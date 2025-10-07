Transports

Gigantesque panne des TCL : la circulation des bus reprend "progressivement" à Lyon
C'est un nouveau couac pour les TCL. Et cette fois, le métro B n'y est pour rien.

Mise à jour mardi à 6h08 : Les TCL annoncent que le dysfonctionnement technique est en cours de résolution. La circulation de l'ensemble des bus va reprendre "progressivement" ce mardi matin. "Nous remercions sincèrement l’ensemble des voyageurs pour leur compréhension et leur patience face à cette situation exceptionnelle", réagissent-ils.

Article initial : En raison d'un "dysfonctionnement électronique affectant le système de géolocalisation des véhicules" et leur connexion avec le poste de commandement sécurité, une partie de la flotte de bus TCL est à l'arrêt.

Cela concerne les zones 1 et 2 du réseau, celles de l'agglomération lyonnaise et de ses premières couronnes.

Selon TCL, impossible de laisser rouler les bus sans pouvoir les tracer et converser avec les chauffeurs, "ce dispositif est indispensable pour garantir la sécurité des conducteurs et des usagers, notamment en permettant la transmission immédiate d’alertes et l’intervention rapide des équipes de sécurité et des forces de l’ordre".

"Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour identifier les causes de l’incident et permettre une reprise progressive et sécurisée de la circulation. Un important dispositif humain est déployé en parallèle sur le terrain et notamment au niveau des principaux pôles d’échanges afin d’orienter les usagers", concluent les TCL.

En attendant que la situation revienne à la normale, les usagers sont invités à utiliser le reste des modes de transports du réseau, comme les métros ou les tramways, toujours opérationnels.

Les lignes de bus suivantes circulent normalement : TB11, C11, C18, C23, C26, C200, C201, C202, C205, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10, S14, S16, Ge2, Ge6, Ge4, 2, 6, 21 uniquement en soirée, 23, 25, 27, 30, 32, 45, 47, 69, 72, 77, 84, 86, 96, 97, BR60, 128, 165, 203, 211, 212, 213, 214, 216, 220, 222, 241, 245, 247, ZI5.

Les lignes de bus suivantes circulent sur une partie de leur itinéraire : 
    •    C6 circule de Gare Part Dieu Vivier Merle à Gare de Vaise
    •    C7 circule de Gare Part Dieu Vivier Merle à Perrache
    •    C8 circule de Grange Blanche à Laurent Bonnevay
    •    C14 circule de Jean Macé à Gare de Vaise
    •    C16 circule de Charpennes à Grange Blanche
    •    C17 circule de Charpennes à Laurent Bonnevay
    •    C25 circule de la Gare Part Dieu Vivier Merle à Parilly
    •    31 circule de Perrache à la Gare de Vaise-G.Collomb

Rlb le 07/10/2025 à 08:45

Ils n'oublieront pas d'augmenter l'abonnement pour améliorer la qualité du service

avatar
ordrejuste le 07/10/2025 à 08:44
Connor McLeod a écrit le 07/10/2025 à 08h12

Mon fils hier est arrivé avec 10 minutes de retard pour son rdv médical, temps qui a été perdu pour sa séance.

Pourtant tout se profilait bien ! J'avais repéré sur l'appli l'arrêt Sacré Coeur du C16, un des rares bus circulant encore... sauf qu'à cause des travaux bien sûr cet arrêt n'est plus desservi, écrit dans un sous-menu de la ligne concernée mais bien utilisé dans l'algorithme de calcul du meilleur itinéraire...

C'est trop génial quand en plus tu es en situation de handicap physique...!
Merci encore pour ce chouette moment !

