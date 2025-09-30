300 000 visiteurs attendus à la Croix-Rousse pour la Vogue des Marrons à Lyon, la fréquence du métro C renforcée

La Vogue des Marrons est de retour du côté du quartier de la Croix-Rousse. Le rendez-vous est donné à partir de ce samedi 4 octobre jusqu’au 11 novembre. Ce sont en tout plus de 300 000 visiteurs qui sont attendus pour faire des manèges ou déguster des marrons chauds et autres gourmandises.
La fréquence du métro C sera par conséquent renforcée pour faire face à cette affluence durant toute la période des vacances scolaires (du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre). Ce sera le cas les week-ends et les jours fériés mais également les samedis après-midi en période scolaire.
A noter également le renforcement des lignes de bus C13, 2, 33 et 45.
On va finir par croire qu il ay a un vrai probleme avec la mairie ...
Mais au cas où la remarque de "Wallah" aurait un autre sens -ce qui n'étonnerait personne- je l'informe à regret que de toute façon s'est foutu: le panneau "Interdit aux noirs, aux arabes et aux chiens non tenus en laisse" n'a servi à rien l'année dernière. Il faudra donc malheureusement fréquenter ces gens là cette année encore. Pauvre Wallah'...
Si en revanche sa remarque concernait les délinquants qui viennent perturber la vogue des marrons, et qui viennent en nombre de ces quartiers, alors oui il y en aura évidemment. Mais il aurait fallu l'écrire autrement, car la lecture au premier degré du post de Wallah' est bien celle de ma phrase précédente: Wallah' ne souhaite pas voir de noirs ou d'arabes (et autres habitants de Vaulx en Velin et Venissieux qui me pardonneront l'oubli) à la vogue des marrons.
