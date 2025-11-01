Toussaint 2025 à Lyon : quels magasins sont ouverts ce 1er novembre ?

Les grandes zones commerciales de la métropole accueilleront les visiteurs toute la journée.

À La Part-Dieu, plus de 300 enseignes seront accessibles de 10h à 20h.

Même ambiance du côté du centre Confluence, dans le 2ème arrondissement, où boutiques, restaurants et loisirs fonctionneront aux mêmes horaires.

Le Grand Hôtel-Dieu, plus haut lieu du shopping chic, devrait également ouvrir ses portes entre 11h et 19h, comme lors des précédents jours fériés.

À l’extérieur de Lyon, plusieurs centres restent aussi actifs, comme le Carré de Soie à Vaulx-en-Velin accueillera les visiteurs de 10h à 20h, tandis que Saint-Genis 2 et Écully Grand Ouest ouvriront de 10h à 19h, avec leurs hypermarchés, disponibles dès 8h 30.

Même créneau pour Porte des Alpes à Saint-Priest, où les boutiques seront ouvertes jusqu’à 19h.

Côté grandes enseignes indépendantes, Printemps Lyon République proposera ses collections mode et luxe de 10h 30 à 19h 30, et les Galeries Lafayette de Bron accueilleront le public de 10h à 19h.

Les amateurs de déco ou de bricolage pourront aussi profiter d’IKEA Grand Parilly de 9h à 20h, de Leroy Merlin voisin de 9h à 20h ou de Castorama Bron, qui ouvrira dès 7h du matin.

Enfin, la Fnac Bellecour assurera quant à elle une ouverture continue de 10h à 19h.

En revanche, les magasins Lidl de la métropole resteront fermés, tout comme la plupart des commerces de proximité, souvent en congé lors de ce jour férié.