Gigantesque panne des TCL : la circulation des bus reprend "progressivement" à Lyon

Mise à jour mardi à 6h08 : Les TCL annoncent que le dysfonctionnement technique est en cours de résolution. La circulation de l'ensemble des bus va reprendre "progressivement" ce mardi matin. "Nous remercions sincèrement l’ensemble des voyageurs pour leur compréhension et leur patience face à cette situation exceptionnelle", réagissent-ils.
Article initial : En raison d'un "dysfonctionnement électronique affectant le système de géolocalisation des véhicules" et leur connexion avec le poste de commandement sécurité, une partie de la flotte de bus TCL est à l'arrêt.
Cela concerne les zones 1 et 2 du réseau, celles de l'agglomération lyonnaise et de ses premières couronnes.
Selon TCL, impossible de laisser rouler les bus sans pouvoir les tracer et converser avec les chauffeurs, "ce dispositif est indispensable pour garantir la sécurité des conducteurs et des usagers, notamment en permettant la transmission immédiate d’alertes et l’intervention rapide des équipes de sécurité et des forces de l’ordre".
"Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour identifier les causes de l’incident et permettre une reprise progressive et sécurisée de la circulation. Un important dispositif humain est déployé en parallèle sur le terrain et notamment au niveau des principaux pôles d’échanges afin d’orienter les usagers", concluent les TCL.
En attendant que la situation revienne à la normale, les usagers sont invités à utiliser le reste des modes de transports du réseau, comme les métros ou les tramways, toujours opérationnels.
Les lignes de bus suivantes circulent normalement : TB11, C11, C18, C23, C26, C200, C201, C202, C205, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S14, S16, Ge2, Ge6, Ge4, 2, 6, 21 uniquement en soirée, 23, 25, 27, 30, 32, 45, 47, 69, 72, 77, 84, 86, 96, 97, BR60, 128, 165, 203, 211, 212, 213, 214, 216, 220, 222, 241, 245, 247, ZI5.
Les lignes de bus suivantes circulent sur une partie de leur itinéraire :
• C6 circule de Gare Part Dieu Vivier Merle à Gare de Vaise
• C7 circule de Gare Part Dieu Vivier Merle à Perrache
• C8 circule de Grange Blanche à Laurent Bonnevay
• C14 circule de Jean Macé à Gare de Vaise
• C16 circule de Charpennes à Grange Blanche
• C17 circule de Charpennes à Laurent Bonnevay
• C25 circule de la Gare Part Dieu Vivier Merle à Parilly
• 31 circule de Perrache à la Gare de Vaise-G.Collomb
Je crois qu'elle commence à regretter sa voiture.......
Pourtant tout se profilait bien ! J'avais repéré sur l'appli l'arrêt Sacré Coeur du C16, un des rares bus circulant encore... sauf qu'à cause des travaux bien sûr cet arrêt n'est plus desservi, écrit dans un sous-menu de la ligne concernée mais bien utilisé dans l'algorithme de calcul du meilleur itinéraire...
C'est trop génial quand en plus tu es en situation de handicap physique...!
Merci encore pour ce chouette moment !
a tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer, j'espère que vous êtes satisfaits ? la direction s'excuse
Et le nouveau calcul d'itinéraire est complètement abscons avec ses distances à vélo imposées comme premier choix... il ne faut pas oublier de dérouler le menu "vélo" pour le déconnecter et avoir enfin les modes transports en commun visibles.... bref il faut s'armer de patience pour avoir des propositions TC et uniquement TC et cerise sur le gâteau, quand on connait les meilleurs itinéraires de correspondance, le moteur propose des aberrations. Confiance très limitée du coup avec les trajets proposés sur itinéraire non connu. Je compatis pour les voyageurs occasionnels et les touristes.
croisons les doigts 🤞
Les patrons devraient payer des blancs autrement qu'au noir (haha) et en plus il y aurait du boulot pour tout le monde et donc les gens n'auraient plus la terreur de perdre leur boulot.
Le rapport c'est la dilapidation des services publiques de ce pays par les mêmes salopards depuis 50 ans. Le rapport, c'est la corruption autrefois rampante maintenant galopante qui gangrène toute décision prise par ces mêmes guignols au pouvoir (à la ville ou à la tête de l'Etat) et qui nous prive de ce l'argent colossale que nous payons en impôts pourrait nous apporter.
Seulement Jean Louis qui a tiré sur le fil informatique dans les toilettes et l'a arraché !
Promis, il arrête la bibine à 7 heures du matin!
comment on fait pour aller au travail
comment on fait pour aller dans les écoles
les élus lyonnais sont au niveau de notre classe politique nationale...des nuls
C'est simple, mais peut-être est-ce trop compliqué pour toi ?
Le 2 octobre, j'ai pris le train de 6h20 au départ de Châteaucreux, direction la Part-Dieu à Lyon (après l'annulation du train de 6h04 vers Perrache). Dès le début, la situation était catastrophique : le train était bondé à Saint-Étienne, avec de nombreux passagers debout sur les deux niveaux. À partir de Saint-Chamond, les usagers dans les couloirs se comptaient par centaines, à Rive-de-Gier, faute de place, certains ont dû se résoudre à voyager dans les toilettes, les autres sont restés à quai, quant à Givors n'en parlons pas. Pourquoi? Parce que la SNCF avait décidé de mettre à disposition un train court, alors que plusieurs autres avaient déjà été annulés auparavant. Cette gestion désastreuse a transformé ce trajet en un véritable calvaire.
