Lyon : Croix-Rousse donne la priorité aux piétons

La rue du Mail est l’une des artères centrales et commerçantes du cœur de la Croix-Rousse. Située entre la rue d’Austerlitz et la rue du Chariot d’Or, elle s’étend sur 160 mètres de long et connaît un passage constant des riverains qui déambulent dans cette rue.

Face à des trottoirs qui arrivaient à saturation, devenant inconfortables pour les habitants au quotidien, la Ville de Lyon et la Métropole ont lancé, en janvier dernier, des travaux de réaménagement de cette partie du quartier. Objectif : repenser l’espace public pour le rendre plus accueillant pour les piétons, tout en limitant la circulation motorisée aux seuls riverains et aux véhicules de livraison.

"On redécouvre ce quartier, on redécouvre cette rue, on redécouvre certains commerces. C’est l’ambiance village qu’on aime", exprime le maire du 4e arrondissement, Rémi Zinck.

Les aménagements comprennent notamment l’élargissement des trottoirs, la mise à niveau de la chaussée, ainsi que la requalification du centre de la rue, matérialisée par des pavés sciés, en cohérence avec les prescriptions patrimoniales des Architectes des Bâtiments de France (ABF).

L’ambition : faire de la rue du Mail un espace plus agréable à vivre et plus favorable à la dynamique commerçante.

"On essaye de faire en sorte que l’espace public soit propice aux commerces de proximité, aux commerces indépendants. En le rendant agréable, et ici, c’est une réussite", explique le maire de Lyon, Grégory Doucet

"Ce sont des aménagements qui je l’espère, nous aiderons à conserver les commerces de proximité", ajoute le président de la Métropole, Bruno Bernard.

La livraison finale des travaux est prévue pour l’été 2025, pour un montant total de 1,5 million d’euros financé par la Métropole de Lyon.