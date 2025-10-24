Près de Lyon : la police frappe fort dans le quartier Louis-Braille à Saint-Priest

Menée dans le cadre du plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien, cette action visait à renforcer la tranquillité publique et la lutte contre les trafics.

Près de 80 agents étaient déployés, parmi lesquels la police nationale, la police municipale, la RATP et la direction départementale de la protection des populations (DDPP). Cette opération "Ville sécurité renforcée" s’inscrit dans une série d’actions déjà menées dans plusieurs secteurs de Lyon et de la métropole, comme la Guillotière ou la Part-Dieu.

Trois interpellations et des saisies

Au total, 428 personnes ont été contrôlées. Trois individus ont été interpellés pour trafic de stupéfiants ou vol avec violence, et quatre étrangers en situation irrégulière ont été remis à la police aux frontières. Près d’un kilo de résine de cannabis ainsi que plusieurs véhicules ont été saisis.

Cinq commerces ont également été inspectés : deux ont été mis en demeure pour non-respect des règles d’hygiène, trois ont écopé d’amendes fiscales et du travail dissimulé a été constaté. Une fermeture administrative immédiate a été prononcée.