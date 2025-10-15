TCL : escalators et ascenseur en panne, le Sytral dévoile un plan d’urgence pour l'accessibilité

Les pannes d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques se multiplient sur le réseau TCL et les usagers s’en plaignent régulièrement. Sytral Mobilités, propriétaire des équipements, affirme avoir entendu la grogne. "Ça ne vous a pas échappé, il y’a eu un certain nombre de pannes ces derniers temps", admet son président, Bruno Bernard.

Lors du dernier pointage effectué le 14 octobre à 17h, en moyenne 16% des appareils étaient hors service. Mais ce chiffre global masque un écart important : Un peu moins de 30 % des escaliers mécaniques étaient à l’arrêt, contre environ 7% des ascenseurs. C’est cette moyenne générale que le Sytral souhaite ramener à 2 % de pannes.

L’enjeu est d’autant plus important que 30% des voyageurs du réseau TCL sont directement concernés par l’accessibilité suite à une situation de handicap. "L’accessibilité du réseau TCL est globalement réglementaire. Quand on regarde les autres réseaux de France, on n’a pas à rougir de l’accessibilité du réseau", affirme Bruno Bernard, tout en fixant un cap plus ambitieux : "L’objectif est de passer d’une accessibilité globalement réglementaire à un réseau totalement accessible."

Mais la réalité technique complique cette ambition : "En France plus de la moitié des ascenseurs ont plus de 30 ans. On n’a pas de stocks de pièce détachée pour les réparations. Il faut faire venir les pièces de Chine", déplore Bruno Bernard. À Lyon, la moyenne d’âge des ascenseurs et des escaliers mécaniques est de 22 à 23 ans, et sur le métro D, "le mauvais élève, on est plutôt en retard avec 33 ans de moyenne d’âge", reconnaît-il.

Pour mieux structurer la réponse, le Sytral a créé en 2023 un poste dédié de "chef de projet accessibilité". Il s’appuie sur RATP Dev pour la maintenance et revendique une pression accrue sur son délégataire. Il assure que la pression nationale joue en faveur de Lyon : l’ancien Premier ministre Jean Castex, en charge du groupe RATP, aurait mis la pression sur l’opérateur, "ce qui aide".

Face à ces difficultés, le Sytral engage un plan d’actions d’ampleur. Dès 2025, un plan d’urgence de trois ans doté de 6 millions d’euros va cibler en priorité les ascenseurs afin de "rétablir rapidement" le niveau de fiabilité, annonce Vincent Monot, vice-président du Sytral. Avec ce plan d'action, 22 ascenseurs seront ainsi rénovés dès l’an prochain.

Les travaux ont même déjà commencé. "Pour un certain nombre, les premiers travaux ont commencé depuis le 29 septembre", précise le Sytral, qui prévient toutefois qu’il faut éviter d’arrêter trop d’appareils en même temps. Chaque intervention paralyse l’installation entre deux et cinq jours. Au total, 67 ascenseurs et 40 escaliers mécaniques feront l’objet de travaux sur les trois prochaines années.

43 millions d'euros

En parallèle, un plan de renouvellement lourd de 43 millions d’euros s’étendra jusqu’en 2035 pour remplacer 75 ascenseurs et 76 escaliers mécaniques en fin de vie. Le Sytral promet que ces investissements permettront de réduire l’âge moyen du parc, d’améliorer la sécurité et d’atteindre un taux de fonctionnement de 98 %, objectif désormais fixé contractuellement à l’opérateur, avec des incitations financières.

La maintenance courante est également renforcée. Serge Reynaud, directeur de la Business Unit France/Suisse de RATP Dev, affirme que "RATP Dev Lyon a renforcé tout le suivi de la maintenance courante avec une augmentation de + 25 % des sommes investies pour la maintenance courante et pour fiabiliser les interventions." Le Sytral souhaite en outre développer des stocks de pièces détachées directement auprès d’entreprises proches de Lyon pour réduire les délais.

Au-delà des aspects techniques, la relation avec les voyageurs est également au cœur du projet. Le Sytral admet que l’information sur l’état des équipements doit être plus claire et plus accessible. Des pictogrammes indiquant en temps réel la disponibilité des ascenseurs et des escaliers mécaniques sont à présent affichés sur le site et l’application TCL, station par station. "Des processus de signalement sont mis en place pour fiabiliser la remontée d’information sur le terrain". Le Sytral souhaite que l’usager sache avant son déplacement si un appareil est en panne.

L’accessibilité est aussi construite avec les usagers concernés. Une commission rassemblant 19 associations représentatives des personnes en situation de handicap a été mise en place pour coconstruire la feuille de route. Des opérations "Vis ma vie" sont organisées sur les chantiers du réseau afin de prendre en compte les expériences d’usage. "On n’a pas à rougir, mais on doit faire mieux", résume Bruno Bernard.