J'ai entendu ma voisine râler ce matin. Son bus n'est pas passé et un des pneus de son vélo était crevé. Je l'ai aidé à le réparer en urgence. Cela fait trois fois qu elle crève depuis le mois de septembre à cause des travaux et des rues mal entretenues.
Je crois qu'elle commence à regretter sa voiture.......

avatar
grand classique de la socialie le 07/10/2025 à 08:44
Info trafic et site à revoir a écrit le 06/10/2025 à 07h51

Sur le site TCL, avant, toutes les perturbations étaient facilement identifiables et bien pratique pour programmer son déplacement. Maintenant il faut IDENTIFIER sa ligne pour en connaitre l'état de circulation !
Et le nouveau calcul d'itinéraire est complètement abscons avec ses distances à vélo imposées comme premier choix... il ne faut pas oublier de dérouler le menu "vélo" pour le déconnecter et avoir enfin les modes transports en commun visibles.... bref il faut s'armer de patience pour avoir des propositions TC et uniquement TC et cerise sur le gâteau, quand on connait les meilleurs itinéraires de correspondance, le moteur propose des aberrations. Confiance très limitée du coup avec les trajets proposés sur itinéraire non connu. Je compatis pour les voyageurs occasionnels et les touristes.

c'est très compliqué , très cher et cela fonctionne mal ou pas ...

avatar
Connor McLeod le 07/10/2025 à 08:12

Mon fils hier est arrivé avec 10 minutes de retard pour son rdv médical, temps qui a été perdu pour sa séance.

Pourtant tout se profilait bien ! J'avais repéré sur l'appli l'arrêt Sacré Coeur du C16, un des rares bus circulant encore... sauf qu'à cause des travaux bien sûr cet arrêt n'est plus desservi, écrit dans un sous-menu de la ligne concernée mais bien utilisé dans l'algorithme de calcul du meilleur itinéraire...

C'est trop génial quand en plus tu es en situation de handicap physique...!
Merci encore pour ce chouette moment !

avatar
ferdinand le 07/10/2025 à 08:03

"Nous remercions sincèrement l’ensemble des voyageurs pour leur compréhension ..."
a tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer, j'espère que vous êtes satisfaits ? la direction s'excuse

avatar
Mulatine65 le 07/10/2025 à 07:58
nonmaiscepaspourdire a écrit le 06/10/2025 à 07h28

Hier après midi vers 14H00, problèmes sur la ligne de métro C, aucune information données aux voyageurs comme d'habitude, rien à foutre de nous.

A Perrache hier fin d'après midi, pas une info non plus alors que de pauvres gens attendaient des bus qui ne passeraient pas. Les annonces se faisaient dans tram et métro mais rien au niveau gare routière, et pas d'employés TCL (y compris les emplois aidés).

avatar
Info trafic et site à revoir le 07/10/2025 à 07:51

Sur le site TCL, avant, toutes les perturbations étaient facilement identifiables et bien pratique pour programmer son déplacement. Maintenant il faut IDENTIFIER sa ligne pour en connaitre l'état de circulation !
Et le nouveau calcul d'itinéraire est complètement abscons avec ses distances à vélo imposées comme premier choix... il ne faut pas oublier de dérouler le menu "vélo" pour le déconnecter et avoir enfin les modes transports en commun visibles.... bref il faut s'armer de patience pour avoir des propositions TC et uniquement TC et cerise sur le gâteau, quand on connait les meilleurs itinéraires de correspondance, le moteur propose des aberrations. Confiance très limitée du coup avec les trajets proposés sur itinéraire non connu. Je compatis pour les voyageurs occasionnels et les touristes.

avatar
Traveler le 07/10/2025 à 07:34

Bernard et sa clique adios en 2026 !!
croisons les doigts 🤞

avatar
nonmaiscepaspourdire le 07/10/2025 à 07:28

Hier après midi vers 14H00, problèmes sur la ligne de métro C, aucune information données aux voyageurs comme d'habitude, rien à foutre de nous.

avatar
Kassos le 07/10/2025 à 07:01
Lucette a écrit le 06/10/2025 à 14h16

Chiche : si Toutes les personnes ayant des origines Hors de France s'arrêtaient de travailler, le "beau pays des Droits de l'homme" (???) serait à l'arrêt. Les hôpitaux, le nettoyage des rues, les travaux pénibles, dans les hepad.. dans l'éducation nationale, et j'en pass... SERAIENT A L' ARRÊT. La France serait paralysée.

