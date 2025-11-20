Le réseau a annoncé ce jeudi soir l’activation de son plan neige, un dispositif de prévention destiné à limiter les perturbations en cas de chutes de neige ou de verglas, en lien avec Météo France, la préfecture et la Métropole de Lyon.
Objectif : assurer des trajets "fiables et réguliers" malgré les intempéries. Chaque zone du réseau fait l’objet d’une analyse météo fine permettant d’adapter le service : arrêts non desservis si les routes deviennent impraticables, déviations vers des axes traités en priorité ou encore terminus provisoires.
Sur le métro, TCL prévoit produits antigivre, chauffage des pistes, déneigement des accès et mobilisation renforcée des équipes de maintenance.
Côté tramways, un agent surveille en continu la météo et peut déclencher le plan neige/givre ; des rames circuleront même la nuit pour éviter l’accumulation de neige sur les voies.
Les bus et cars scolaires font l’objet de diagnostics dès 4h du matin, avec adaptations en temps réel selon l’état des routes.
Le Rhônexpress fait rouler une rame antigivre toute la nuit dès que les températures descendent sous les 3°C, tandis que Navigône assure le salage et le déneigement des haltes dès 5h.
Les pôles d’échanges et parcs relais sont également sécurisés en amont.
TCL assure rester "pleinement mobilisé" pour accompagner les déplacements des usagers durant toute la période hivernale, avec informations actualisées sur tcl.fr.
Pas de quoi fouetter...Signaler Répondre
Par contre les médias nationaux parigo sont à fond et surtout sur leurs skis...
MDR déjà qu ils sont incapables de gérer le réseau tcl quand il fait beauSignaler Répondre
hier j ai croisé un bus où le conducteur etait en formation, je me posais la question ‘ il a aussi une journée de formation pour apprendre à faire grève ´
Ah merci c'est sympa, pour l'instant en tant que cycliste je ne suis pas tomber et perso je ne me réjouirai jamais si des automobilistes commettent des accidents lié à la neige..Signaler Répondre
Si si ca existe et malheureusement c'est souvent dramatique !
Peuple lyonnais soyez prudent peu importe votre moyen de locomotion, la sécurité routière c'est l'affaire de tous.
il faut virer Bernard et sa clique.Avec eux toutes les mobilités sont un désastre.Signaler Répondre
EELV met du sel sur les routes ? Je croyais que ce n'était pas écolo vu que c'est interdit dans les parcs naturels..Signaler Répondre
tout ça pour 3 p’tits floconsSignaler Répondre
Ils sont déjà incapables de gérer les pannes de toutes sortes,comment voulez vous que ce soi disant plan neige fonctionne ?Signaler Répondre
Bernard,c'est bientôt la fin de ta gestion désastreuse des TCL ...France travail est à tes portes
De la neige sur Lyon c'est joli, ça atténue les sons, et les cyclistes-trottinettistes se prennent de grosses gamelles ;-)Signaler Répondre
Prévisions c'est bien dans la réalité sera tout bloquéSignaler Répondre
Neige ou pas neige , ce sera le bordel comme convenu, pas de stress, merci qui?Signaler Répondre
Bernard prévient les lyonnais sur les quantités de sel en cas de neige entre la sécurisation de la voirie et les quantités de sel qui vont fatalement se retrouver dans l’environnement, et préfère que les lyonnais galèrent dans leurs voitures donc attention.Signaler Répondre
Le réseau a annoncé ce jeudi soir l’activation de son plan neige pour une foi qu'ils sont organisés mais nous savons que tout ne sera pas fonctionnel comme d'habitude, nous l'avons bien observer à diverses moments sur divers sujets.Signaler Répondre
Vous avez vu ? Nous sommes des usagés, pas des clients. Nuance !Signaler Répondre
Pourtant on paie notre place...