnées depuis le plan Vigipirate, ont laissé place à 382 m2 d’espaces ludiques et végétalisés destinés aux enfants.

Sur le cours Bayard, plusieurs "salons urbains" ont été aménagés pour offrir des zones de repos ombragées, tandis que des terrasses ont été repensées en pavés. Le projet valorise aussi le patrimoine architectural environnant : briques rouges en référence à l’école Alix, motifs art déco au sol rappelant la Cité Mignot, la Cité Perrache ou les anciens bains-douches.

Le budget total s’élève à 670 000 euros, financés dans le cadre de la ZAC Confluence 2ᵉ phase, dont une partie par des fonds européens. 

pierrot69130ec le 13/12/2025 à 15:29

C'e sont plus des questions qu'un commentaire : c'est quoi ces clôtures en cannis sur le trottoir ? Dans 1 an ces choses sont en ruine, cassées, laides et à refaire.
Elles sont sensées protéger les cultures, des plantes qu'on ne voit donc pas car cachées ? Depuis quand les massifs de fleurs doivent être protégées du regard des passants?
Celui qui a validé cette " chose" aux espaces verts de la Mairie a un problème avec les notions d'esthétiques de base?

Résident cité Mignot le 13/12/2025 à 15:12

Je ne comprends plus rien...le maire du 2ème qui fait refaire les WC et changer tous les bancs de la place St Blandine et à côté les écolos qui suppriment les places de stationnement et végétalisent la rue Smith...Ceci ne serait-il pas un doublon ? Qui décide ?

Ex Précisions le 13/12/2025 à 14:26

"décorés par des dessins d’enfants" ou des écolos adultes c'est au même niveau, ils regardent tous les 2 les Bisounours ;-)
"Les anciennes places de stationnement devant l’école ont laissé place à des espaces ludiques et végétalisés destinés aux enfants", devant la route ? C'est dangereux !
Avec les pastèques ça part "parfois" d'un bon sentiment mais la mise en oeuvre est catastrophique.

Aménagements provisoires le 13/12/2025 à 14:05

Ces palissades en bois, il faut les renouveler tous les 5 ans.

Amis lyonnais, préparez vous à refaire un chèque de 670 000 rapidement

En mars ça dégage le 13/12/2025 à 14:02

RDV dans un an, quand tout sera crevé, faute d’entretien.

