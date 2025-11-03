Les TCL pas adaptés aux habitudes des habitants de la Métropole de Lyon ? Une vaste enquête mobilité lancée jusqu'en 2026

C'est la question épineuse à laquelle le SYTRAL va tenter de répondre. En partenariat avec la CCI de Lyon et une vingtaine d’acteurs publics, une grande enquête mobilité couvrant 564 communes réparties entre le Rhône, l’Ain et l’Isère sera lancée.

L'objectif sera de mieux comprendre les habitudes de déplacement des 2,5 millions d’habitants de l’aire métropolitaine lyonnaise, afin d’adapter en fonction les politiques de transport et d’aménagement du territoire.

Cette enquête d’utilité publique, reconduite tous les dix ans, représente un investissement de près de 3 millions d’euros, financé à 66% par le SYTRAL. Elle permettra de mesurer les évolutions depuis la dernière édition de 2015 et d’évaluer le Plan de Mobilité récemment approuvé par le conseil d’administration. L’opération est conduite par l’institut Alyce, spécialiste des enquêtes de mobilité, selon une méthodologie certifiée par le Cerema, gage de rigueur scientifique et de comparabilité nationale.

Les enjeux de demain...connus en 2027

A compter de ce mois de novembre, et jusqu'en avril 2026, ce sont environ 30 000 personnes tirées au sort qui seront interrogées par téléphone ou lors d’entretiens à domicile. Les questions porteront sur leurs trajets quotidiens : lieux, motifs et modes de déplacement (marche, vélo, voiture, TCL…).

Les données recueillies, anonymisées et strictement confidentielles, seront ensuite analysées pour publication d’un rapport complet prévu au premier semestre 2027.

Avec cette nouvelle enquête, le SYTRAL espère disposer d’une photographie précise des mobilités actuelles afin de concevoir les réseaux et infrastructures de demain dans un territoire où la circulation, la transition écologique et les nouveaux usages constituent des enjeux majeurs.

Reste à savoir qui sera le président du Sytral en 2027...