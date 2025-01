Rassembler pour une Métropole forte : vision d'un maire de terrain

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai grandi avec cette réalité quotidienne : celle de travailler dur, de faire face aux imprévus, et de savoir que rien n’est jamais acquis. Cette expérience, qui m’a appris le sens de l’effort et des priorités concrètes, guide mon action au service des habitants depuis que je suis maire de Saint-Priest.

Saint-Priest, dans l’Est lyonnais, est souvent moquée ou méprisée par certains cercles politiques préférant les quartiers plus aisés de certains arrondissements lyonnais ou de l’ouest lyonnais. Pourtant, en ce qui me concerne, c’est dans cette France populaire et périphérique, que je trouve ma force et ma détermination, aux côtés d’habitants qui connaissent les réalités du quotidien. C’est cette voix que je porte depuis toujours et que je veux amplifier pour l’ensemble de la Métropole.

Récemment, un article du Figaro a voulu résumer les débats politiques locaux à un "duel de générations" entre des élus plus jeunes et ceux nombreux qui, comme moi, ont une plus grande expérience. Permettez-moi de répondre à cette vision réductrice et de tracer un chemin différent, celui du rassemblement et du pragmatisme.

Une vision pragmatique et ambitieuse pour la Métropole de Lyon

Depuis 2014, je suis maire de Saint-Priest, une ville qui, grâce à l’engagement de toute une équipe, est devenue un modèle d’attractivité et de dynamisme. Nous avons renforcé la sécurité, soutenu nos commerces, investi dans les équipements publics et fait le choix d’une économie locale prospère et d’un cadre de vie apaisé. Ces résultats ne sont pas le fruit de discours ni du hasard, mais d’actions bien concrètes.

Je veux aujourd’hui contribuer à porter cette vision au niveau de la Métropole de Lyon. Car les défis sont immenses : mieux organiser nos mobilités pour répondre aux besoins des habitants ; garantir la sécurité partout, tout le temps ; accélérer une transition écologique réaliste qui ne pénalise pas les familles ou les entrepreneurs ; et préserver l’attractivité économique de notre territoire, moteur d’emplois et de réussites.

Prenons un exemple clair : la mise en place de la Zone à Faibles Émissions (ZFE), telle qu’elle est actuellement conçue, est insoutenable pour une immense partie des habitants qui doivent se rendre à leur travail en voiture. Il faut trouver des alternatives adaptées aux réalités locales.

L’expérience et la jeunesse : un duo gagnant, pas un affrontement

L’article du Figaro évoque une fracture entre "l’ancienne garde" et une nouvelle génération d’élus. Pour moi, c’est une fausse opposition et le signe d’observateurs peu avisés. La jeunesse apporte des idées nouvelles, l’expérience permet de les concrétiser. Les deux ne s’opposent pas, elles se complètent.

Surtout, la particularité institutionnelle de notre Métropole Lyonnaise exige de bien connaître son fonctionnement et ses rouages. Ceux qui n’ont encore qu’une expérience extérieure ont du mal à en saisir les enjeux, je les comprends.

C’est notamment pour cela qu’il est indispensable de ne pas nous disperser ou nous laisser guider par l’impatience. Nous devons travailler ensemble, en unissant les forces et les compétences de chacun. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons répondre aux attentes des habitants et construire une Métropole de Lyon plus forte et plus juste.

Une méthode de travail et une vision, au service du résultat

Je ne suis pas un homme de discours théoriques ou de petites querelles politiques. Je suis un homme pragmatique, un élu de terrain, qui cherche toujours à comprendre, à rassembler, à partager, jamais à imposer.

Ce que je propose, c’est une méthodologie claire :

1. Écouter les habitants : Avant toute chose, il faut partir du terrain. Comprendre les réalités de chaque quartier, de chaque commune.

2. Travailler ensemble : Rassembler au-delà des partis et des âges pour bâtir un projet commun. Chaque élu, chaque acteur local a une contribution à apporter.

3. Passer à l’action : Fixer des priorités claires, mettre en place des solutions concrètes et évaluer régulièrement les résultats.

Un rassemblement au-delà des clivages et des egos

Sans surprise, je ne participerai pas à la primaire organisée par Les Républicains. Pourquoi ? Tout simplement parce que les explications qui m’ont été données par les instances internes, ont été très claires sur l’objectif : elle a vocation à désigner un "animateur" de campagne. Pour ma part, ce prisme est trop réducteur face aux enjeux colossaux que nous devons relever.

Par ailleurs, depuis que mes collègues élus m’ont confié la présidence de notre groupe de la droite et du centre à la métropole, je me suis attaché à fédérer et rassembler les autres groupes d’opposition, afin de rendre possible la construction d’un projet ambitieux et sérieux pour 2026. Nous sommes déjà au travail et nous aurons l’occasion de présenter nos avancées très prochainement.

L’urgence n’est pas de se perdre dans des querelles internes de partis, mais de s’unir pour battre l’exécutif écologiste actuel, contre lequel je lutte sans relâche avec d’autres maires, depuis 2020. Les habitants attendent des solutions, pas des disputes.

Une urgence à agir et un appel à une campagne digne et constructive

Je lance un appel à tous mes collègues élus : ne perdons pas de temps en divisions inutiles. Notre métropole a besoin d’unité, de courage et de travail. Je suis prêt à mener ce combat avec humilité, mais aussi avec la détermination d’un homme qui sait d’où il vient et pourquoi il s’engage.

Ensemble, construisons une Métropole de Lyon à la hauteur de nos ambitions et des attentes des habitants. Cessons d’opposer les uns aux autres et mettons-nous au travail. A condition de le faire dans le même sens. Je suis convaincu que cela est possible. C’est ce que nous demandent les Grands Lyonnais.

Gilles Gascon

Maire de Saint-Priest et président du groupe La Métro Positive à la Métropole de Lyon