Brrrrrrr ! Erreur !
Les patrons devraient payer des blancs autrement qu'au noir (haha) et en plus il y aurait du boulot pour tout le monde et donc les gens n'auraient plus la terreur de perdre leur boulot.

avatar
Kassos le 07/10/2025 à 06:58
C'est bien dommage a écrit le 06/10/2025 à 22h49

Mais quel rapport entre la SNCF et Keolis ? Ce ne sont pas des bus qu'il aurait fallu mais des cars.

Le rapport c'est la dilapidation des services publiques de ce pays par les mêmes salopards depuis 50 ans. Le rapport, c'est la corruption autrefois rampante maintenant galopante qui gangrène toute décision prise par ces mêmes guignols au pouvoir (à la ville ou à la tête de l'Etat) et qui nous prive de ce l'argent colossale que nous payons en impôts pourrait nous apporter.

avatar
eurpbo le 07/10/2025 à 06:44
Faja69 a écrit le 06/10/2025 à 23h24

comment peut-on pousser les gens vers les transports en commun quand ceux ci ne sont pas en état de marcher ?
comment on fait pour aller au travail
comment on fait pour aller dans les écoles
les élus lyonnais sont au niveau de notre classe politique nationale...des nuls

vous posez trop de questions ?

avatar
On a enfin trouve le 07/10/2025 à 06:43

C’était pas une cyber attaque!
Seulement Jean Louis qui a tiré sur le fil informatique dans les toilettes et l’a arraché !
Promis, il arrête la bibine à 7 heures du matin!

avatar
Faja69 le 06/10/2025 à 23:24

comment peut-on pousser les gens vers les transports en commun quand ceux ci ne sont pas en état de marcher ?
comment on fait pour aller au travail
comment on fait pour aller dans les écoles
les élus lyonnais sont au niveau de notre classe politique nationale...des nuls

avatar
Tit69 le 06/10/2025 à 23:11

L argument de la sécurité est lunaire. La 1e mission des TCL est de transporter les gens, qu'ils le fassent bon sang !! Le chauffeur a un mobile et peut tjs appeler le 17 en cas de souci. Ou ne pas desservir certaines zones.au delà d.une certaine heure. On faisait comment avant ?? Revenons aux fondamentaux.

avatar
C'est bien dommage le 06/10/2025 à 22:49
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 06/10/2025 à 21h44

Le 2 octobre, j'ai pris le train de 6h20 au départ de Châteaucreux, direction la Part-Dieu à Lyon (après l'annulation du train de 6h04 vers Perrache). Dès le début, la situation était catastrophique : le train était bondé à Saint-Étienne, avec de nombreux passagers debout sur les deux niveaux. À partir de Saint-Chamond, les usagers dans les couloirs se comptaient par centaines, à Rive-de-Gier, faute de place, certains ont dû se résoudre à voyager dans les toilettes, les autres sont restés à quai, quant à Givors n'en parlons pas. Pourquoi? Parce que la SNCF avait décidé de mettre à disposition un train court, alors que plusieurs autres avaient déjà été annulés auparavant. Cette gestion désastreuse a transformé ce trajet en un véritable calvaire.

Le retour prévu à 14h54 a été encore plus chaotique. À la Part-Dieu, on nous a d’abord annoncé un léger retard à cause d’un soi-disant problème technique du côté de Saint-Chamond. Ensuite, toutes les heures, un message répétait qu'un train hors d'usage était en cours de dépannage. Nous avons attendu plus de 4 heures dans une gare surpeuplée, sans aucune information claire ni solution alternative proposée.

