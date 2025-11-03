Les TCL pas adaptés aux habitudes des habitants de la Métropole de Lyon ? Une vaste enquête mobilité lancée jusqu'en 2026

C'est la question épineuse à laquelle le SYTRAL va tenter de répondre. En partenariat avec la CCI de Lyon et une vingtaine d’acteurs publics, une grande enquête mobilité couvrant 564 communes réparties entre le Rhône, l’Ain et l’Isère sera lancée.
L'objectif sera de mieux comprendre les habitudes de déplacement des 2,5 millions d’habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise, afin d’adapter en fonction les politiques de transport et d’aménagement du territoire.
Cette enquête d’utilité publique, reconduite tous les dix ans, représente un investissement de près de 3 millions d’euros, financé à 66% par le SYTRAL. Elle permettra de mesurer les évolutions depuis la dernière édition de 2015 et d’évaluer le Plan de Mobilité récemment approuvé par le conseil d’administration. L’opération est conduite par l’institut Alyce, spécialiste des enquêtes de mobilité, selon une méthodologie certifiée par le Cerema, gage de rigueur scientifique et de comparabilité nationale.
Les enjeux de demain...connus en 2027
A compter de ce mois de novembre, et jusqu'en avril 2026, ce sont environ 30 000 personnes tirées au sort qui seront interrogées par téléphone ou lors d’entretiens à domicile. Les questions porteront sur leurs trajets quotidiens : lieux, motifs et modes de déplacement (marche, vélo, voiture, TCL…).
Les données recueillies, anonymisées et strictement confidentielles, seront ensuite analysées pour publication d’un rapport complet prévu au premier semestre 2027.
Avec cette nouvelle enquête, le SYTRAL espère disposer d’une photographie précise des mobilités actuelles afin de concevoir les réseaux et infrastructures de demain dans un territoire où la circulation, la transition écologique et les nouveaux usages constituent des enjeux majeurs.
Reste à savoir qui sera le président du Sytral en 2027...
Sauf qu'une donnée de localisation de type FMD ne permet pas de tracer le profil d'un utilisateur ni de comprendre ses habitudes de déplacements vu qu'elle est anonymisée pour des raisons évidentes.Signaler Répondre
Ces enquêtes sont nécessaires pour comprendre le profil des utilisateurs, leurs attentes, leurs habitudes, leurs freins à l'utilisation.
L'Ain et l'Isère sont les grands absents du zonage TCL et l'État qui se moque du monde avec les RER lyonnais.Signaler Répondre
Tu l’as lu au moins ?Signaler Répondre
Pour ça il faut voir avec ALTROMSignaler Répondre
Et te renseigner un peu
Tu sais pas à qui te plaindre ? En tout cas sûrement pas sur un forum LMSignaler Répondre
Joli troll
Lundi 03/11 T2 aller: Jean - Macé - Jet d'eau Attente 20 minutesSignaler Répondre
retour: Jet d'eau - Jean Macé Attente 40 minutes
LYON la ville où RIEN ne fonctionne.
...Il y a une pétition en ligne pour le retour des bus "structurants" à Hôtel de Ville (C3, C13...) :Signaler Répondre
https://www.change.org/p/pour-le-r%C3%A9tablissement-d-un-acc%C3%A8s-direct-en-bus-%C3%A0-l-h%C3%B4tel-de-ville-de-lyon
Hôtel de Ville, où ces bus se connectaient ensemble, et avec le métro A et le métro C, ce qui en faisait un "noeud multimodal" efficace.
B. Bernard, du haut de sa suffisance, a déjà répondu qu'il restait des bus autour de l'Hôtel de Ville : Oui, uniquement des dessertes locales, pour la X-Rousse en particulier !
Quel interet ? Ils savent déjà que c'est une catastrophe, bordel.Signaler Répondre
La semaine dernière (aux alentours de 18h30), je venais de faire les courses au Leclerc de Champvert, et comble de malchance, j'avais pris trop de choses à porter (normalement , je remonte au point du jour à pied, en passant par le parc du Point du jour). Donc je me décide à prendre le bus pour remonter. Sachant qu'on est en période scolaire, je sais qu'il y a un peu d'attente (environ 20min) mais aucun bus 90 ne passe. J'attends 45 min, dans le froid à l'arret "Sidoine Apollinaire" , sur l'appli TCL live, aucun bus 90 n'apparait. Sur le site TCL, aucune communication/alerte concernant le bus en question. Cependant, dans l'autre sens, je vois les 90 passer. J'ai finis par perdre patience et faire du stop pour rentrer chez moi. Et le lendemain, je rechecke et non aucune alerte, rien. je sais pas à qui me plaindre, mais je trouve abérrant de se foutre à ce point des utilisateurs des tcl.
il faut plus de transport le jeudi et vendredi et samedi le soir la jeunesse lyonnaise a besoin de sortirSignaler Répondre
J'ai eu la même réaction en lisant l'article !Signaler Répondre
On va encore claquer des millions pour une enquête bien trop tardive, alors que le plan est déjà adopté.
En fait elle servira à justifier des projets supplémentaires et pharaoniques (en 2027 !) pendant que les usagers continueront à galérer.
Ils sont trop forts dans le genre.
Les pastèques sont de grands spécialistes pour mettre la charrue avant les bœufs...Signaler Répondre
Ils font sans demander l'avis de personne et à 5 mois des élections ils questionnent les métropolitains, ça va les enfoncer encore plus et tant mieux.
S'ils voulaient vraiment faire une enquête, ils mettraient un questionnaire en ligne...Signaler Répondre
C'est assez simple, les TCL sont construits avec comme point névralgique le centre de Lyon.Signaler Répondre
Il est impossible de prendre un transport qui fera nord sud ou ouest est en direct, il faudra automatiquement passer par Lyon
Avec la numérisation......les utilisateurs sont localisés en temps réel et de plus on peut suivre le passager ....donc épluchez les données !Signaler Répondre
Ça fait des années que les TCL font des enquêtes dont on ne connait jamais les conclusions et dont tout le monde se fout.Signaler Répondre
Ils connaissent déjà tout ce qu'il se passe sur le réseau avec les abonnements, les tickets dématérialisés, la vidéo en stations, etc...
Par exemple que le Métro B est saturé dès Charpennes tous les matins aux heures de pointe, depuis l'automatisation.
Et on sait même pourquoi : les rames longues ont été remplacées par des rames courtes, ce qui est totalement absurde.
Ne répondez pas aux enquêteurs c'est la meilleure chose à faire.
Les écologistes font n importe quoi : il aurait été préférable de faire cette enquête avant d adopter leur plan de mobilité, rejeté d ailleurs par une majorité de communes.Signaler Répondre