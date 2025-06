Lyon : Confluence donnera le coup d’envoi de l’été avec un open-air festif et dansant

Le samedi 14 juin, de 14h30 à 23h, le pôle de commerces et de loisirs convie le public à une journée placée sous le signe de la culture et de la fête, lors d’un open-air gratuit et ouvert à tous.

Dès 14h30, la scène s’animera avec un show de danse orchestré par FlashBack Studio. Trois disciplines seront à l’honneur : le Girly, le Hip Hop et le Dancehall. Chaque prestation débutera par un show d’ouverture énergique, suivi d’une séquence de freestyle ou d’improvisation. Le public sera ensuite invité à rejoindre les artistes sur scène pour une initiation participative, dans une ambiance conviviale et inclusive.

À partir de 16h, la fête se poursuivra sur les terrasses du centre commercial, situées au deuxième étage et offrant une vue imprenable sur le quartier de la Confluence. Les platines prendront le relais grâce à un DJ set qui accompagnera les festivaliers jusqu’au coucher du soleil.

Quatre artistes se succéderont pour faire vibrer le public : Evytho ouvrira le bal de 16h à 17h30 avec un set house et disco, suivi d’un live de Stopnicki de 17h30 à 19h, qui explorera les univers disco, groove et house. Le duo Pyxide b2b Virgin Macaron (Dusty Nation) prendra la suite de 19h à 20h30 avec une sélection minimal, groove et house, avant de laisser la place à Palomina, qui clôturera la soirée de 20h30 à 22h sur des sonorités groove et tech-house.

Pour accompagner cette journée festive, des bars éphémères tenus par Fuxia et Hippopotamus proposeront cocktails et rafraîchissements aux participants.

Avec cette programmation riche et éclectique, Confluence invite Lyonnais et visiteurs à célébrer l’arrivée de l’été en musique et en danse, une semaine avant l’heure.