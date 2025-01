Elections métropolitaines : trois groupes d'opposition vont travailler ensemble en vue de 2026

Avec l'objectif de renverser les écologistes en 2026, trois groupes d'opposition à la Métropole de Lyon annoncent "engager un travail commun de rassemblement". Il s'agit de la Métro Positive, présidé par le maire LR de Saint-Priest Gilles Gascon, de Synergies, présidé par l'ancien maire de Saint-Cyr-au-mont-d'Or Marc Grivel et qui a accueilli récemment les élus macronistes, et d'Inventer la Métropole de demain, le groupe de feu Gérard Collomb présidé par Nicole Sibeud.

"Nous partageons le même désaccord sur la façon dont l’exécutif métropolitain traite des pistes cyclables, de la Zone de Faibles Emissions, du logement, des services publics tels que les collèges et les crèches, son hostilité aux voitures comme au Lyon-Turin, ou l’arrêt du Métro E pourtant acté, avec une méthode brutale et qui ne tient jamais compte ni de l’avis des élus locaux, en particulier les maires, ni de celui des habitants. Le quotidien des habitants des villes et des villages doit être respecté. Issus des territoires métropolitains, chacun avec sa spécificité, de sensibilités politiques différentes et d’expériences singulières, nous partageons une même conviction : il est temps de sortir des politiques d’appareils et des petits arrangements de l’ancien monde pour redonner ses lettres de noblesse à l’engagement politique proche des habitants", écrivent les présidents des trois groupes.

Les 56 élus d'opposition de la droite, du centre et indépendants vont désormais travailler pour "proposer un projet alternatif solide, et redonner de la respiration à notre territoire, nos habitants et notre économie locale".

Suffisant pour faire face à la mainmise du Nouveau Front Populaire sur les plus grands bassins de population du territoire comme Lyon, Villeurbanne, Vénissieux et Vaulx-en-Velin ?

Reste également à savoir si cette union survivra jusqu'en 2026, notamment lorsque viendra le temps de la répartition des places sur les listes à constituer, ou quand il s'agira de désigner un ou une candidat(e).