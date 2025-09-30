300 000 visiteurs attendus à la Croix-Rousse pour la Vogue des Marrons à Lyon, la fréquence du métro C renforcée

La Vogue des Marrons est de retour du côté du quartier de la Croix-Rousse. Le rendez-vous est donné à partir de ce samedi 4 octobre jusqu’au 11 novembre. Ce sont en tout plus de 300 000 visiteurs qui sont attendus pour faire des manèges ou déguster des marrons chauds et autres gourmandises.

La fréquence du métro C sera par conséquent renforcée pour faire face à cette affluence durant toute la période des vacances scolaires (du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre). Ce sera le cas les week-ends et les jours fériés mais également les samedis après-midi en période scolaire.

A noter également le renforcement des lignes de bus C13, 2, 33 et 45.