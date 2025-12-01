Municipales 2026 : Gilles Gascon vise un troisième mandat à Saint-Priest et fait de la sécurité sa "priorité"

Le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, annonce dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux sa volonté de rester à la tête de sa mairie. Il pourrait ainsi obtenir son troisième mandat, lui qui est à la tête de la commune depuis 2014, il avait été réélu en 2020 avec 64% des voix.

Gilles Gascon, sous l’étiquette des Républicains, souhaite ainsi renforcer la sécurité, sa "priorité", soutenir la justice sociale et orienter la politique locale vers une écologie pragmatique, qu’il envisage comme protectrice, et non restrictive. Il est également opposé à certaines mesures nationales appliquées localement comme la Zone à faibles émissions.

"Dans un monde où les tensions montent, je veux que Saint-Priest reste un lieu d’unité, de dialogue et de confiance. Une ville qui avance avec bon sens, avec sérénité, avec cœur. C’est dans cet esprit que je serai candidat à votre confiance aux élections municipales de mars 2026. (...) Saint-Priest a un bel avenir et je veux le construire avec vous, ensemble", annonce ainsi l'édile san-priod.