Le retour prévu à 14h54 a été encore plus chaotique. À la Part-Dieu, on nous a d'abord annoncé un léger retard à cause d'un soi-disant problème technique du côté de Saint-Chamond. Ensuite, toutes les heures, un message répétait qu'un train hors d'usage était en cours de dépannage. Nous avons attendu plus de 4 heures dans une gare surpeuplée, sans aucune information claire ni solution alternative proposée.
Ce n'est qu'à 19h que nous avons enfin été autorisés à monter dans un train. Les conditions étaient pitoyables : des voyageurs entassés, sans espace, dans une situation indigne. Le train est arrivé à Châteaucreux aux alentours de 20h15, après des heures de confusion et une communication incohérente de la part de la SNCF.
Il est incompréhensible qu'aucune alternative, comme des bus, n'ait été proposée pour faciliter le retour des voyageurs. Cette expérience a été un véritable calvaire, révélateur de la gestion catastrophique de la SNCF.
C'est un énorme manque de respect envers les usagers, dont certains étaient des personnes handicapées, des femmes enceintes, des nouveaux nés, des personnes âgées... Sachant que l'éboulement à l'origine de ces perturbations ne sera pas réparé avant plusieurs semaines, les usagers sont désespérés.
Ben que voulez vous, tous les voyageurs sortis du métro à Gorge de Loup, et en panne faute de bus, ont téléphoné à leur chéri-e, papa, maman pour demander qu"on vienne les chercher avec la voiture. D'où les bouchons pires que jamais.
Ben non : Les bus sont opérés par Keolis-Lyon,
les bus et métros (qui fonctionnaient) par Ratp-Dev
https://www.tcl.fr/nouveau-reseau-unifie-tcl/les-6-zones
Faites une recherche sur les mots, "TCL, zones 1, 2, 3,..."
et pour les femmes seules qui vont rentrer à pied!!! on s en f...!!
laissez des milliers d'usagers sur le trottoir sans aucun moyen de rentrer chez eux est tout simplement scandaleux.! Tout ça pour la raison que les autobus ne seraient plus localiser et la sécurité plus assurée, de qui se moque t'on ? Des discours pour inciter à prendre les TC, et quand vous les prenez, vous devenez un otage.
@sytral mobilité, connaissez vous la redondance ? Il faudrait Investir LÀ où c'est nécessaire, il n'y a pas que les voies lyonnaises qui compte, il faut assurer à minima les fondamentaux.
merci la socialie ; des hyper réglementations a la con totalement incompréhensibles et extrêmement couteuses et totalement inefficaces ; cela fait plus de 40 ans que ca ruine la France ; mais il ne faut toucher a rien ...
Les réseaux de métros et tramways sont par conséquence complètement saturés. J'habite à Gorge de Loup, et je n'ai jamais vu un tel mer..ier ! Des gens de partout, tout autour des stations de bus et de la place qui attendent. Les rues et avenues du quartier absolument toutes encombrées de voiture, tout est archi-bloqué, je n'avais encore jamais vu ça !
Les écolos, ont bou-si-llé la ville, ce n'est plus possible de subir ça !!
Cela commence (fini) par se voir l'incompétence et l'incurie de écolos que ce soit au Sytral ou dans leurs orientations idéologiques, projets politiques, choix dogmatiques, leur stratégie de militants bornés.....quelle catastrophe comme disait Collomb en parlant de ces sectaires méprisants écolos.
tcl.fr
Jeune vieux, handicapé PMR. Ca vous fera du bien ça oxygène les poumons
Lyon en chantier permanent depuis 2 ou 3 ans, insécurité grandissante, intolérance des ayatollahs du vélo et plus de bus... alors que les pub de bagnoles nous recommandent d'emprunter les transports en commun !
C'est bien à l'image du reste de la France !
Pour donner des leçons ça ils savent faire mais pour faire tourner la boutique de vrais charlots de vogue..
Pour autant, elle roulera JAMAIS nulle part à cette vitesse.
Entre performance et le besoin de rester en vie tout le long du trajet, le choix est logique.
Et puis rouler à 500Km/h sur des voies qui ont 70 ans, sans façon.
C'est comme le tgv Le 3 avril 2007 à 13h13 exactement, la rame atteignait les 574,8 km/h
Et jamais a l'heure en 2025
Les gogols trumpisto-zemmouriens sont des post-modernes de droite.
Ils croient qu'il n'existe pas de vérité objective, et que les faits (et statistiques) peuvent être totalement inventés, l'important c'est que les gens de leur camp y croient..
"La Terre est plate parce que moi et mes potes j'y croyons"
De Trump a Poutine en passant par les intervenants du plateau de CNews, Nous somme dans l'ère de la post vérité droitarde..
"Peu importent les faits, j'ai le droit de croire ce que je veux et ce qui va dans le sens de mon idéologie. Comme j'ai le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer, mon opinion sur la platitude de la Terre est aussi valide que celle d'un mathématicien ou d'un astronome qui dit le contraire"
Et ils te prédisent que la civilisation va s'écrouler a cause des étrangers, alors que l'effondrement du niveau intellectuel Occidental, c'est eux mêmes qui le représentent le mieux..