Ce n’est qu’à 19h que nous avons enfin été autorisés à monter dans un train. Les conditions étaient pitoyables : des voyageurs entassés, sans espace, dans une situation indigne. Le train est arrivé à Châteaucreux aux alentours de 20h15, après des heures de confusion et une communication incohérente de la part de la SNCF.

Il est incompréhensible qu’aucune alternative, comme des bus, n’ait été proposée pour faciliter le retour des voyageurs. Cette expérience a été un véritable calvaire, révélateur de la gestion catastrophique de la SNCF.

C’est un énorme manque de respect envers les usagers, dont certains étaient des personnes handicapées, des femmes enceintes, des nouveaux nés, des personnes âgées... Sachant que l’éboulement à l’origine de ces perturbations ne sera pas réparé avant plusieurs semaines, les usagers sont désespérés.

Mais quel rapport entre la SNCF et Keolis ? Ce ne sont pas des bus qu'il aurait fallu mais des cars.

avatar
Libriste le 06/10/2025 à 22:22
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 06/10/2025 à 21h44

Le 2 octobre, j'ai pris le train de 6h20 au départ de Châteaucreux, direction la Part-Dieu à Lyon (après l'annulation du train de 6h04 vers Perrache). Dès le début, la situation était catastrophique : le train était bondé à Saint-Étienne, avec de nombreux passagers debout sur les deux niveaux. À partir de Saint-Chamond, les usagers dans les couloirs se comptaient par centaines, à Rive-de-Gier, faute de place, certains ont dû se résoudre à voyager dans les toilettes, les autres sont restés à quai, quant à Givors n'en parlons pas. Pourquoi? Parce que la SNCF avait décidé de mettre à disposition un train court, alors que plusieurs autres avaient déjà été annulés auparavant. Cette gestion désastreuse a transformé ce trajet en un véritable calvaire.

Le retour prévu à 14h54 a été encore plus chaotique. À la Part-Dieu, on nous a d’abord annoncé un léger retard à cause d’un soi-disant problème technique du côté de Saint-Chamond. Ensuite, toutes les heures, un message répétait qu'un train hors d'usage était en cours de dépannage. Nous avons attendu plus de 4 heures dans une gare surpeuplée, sans aucune information claire ni solution alternative proposée.

Ce n’est qu’à 19h que nous avons enfin été autorisés à monter dans un train. Les conditions étaient pitoyables : des voyageurs entassés, sans espace, dans une situation indigne. Le train est arrivé à Châteaucreux aux alentours de 20h15, après des heures de confusion et une communication incohérente de la part de la SNCF.

Il est incompréhensible qu’aucune alternative, comme des bus, n’ait été proposée pour faciliter le retour des voyageurs. Cette expérience a été un véritable calvaire, révélateur de la gestion catastrophique de la SNCF.

C’est un énorme manque de respect envers les usagers, dont certains étaient des personnes handicapées, des femmes enceintes, des nouveaux nés, des personnes âgées... Sachant que l’éboulement à l’origine de ces perturbations ne sera pas réparé avant plusieurs semaines, les usagers sont désespérés.

Dis donc le roi du pipeau, et si tu te prenais un pseudo bien à toi pour écrire tes histoires à dormir ?
C'est simple, mais peut-être est-ce trop compliqué pour toi ?

avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 06/10/2025 à 21:44

Le 2 octobre, j'ai pris le train de 6h20 au départ de Châteaucreux, direction la Part-Dieu à Lyon (après l'annulation du train de 6h04 vers Perrache). Dès le début, la situation était catastrophique : le train était bondé à Saint-Étienne, avec de nombreux passagers debout sur les deux niveaux. À partir de Saint-Chamond, les usagers dans les couloirs se comptaient par centaines, à Rive-de-Gier, faute de place, certains ont dû se résoudre à voyager dans les toilettes, les autres sont restés à quai, quant à Givors n'en parlons pas. Pourquoi? Parce que la SNCF avait décidé de mettre à disposition un train court, alors que plusieurs autres avaient déjà été annulés auparavant. Cette gestion désastreuse a transformé ce trajet en un véritable calvaire.

