Toussaint 2025 à Lyon : quels magasins sont ouverts ce 1er novembre ?

Pendant le jour férié de la Toussaint, plusieurs centres commerciaux et grands magasins lyonnais resteront ouverts pour permettre aux habitants de flâner ou faire quelques emplettes.

Les grandes zones commerciales de la métropole accueilleront les visiteurs toute la journée.

À La Part-Dieu, plus de 300 enseignes seront accessibles de 10h à 20h.

Même ambiance du côté du centre Confluence, dans le 2ème arrondissement, où boutiques, restaurants et loisirs fonctionneront aux mêmes horaires.

Le Grand Hôtel-Dieu, plus haut lieu du shopping chic, devrait également ouvrir ses portes entre 11h et 19h, comme lors des précédents jours fériés.

À l’extérieur de Lyon, plusieurs centres restent aussi actifs, comme le Carré de Soie à Vaulx-en-Velin accueillera les visiteurs de 10h à 20h, tandis que Saint-Genis 2 et Écully Grand Ouest ouvriront de 10h à 19h, avec leurs hypermarchés, disponibles dès 8h 30.

Même créneau pour Porte des Alpes à Saint-Priest, où les boutiques seront ouvertes jusqu’à 19h.

Côté grandes enseignes indépendantes, Printemps Lyon République proposera ses collections mode et luxe de 10h 30 à 19h 30, et les Galeries Lafayette de Bron accueilleront le public de 10h à 19h.

Les amateurs de déco ou de bricolage pourront aussi profiter d’IKEA Grand Parilly de 9h à 20h, de Leroy Merlin voisin de 9h à 20h ou de Castorama Bron, qui ouvrira dès 7h du matin.

Enfin, la Fnac Bellecour assurera quant à elle une ouverture continue de 10h à 19h.

En revanche, les magasins Lidl de la métropole resteront fermés, tout comme la plupart des commerces de proximité, souvent en congé lors de ce jour férié.

1 commentaire
kool le 01/11/2025 à 06:53

Que l'on supprime les jours fériés ! Ils ne servent à rien,tout est ouvert :hélas les français se plaignent de trop travailler

