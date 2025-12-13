Lyon : à la Confluence, les nouveaux espaces publics de Sainte-Blandine dévoilés

Le chantier, mené entre fin juin et début décembre, a permis de transformer 8000 m2 dans un quartier jusqu’ici très minéralisé.

Les écologistes mettent en avant la création de 1500 m2 d’espaces verts, comprenant 53 arbres supplémentaires, 387 arbustes et plus de 4000 plantes vivaces. Trois strates de végétation ont été déployées pour renforcer la présence du végétal, avec des essences locales ou adaptées au climat comme des chênes, érables, frênes ou cornouillers.

Le projet intègre aussi une innovation en matière de gestion de l’eau : une partie des toitures de l’école Alix a été déconnectée du réseau unitaire, permettant aux eaux pluviales d’irriguer directement les espaces verts, complétées par la collecte d’eaux tombant sur la voirie via des pavés posés "tête-de-chat".

La requalification vise également un apaisement des circulations et une meilleure sécurité. La rue Smith devient une zone de rencontre limitée à 20 km/h, avec une chicane, un éclairage renforcé et des candélabres décorés par des dessins d’enfants. Les anciennes places de stationnement devant l’école, condamnées depuis le plan Vigipirate, ont laissé place à 382 m2 d’espaces ludiques et végétalisés destinés aux enfants.

Sur le cours Bayard, plusieurs "salons urbains" ont été aménagés pour offrir des zones de repos ombragées, tandis que des terrasses ont été repensées en pavés. Le projet valorise aussi le patrimoine architectural environnant : briques rouges en référence à l’école Alix, motifs art déco au sol rappelant la Cité Mignot, la Cité Perrache ou les anciens bains-douches.

Le budget total s’élève à 670 000 euros, financés dans le cadre de la ZAC Confluence 2ᵉ phase, dont une partie par des fonds européens.