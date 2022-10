Lyon : la Vogue des marrons, c’est à partir de ce samedi !

C’est une véritable institution de la vie lyonnaise depuis plus de 150 ans qui se tiendra jusqu’au 13 novembre.

Manèges enfantins, manèges à sensations, train fantôme, peluches, autos-tamponneuses, barbes à papa, marrons churros pommes d’amour, pêche aux canards… Le programme s’annonce une nouvelle fois chargé pour cette édition 2022. Petits et grands sont attendus pour cette fête.

La Ville de Lyon de son côté annonce des améliorations décidées de concert avec les forains : "Une attention forte est portée au respect des cheminements piétons. Pendant les horaires de la vogue, l’ouest de la place de la Croix-Rousse sera fermé aux véhicules pour que les piétons puissent se déplacer sur la chaussée. Les passages piétons devront être libres d’accès. En matière de gestion des déchets, cette année, l’association Aremacs met en place le tri des déchets et la Ville de Lyon renforce le nombre de bacs poubelles. Le contrôle de la salubrité publique et de l’hygiène est renforcé. Six sanitaires autonomes sont ajoutés par la Ville de Lyon. (...) Les attractions éteindront les façades à partir de 20h (au lieu de 21h actuellement), et devront veiller à l’orientation des phares vers le sol".

A noter également que la police municipale et la police nationale seront mobilisées pour gérer le flux du public, le respect des règles (emprises, horaires de fermeture, limite des nuisances sonores) et assurer de manière générale la tranquillité publique sur l’évènement, en plus de la mise en place de nouveaux agents de sécurité par les forains.

