TCL : un PC sécurité dernier cri, mais pas de brigade métropolitaine en vue

Avec une fréquentation record de 519 millions de voyages en 2024, le Sytral a inauguré ce mercredi son nouveau Poste de Commandement Sécurité, installé à Villeurbanne, au Carré de Soie.

Ce centre modernisé, opéré par RATP Dev Lyon, représente un investissement de 3,4 millions d’euros. "Le PC Sécurité est le centre opérationnel et de décision stratégique en temps réel", souligne le Sytral.

Le dispositif réunit désormais le PC Bus et les opérateurs sécurité dans un même bâtiment, pour renforcer la réactivité. L’équipe compte 4 superviseurs et 15 opérateurs, bientôt rejoints par trois nouvelles recrues. Présent 24h/24 et 7j/7, ce PC est relié aux 11 600 caméras de vidéoprotection du réseau TCL, mais aussi aux forces de l’ordre et aux partenaires institutionnels.

Malgré cet équipement renforcé, l’opposition rappelle une hausse de 17 % des atteintes dans les transports depuis 2016. Une donnée contestée par le Sytral, qui met en avant une baisse continue depuis 2022.

En effet selon l’autorité, "l’accompagnement dynamique et volontaire de tous les acteurs de la sécurité a permis d’observer une baisse continue des atteintes aux agents et aux voyageurs depuis 2022". Des chiffres confirmés par la préfecture, même si leur lecture reste biaisée par l’effet Covid. Antoine Guérin, le préfet délégué à la sécurité, reconnaît toutefois un "palier" atteint depuis 2025.

Interrogé sur la création d’une police métropolitaine des transports, régulièrement réclamée par l’opposition, Bruno Bernard reste catégorique : "Il y a tout ce qu’il faut avec la police municipale et la police nationale", affirme-t-il, rappelant que le service interdépartemental de sécurisation des transports en commun de la police nationale est déjà mobilisé.