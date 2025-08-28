Détonations à la Part-Dieu à Lyon : la préfecture rassure, ce n'étaient pas des coups de feu

Car des scènes de panique au centre commercial de la Part-Dieu ont été rapportées voire filmées.
"Alerte à la bombe", "coups de feu", magasins fermés et clients qui courent dans les allées du bâtiment… Les versions différaient mais laissaient craindre le pire.
Les gens qui fuient à Part Dieu pic.twitter.com/jWTksdqxYE— B•10 (@badis_kht) August 28, 2025
Finalement, les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour effectuer une levée de doute selon la préfecture du Rhône.
Il s'agissait en réalité "de pétards ou de mortiers". "Un individu a été interpellé", annoncent les services de l'Etat.
📢 Des comptes signalent des détonations au centre commercial de la #PartDieu— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 28, 2025
⚠️Les effectifs de la @PoliceNat69 et les CRS présents sur place ont rapidement effectué une levée de doute.
Il s’agit de pétards ou de mortiers.
Un individu a été interpellé.
👮♂️👮Les forces de… pic.twitter.com/v9emA8LySU
« Nan nan nan, rassurez-vous c’etaient juste des claquements issues des hotes d’aspirations de la cantine du centre commercial »Signaler Répondre