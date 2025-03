Lyon : plusieurs lignes de bus perturbées plusieurs mois par les travaux dans le secteur de la Part-Dieu

Le quartier de la Part-Dieu connait actuellement des travaux. Ces derniers vont perturber la circulation de quatre lignes de bus du réseau TCL. "Ces modifications toucheront plusieurs lignes et s’étendront sur plusieurs mois. Des solutions alternatives seront mises en place afin de limiter l’impact sur les déplacements des usagers", indiquent les TCL.

La ligne C7 verra notamment son itinéraire modifié à compter de ce lundi 10 mars et jusqu’au dimanche 24 août inclus. Les bus de la ligne circuleront uniquement entre Saint-Genis Laval Hôpital Lyon Sud et Jean Macé. Les arrêts entre Domer Trois Pierres et Gare Part-Dieu Vivier Merle et entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Domer Chevreul ne seront pas desservis.

A noter que la ligne C25 assurera un itinéraire de substitution entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Manufacture Montluc. Par ailleurs, l’arrêt Gare Part-Dieu Vivier Merle de la ligne C25 sera temporairement déplacé du lundi 10 mars jusqu’au dimanche 13 avril inclus au pied de la bibliothèque municipale de Lyon.

Du côté du C9, la ligne fonctionnera uniquement entre Hôpitaux Est et Gare Part-Dieu Vivier Merle du lundi 24 mars au dimanche 24 août inclus. Une alternative sera possible avec le tramway T1 et la ligne B du métro.

Pour finir, l’arrêt Part-Dieu Renaudel de la ligne 25 en direction du centre commercial Sept Chemins ne sera plus desservi du lundi 24 mars au dimanche 24 août.