Le retour prévu à 14h54 a été encore plus chaotique. À la Part-Dieu, on nous a d’abord annoncé un léger retard à cause d’un soi-disant problème technique du côté de Saint-Chamond. Ensuite, toutes les heures, un message répétait qu'un train hors d'usage était en cours de dépannage. Nous avons attendu plus de 4 heures dans une gare surpeuplée, sans aucune information claire ni solution alternative proposée.

Ce n’est qu’à 19h que nous avons enfin été autorisés à monter dans un train. Les conditions étaient pitoyables : des voyageurs entassés, sans espace, dans une situation indigne. Le train est arrivé à Châteaucreux aux alentours de 20h15, après des heures de confusion et une communication incohérente de la part de la SNCF.

Il est incompréhensible qu’aucune alternative, comme des bus, n’ait été proposée pour faciliter le retour des voyageurs. Cette expérience a été un véritable calvaire, révélateur de la gestion catastrophique de la SNCF.

C’est un énorme manque de respect envers les usagers, dont certains étaient des personnes handicapées, des femmes enceintes, des nouveaux nés, des personnes âgées... Sachant que l’éboulement à l’origine de ces perturbations ne sera pas réparé avant plusieurs semaines, les usagers sont désespérés.

avatar
roulette russe le 06/10/2025 à 21:43
La goutte d'eau a écrit le 06/10/2025 à 18h14

Les réseaux de métros et tramways sont par conséquence complètement saturés. J'habite à Gorge de Loup, et je n'ai jamais vu un tel mer..ier ! Des gens de partout, tout autour des stations de bus et de la place qui attendent. Les rues et avenues du quartier absolument toutes encombrées de voiture, tout est archi-bloqué, je n'avais encore jamais vu ça !
Les écolos, ont bou-si-llé la ville, ce n'est plus possible de subir ça !!

Ben que voulez vous, tous les voyageurs sortis du métro à Gorge de Loup, et en panne faute de bus, ont téléphoné à leur chéri-e, papa, maman pour demander qu"on vienne les chercher avec la voiture. D'où les bouchons pires que jamais.

avatar
Nouveau à Lyon ? le 06/10/2025 à 21:37
La goutte d'eau a écrit le 06/10/2025 à 18h14

Les réseaux de métros et tramways sont par conséquence complètement saturés. J'habite à Gorge de Loup, et je n'ai jamais vu un tel mer..ier ! Des gens de partout, tout autour des stations de bus et de la place qui attendent. Les rues et avenues du quartier absolument toutes encombrées de voiture, tout est archi-bloqué, je n'avais encore jamais vu ça !
Les écolos, ont bou-si-llé la ville, ce n'est plus possible de subir ça !!

Vous n'avez sans doute jamais connu une panne/grève de métro D.

avatar
roulette russe le 06/10/2025 à 21:37
J'allucine a écrit le 06/10/2025 à 15h55

rappelez moi à qui a été confié la gestion des tcl.
cela m´étonne à peine

Vous allez nous dire "RATP" ?
Ben non : Les bus sont opérés par Keolis-Lyon,
les bus et métros (qui fonctionnaient) par Ratp-Dev

avatar
Charlot le 06/10/2025 à 21:29
Connor McLeod a écrit le 06/10/2025 à 14h08

Ne vous inquiétez pas, le prix augmentera bien en janvier pour éviter que ça ne se reproduise...!

Déjà que leur tarification affichée dans les bus/tram est incompréhensible, ça parle de zones 1 2 et 3 mais à aucun moment ils ont eut la présence d'esprit d'indiquer à quoi correspondent ces zones...
Des charlots...

https://www.tcl.fr/nouveau-reseau-unifie-tcl/les-6-zones

avatar
roulette russe le 06/10/2025 à 21:04
Connor McLeod a écrit le 06/10/2025 à 14h08

Ne vous inquiétez pas, le prix augmentera bien en janvier pour éviter que ça ne se reproduise...!

