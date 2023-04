Lyon : une nouvelle conciergerie pour la réinsertion voit le jour dans le 4e arrondissement

En lien avec la Métropole et la Ville de Lyon, elle a installé le "kiosque des Lulus" à la Croix-Rousse. L’objectif est simple : permettre à des individus loin de l’emploi la possibilité de se réinsérer en réalisant des services de proximités. Faire du bricolage, du ménage, de la manutention ou encore de l’aide informatique, voici ce que les Lulus peuvent réaliser.

L’association met donc en relation des particuliers qui ont ce type de besoin bien définis, et les Lulus, ces travailleurs indépendants, en capacité de les réaliser.

"Lulus dans la rue" est désormais installée dans le kiosque Boulevard de la Croix-Rousse et une trentaine de Lulus sont déjà présents dans le quartier. "Nous sommes très heureux que cette association y prenne place dans ce kiosque, amenant à la fois une vraie plus-value pour les habitants et un projet social au service des personnes éloignées de l’emploi", ajoute Camille Augey, adjointe au maire déléguée à l’Emploi et l’Economie durable.

"Aux côtés des Lulus, la Métropole souhaite que les travailleurs indépendants aient la possibilité non seulement de retrouver une activité pérenne et une source de revenu, mais aussi du lien social", explique Emeline Baume, première vice-présidente de la Métropole de Lyon.