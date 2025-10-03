La Vogue des Marrons de retour à Lyon : tout ce qu’il faut savoir sur l’édition 2025

"Ce rendez-vous incontournable de l’automne si cher aux Lyonnaises et Lyonnais se déroulera du 4 octobre au 11 novembre 2025", annonce la Ville de Lyon. Comme chaque année, la municipalité insiste sur le fait que l’événement "s’insère au mieux dans son environnement", avec une vigilance particulière "sur les questions de nuisances lumineuses et sonores, de propreté et de sécurité."

Depuis plus de 170 ans, la Vogue des Marrons s’installe au cœur de la Croix-Rousse. L’édition 2025 sera organisée en cinq zones : le haut du tunnel Terme, la place de la Croix-Rousse, la contre-allée taxis, l’esplanade du Gros Caillou et le boulevard de la Croix-Rousse.

La Ville précise que "la sécurité sera assurée par la police municipale et nationale, en complément d’un service de sécurité spécialisé diligenté par les forains". Des véhicules et des dispositifs anti-intrusion seront positionnés aux points de fermeture et d’entrée du site, accompagnés d’une signalisation routière adaptée.

En matière de propreté, "des dispositifs de tri et de collecte des déchets sont installés, et un nettoiement renforcé est prévu." La Ville rappelle aussi que "les règles de limitation de la diffusion sonore et de l’éclairage sont maintenues."

Côté horaires, en dehors des vacances scolaires, la Vogue ouvrira du lundi au mercredi de 16h à 21h (avec une ouverture dès 10h pour les confiseries le mardi), du vendredi au dimanche de 10h à 23h selon les jours, et restera fermée le jeudi.

Pendant les vacances, elle fonctionnera tous les jours de 10h à 21h, avec des prolongations jusqu’à 23h les vendredis, samedis et veilles de fêtes. Enfin, la Ville souligne que "durant la Vogue des Marrons, le réseau TCL s’adapte" : la ligne C du métro ainsi que les bus C13, 2 et 3 seront renforcés, avec un terminus exceptionnel de la ligne 33 à Cuire certains jours.