Déjà que leur tarification affichée dans les bus/tram est incompréhensible, ça parle de zones 1 2 et 3 mais à aucun moment ils ont eut la présence d'esprit d'indiquer à quoi correspondent ces zones...
Des charlots...

Si, si, ils ont eu la présence d'esprit ... Vous avez internet ?
Faites une recherche sur les mots, "TCL, zones 1, 2, 3,..."

avatar
GLOUGLOU 1ER le 06/10/2025 à 20:54
Nahonponpon a écrit le 06/10/2025 à 19h41

Depuis quand une panne informatique empêche un bus de rouler? On faisait comment avant l’informatique? Les mecs ont des fiches avec des horaires ya juste a rouler et arrêter de trouver des excuses bidons qui mettent tout le monde en galère.

Bienvenu dans le nouveau mode de l'administration sous contrôle surveillé permanent!

avatar
GLOUGLOU 1er le 06/10/2025 à 20:44

Quel honte . c'est inquiétant de savoir ces système sans redondance alors que cela coute moi cher que l'étendage de la place Mochecour.

avatar
charbo7314 le 06/10/2025 à 20:31

sécurité pour les conducteurs ?
et pour les femmes seules qui vont rentrer à pied!!! on s en f...!!

avatar
Lou Zager le 06/10/2025 à 19:56

Le chauffeur du 90 vers 16h a répété à pulusieurs reprises qu'il s'agissait d'un hacking. Qui croire?

avatar
Gui le 06/10/2025 à 19:42

C'est une blague ?

avatar
Nahonponpon le 06/10/2025 à 19:41

Depuis quand une panne informatique empêche un bus de rouler? On faisait comment avant l’informatique? Les mecs ont des fiches avec des horaires ya juste a rouler et arrêter de trouver des excuses bidons qui mettent tout le monde en galère.

avatar
hé ben Nono le 06/10/2025 à 19:35

c'est le boxon ; et il en dit quoi le tonton qui est censé gérer tout ca ? comme dab; responsable mais pas coupable ? avec toutes ces conneries , on va se retrouver avec la blondasse aux manettes ; et vous aurez beau beugler , vous en serez les premiers responsables

avatar
scandaleux le 06/10/2025 à 19:28

laissez des milliers d'usagers sur le trottoir sans aucun moyen de rentrer chez eux est tout simplement scandaleux.! Tout ça pour la raison que les autobus ne seraient plus localiser et la sécurité plus assurée, de qui se moque t'on ? Des discours pour inciter à prendre les TC, et quand vous les prenez, vous devenez un otage.
@sytral mobilité, connaissez vous la redondance ? Il faudrait Investir LÀ où c'est nécessaire, il n'y a pas que les voies lyonnaises qui compte, il faut assurer à minima les fondamentaux.

avatar
ben oui le 06/10/2025 à 19:22
Connor McLeod a écrit le 06/10/2025 à 14h08

Ne vous inquiétez pas, le prix augmentera bien en janvier pour éviter que ça ne se reproduise...!

Déjà que leur tarification affichée dans les bus/tram est incompréhensible, ça parle de zones 1 2 et 3 mais à aucun moment ils ont eut la présence d'esprit d'indiquer à quoi correspondent ces zones...
Des charlots...

merci la socialie ; des hyper réglementations a la con totalement incompréhensibles et extrêmement couteuses et totalement inefficaces ; cela fait plus de 40 ans que ca ruine la France ; mais il ne faut toucher a rien ...

avatar
What le 06/10/2025 à 19:15

Une cyber attaque ?

avatar
Mulatine65 le 06/10/2025 à 18:44
raleur a écrit le 06/10/2025 à 14h37

une vraie nouvelle serait de dire quand les tcl fonctionnent !

