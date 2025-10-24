Sécurité

Près de Lyon : la police frappe fort dans le quartier Louis-Braille à Saint-Priest

Près de Lyon : la police frappe fort dans le quartier Louis-Braille à Saint-Priest
Près de Lyon : la police frappe fort dans le quartier Louis-Braille à Saint-Priest - DR DIPN69

Mardi et mercredi, les forces de l’ordre ont mené une importante opération dans le quartier Louis-Braille à Saint-Priest.

Menée dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien, cette action visait à renforcer la tranquillité publique et la lutte contre les trafics.

Près de 80 agents étaient déployés, parmi lesquels la police nationale, la police municipale, la RATP et la direction départementale de la protection des populations (DDPP). Cette opération "Ville sécurité renforcée" s’inscrit dans une série d’actions déjà menées dans plusieurs secteurs de Lyon et de la métropole, comme la Guillotière ou la Part-Dieu.

Trois interpellations et des saisies

Au total, 428 personnes ont été contrôlées. Trois individus ont été interpellés pour trafic de stupéfiants ou vol avec violence, et quatre étrangers en situation irrégulière ont été remis à la police aux frontières. Près d’un kilo de résine de cannabis ainsi que plusieurs véhicules ont été saisis.

Cinq commerces ont également été inspectés : deux ont été mis en demeure pour non-respect des règles d’hygiène, trois ont écopé d’amendes fiscales et du travail dissimulé a été constaté. Une fermeture administrative immédiate a été prononcée.

Tags :

saint-priest

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
1789 le 24/10/2025 à 20:04

Après plusieurs à l'Ouest, il fallait oser faire une telle opération à l'Est.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 24/10/2025 à 19:43

Décidemment l'hygiène ne fait pas partie des qualités premières de toute cette faune !
Par contre , la fraude , la tricherie et tous les interdits représentent leur ADN.
Si un de ces individus trouve votre portefeuille dans la rue , ne comptez pas le récupérer au commissariat , c'est fini tout ça , c'est le grand remplacement qui est en train de s'opérer .

Signaler Répondre
avatar
Électoraliste le 24/10/2025 à 17:23

Bientôt les élections municipales ....
Dommage que ce type d'opérations ne soient pas effectuées plusieurs fois par mois, tout les ans.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/10/2025 à 17:16
Services D'hygiène a écrit le 24/10/2025 à 17h12

j'imagine les agents des services de la DDPP thermomètre à la main écarter les savonnettes de shit pour prendre la température. Attention les températures ne sont pas respectées je vais vous coller un avertissement. Rires.

La sauce blanche est en poudre sans ces snacks ;-)

Signaler Répondre
avatar
Services D'hygiène le 24/10/2025 à 17:12

j'imagine les agents des services de la DDPP thermomètre à la main écarter les savonnettes de shit pour prendre la température. Attention les températures ne sont pas respectées je vais vous coller un avertissement. Rires.

Signaler Répondre
avatar
Homa le 24/10/2025 à 16:36

Ils n'ont pas frappé à l'aveugle finalement :D

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.