300 000 visiteurs attendus à la Croix-Rousse pour la Vogue des Marrons à Lyon, la fréquence du métro C renforcée

Photo d'illustration - LyonMag

C’est l’évènement de l’automne à Lyon.

La Vogue des Marrons est de retour du côté du quartier de la Croix-Rousse. Le rendez-vous est donné à partir de ce samedi 4 octobre jusqu’au 11 novembre. Ce sont en tout plus de 300 000 visiteurs qui sont attendus pour faire des manèges ou déguster des marrons chauds et autres gourmandises.

La fréquence du métro C sera par conséquent renforcée pour faire face à cette affluence durant toute la période des vacances scolaires (du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre). Ce sera le cas les week-ends et les jours fériés mais également les samedis après-midi en période scolaire.

A noter également le renforcement des lignes de bus C13, 2, 33 et 45.

avatar
C est bien le 30/09/2025 à 12:12

300 000 visiteurs attendus c est bien ...
Bon c est 30% de moins qu il y a 2 ans mais ...on va pas tomber dans le syndrome des commerçants hein ?
On va finir par croire qu il ay a un vrai probleme avec la mairie ...

Signaler Répondre
avatar
mauvaise plaisanterie vs humour trash le 30/09/2025 à 11:40
j'peux pas, j'ai piscine a écrit le 30/09/2025 à 10h54

Tout le monde sait, le nombre de déplacements depuis le 2ème, le 3ème, le 5ème et le 6ème sera augmenté (j'ose pas dire le 7ème et le 8ème...).
Mais au cas où la remarque de "Wallah" aurait un autre sens -ce qui n'étonnerait personne- je l'informe à regret que de toute façon s'est foutu: le panneau "Interdit aux noirs, aux arabes et aux chiens non tenus en laisse" n'a servi à rien l'année dernière. Il faudra donc malheureusement fréquenter ces gens là cette année encore. Pauvre Wallah'...
Si en revanche sa remarque concernait les délinquants qui viennent perturber la vogue des marrons, et qui viennent en nombre de ces quartiers, alors oui il y en aura évidemment. Mais il aurait fallu l'écrire autrement, car la lecture au premier degré du post de Wallah' est bien celle de ma phrase précédente: Wallah' ne souhaite pas voir de noirs ou d'arabes (et autres habitants de Vaulx en Velin et Venissieux qui me pardonneront l'oubli) à la vogue des marrons.

pourtant çà s appelle la vogue des..."marrons"...

Signaler Répondre
avatar
Ok le 30/09/2025 à 11:38
Oldgone a écrit le 30/09/2025 à 10h53

les cas soces de sortie

Tu viens avec toute famille. C'est bien.

Signaler Répondre
avatar
j'peux pas, j'ai piscine le 30/09/2025 à 10:54
Wallah',. a écrit le 30/09/2025 à 10h19

Tout le monde sait !
la fréquence depuis Vaulx en vélin et Vénissieux sera augmenté.

Tout le monde sait, le nombre de déplacements depuis le 2ème, le 3ème, le 5ème et le 6ème sera augmenté (j'ose pas dire le 7ème et le 8ème...).
Mais au cas où la remarque de "Wallah" aurait un autre sens -ce qui n'étonnerait personne- je l'informe à regret que de toute façon s'est foutu: le panneau "Interdit aux noirs, aux arabes et aux chiens non tenus en laisse" n'a servi à rien l'année dernière. Il faudra donc malheureusement fréquenter ces gens là cette année encore. Pauvre Wallah'...
Si en revanche sa remarque concernait les délinquants qui viennent perturber la vogue des marrons, et qui viennent en nombre de ces quartiers, alors oui il y en aura évidemment. Mais il aurait fallu l'écrire autrement, car la lecture au premier degré du post de Wallah' est bien celle de ma phrase précédente: Wallah' ne souhaite pas voir de noirs ou d'arabes (et autres habitants de Vaulx en Velin et Venissieux qui me pardonneront l'oubli) à la vogue des marrons.

Signaler Répondre
avatar
Oldgone le 30/09/2025 à 10:53

les cas soces de sortie

Signaler Répondre
avatar
Incroyable le 30/09/2025 à 10:49

Oui mais plus personne je viens à Lyon

Signaler Répondre
avatar
Sans oublier le 30/09/2025 à 10:46
Wallah',. a écrit le 30/09/2025 à 10h19

Tout le monde sait !
la fréquence depuis Vaulx en vélin et Vénissieux sera augmenté.

La Guillotière bien sûr.. et Rillieux la Pape pour ne citer qu'eux

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 30/09/2025 à 10:19

Tout le monde sait !
la fréquence depuis Vaulx en vélin et Vénissieux sera augmenté.

Signaler Répondre