Figurez-vous que maintenant ils l'annoncent aux arrêts quand c'est le cas..."le réseau fonctionne normalement"(sic)! 😁

avatar
Mais de rien le 06/10/2025 à 18:28
voilalal a écrit le 06/10/2025 à 17h49

"Nous remercions nos usagers pour leur compréhension et leur patience face à cette situation exceptionnelle. "

tcl.fr

"Tout le plaisir est pour nous"

avatar
La goutte d'eau le 06/10/2025 à 18:14

Les réseaux de métros et tramways sont par conséquence complètement saturés. J'habite à Gorge de Loup, et je n'ai jamais vu un tel mer..ier ! Des gens de partout, tout autour des stations de bus et de la place qui attendent. Les rues et avenues du quartier absolument toutes encombrées de voiture, tout est archi-bloqué, je n'avais encore jamais vu ça !
Les écolos, ont bou-si-llé la ville, ce n'est plus possible de subir ça !!

avatar
Hihihi le 06/10/2025 à 18:00
Bravo a écrit le 06/10/2025 à 17h22

de nous faire la parfaite démonstration à titre personnel de la thèse que vous exposez

J’aurais pas dit mieux !

avatar
Liberation 2026 le 06/10/2025 à 17:52

Cela commence (fini) par se voir l'incompétence et l'incurie de écolos que ce soit au Sytral ou dans leurs orientations idéologiques, projets politiques, choix dogmatiques, leur stratégie de militants bornés.....quelle catastrophe comme disait Collomb en parlant de ces sectaires méprisants écolos.

avatar
voilalal le 06/10/2025 à 17:49
BB a écrit le 06/10/2025 à 13h52

Un petit commentaire ou message d'excuses pour les usagers ?
Ah ben non faut pas trop en demander, chacun sa demer comme on dit et c'est aux usagers de faire un effort en plus...

"Nous remercions nos usagers pour leur compréhension et leur patience face à cette situation exceptionnelle. "

tcl.fr

avatar
Gloupsy le 06/10/2025 à 17:39

Bagnon vous conseille à tous tes de prendre votre vélos.
Jeune vieux, handicapé PMR. Ca vous fera du bien ça oxygène les poumons

avatar
Bravo le 06/10/2025 à 17:22
Peu importe les faits, quand on est un droitardé a écrit le 06/10/2025 à 16h19

Misère post-moderne..
Les gogols trumpisto-zemmouriens sont des post-modernes de droite.
Ils croient qu'il n'existe pas de vérité objective, et que les faits (et statistiques) peuvent être totalement inventés, l'important c'est que les gens de leur camp y croient..
"La Terre est plate parce que moi et mes potes j'y croyons"
De Trump a Poutine en passant par les intervenants du plateau de CNews, Nous somme dans l'ère de la post vérité droitarde..
"Peu importent les faits, j'ai le droit de croire ce que je veux et ce qui va dans le sens de mon idéologie. Comme j'ai le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer, mon opinion sur la platitude de la Terre est aussi valide que celle d'un mathématicien ou d'un astronome qui dit le contraire"
Et ils te prédisent que la civilisation va s'écrouler a cause des étrangers, alors que l'effondrement du niveau intellectuel Occidental, c'est eux mêmes qui le représentent le mieux..

de nous faire la parfaite démonstration à titre personnel de la thèse que vous exposez

avatar
Lug le 06/10/2025 à 17:19

Lyon en chantier permanent depuis 2 ou 3 ans, insécurité grandissante, intolérance des ayatollahs du vélo et plus de bus... alors que les pub de bagnoles nous recommandent d'emprunter les transports en commun !
C'est bien à l'image du reste de la France !

avatar
Décidément le 06/10/2025 à 17:10

Bruno Bobard et sa bande sont vraiment des incapables
Pour donner des leçons ça ils savent faire mais pour faire tourner la boutique de vrais charlots de vogue..

avatar
Ça dépend pour qui le 06/10/2025 à 16:50
fatigué a écrit le 06/10/2025 à 16h04

Prix de l'abonnement mensuel TCL : 74€10

Le BB s'en carre c'est 6€40 à l'année pour monsieur surtout qu'il doit avoir voiture avec chauffeur 😔

avatar
loule le 06/10/2025 à 16:40
bob le train a écrit le 06/10/2025 à 16h21

C'est comme le tgv Le 3 avril 2007 à 13h13 exactement, la rame atteignait les 574,8 km/h
Et jamais a l'heure en 2025

le compteur de ma voiture monte jusqu'à 210.

