Le réseau a annoncé ce jeudi soir l’activation de son plan neige, un dispositif de prévention destiné à limiter les perturbations en cas de chutes de neige ou de verglas, en lien avec Météo France, la préfecture et la Métropole de Lyon.

Objectif : assurer des trajets "fiables et réguliers" malgré les intempéries. Chaque zone du réseau fait l’objet d’une analyse météo fine permettant d’adapter le service : arrêts non desservis si les routes deviennent impraticables, déviations vers des axes traités en priorité ou encore terminus provisoires.

Sur le métro, TCL prévoit produits antigivre, chauffage des pistes, déneigement des accès et mobilisation renforcée des équipes de maintenance.

Côté tramways, un agent surveille en continu la météo et peut déclencher le plan neige/givre ; des rames circuleront même la nuit pour éviter l’accumulation de neige sur les voies.

Les bus et cars scolaires font l’objet de diagnostics dès 4h du matin, avec adaptations en temps réel selon l’état des routes.

Le Rhônexpress fait rouler une rame antigivre toute la nuit dès que les températures descendent sous les 3°C, tandis que Navigône assure le salage et le déneigement des haltes dès 5h.

Les pôles d’échanges et parcs relais sont également sécurisés en amont.

TCL assure rester "pleinement mobilisé" pour accompagner les déplacements des usagers durant toute la période hivernale, avec informations actualisées sur tcl.fr.