Pour autant, elle roulera JAMAIS nulle part à cette vitesse.
Entre performance et le besoin de rester en vie tout le long du trajet, le choix est logique.

Et puis rouler à 500Km/h sur des voies qui ont 70 ans, sans façon.

avatar
Venvedit le 06/10/2025 à 16:36
Peu importe les faits, quand on est un droitardé a écrit le 06/10/2025 à 16h19

Misère post-moderne..
Les gogols trumpisto-zemmouriens sont des post-modernes de droite.
Ils croient qu'il n'existe pas de vérité objective, et que les faits (et statistiques) peuvent être totalement inventés, l'important c'est que les gens de leur camp y croient..
"La Terre est plate parce que moi et mes potes j'y croyons"
De Trump a Poutine en passant par les intervenants du plateau de CNews, Nous somme dans l'ère de la post vérité droitarde..
"Peu importent les faits, j'ai le droit de croire ce que je veux et ce qui va dans le sens de mon idéologie. Comme j'ai le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer, mon opinion sur la platitude de la Terre est aussi valide que celle d'un mathématicien ou d'un astronome qui dit le contraire"
Et ils te prédisent que la civilisation va s'écrouler a cause des étrangers, alors que l'effondrement du niveau intellectuel Occidental, c'est eux mêmes qui le représentent le mieux..

Vous réalisez que cette définition peut exactement s'appliquer à vous ?

avatar
bob le train le 06/10/2025 à 16:21
Bob a écrit le 06/10/2025 à 14h37

Comment les bus roulaient avant l'informatique ?
Il y a des horaires affichés sur les arrêts de bus, ils peuvent toujours rouler

C'est comme le tgv Le 3 avril 2007 à 13h13 exactement, la rame atteignait les 574,8 km/h
Et jamais a l'heure en 2025

avatar
Peu importe les faits, quand on est un droitardé le 06/10/2025 à 16:19
CSC a écrit le 06/10/2025 à 14h46

vos sources?
parce que même le figaro n'est pas d'accord vous.

est-ce que vous savez que je ce que vous écrivez voire penser est complètement faux (donc votre réflexion est biaisée) ou vous pensez vraiment avoir toutes les statistiques du monde dans votre tête.

Misère post-moderne..
Les gogols trumpisto-zemmouriens sont des post-modernes de droite.
Ils croient qu'il n'existe pas de vérité objective, et que les faits (et statistiques) peuvent être totalement inventés, l'important c'est que les gens de leur camp y croient..
"La Terre est plate parce que moi et mes potes j'y croyons"
De Trump a Poutine en passant par les intervenants du plateau de CNews, Nous somme dans l'ère de la post vérité droitarde..
"Peu importent les faits, j'ai le droit de croire ce que je veux et ce qui va dans le sens de mon idéologie. Comme j'ai le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer, mon opinion sur la platitude de la Terre est aussi valide que celle d'un mathématicien ou d'un astronome qui dit le contraire"
Et ils te prédisent que la civilisation va s'écrouler a cause des étrangers, alors que l'effondrement du niveau intellectuel Occidental, c'est eux mêmes qui le représentent le mieux..

avatar
allo tonton le 06/10/2025 à 16:05

pourquoi tu tousses ? ...

avatar
fatigué le 06/10/2025 à 16:04

Prix de l'abonnement mensuel TCL : 74€10

