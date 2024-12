Primaire LR décalée à janvier : Jérémie Bréaud réclame "l’unité de notre famille politique" dans la Métropole de Lyon

Et le maire d'Ecully Sébastien Michel allait être désigné puisqu'il était le seul à avoir déposé sa candidature pour faire face au collège électoral composé d'élus métropolitains, régionaux, de maires et des parlementaires.

Sauf que la fronde des conseillers métropolitains a poussé Jérémie Bréaud, président des Républicains du Rhône, à repousser la primaire. Dans un communiqué, il annonce qu'elle se tiendra finalement en janvier.

"Je prendrai contact avec le nouveau président du groupe La Métro Positive qui sera élu en début d’année prochaine et qui aura, comme beaucoup le souhaitent, la mission principale de faire vivre le groupe", indique Jérémie Bréaud, qui réclame "l’unité de notre famille politique". C'est selon lui "la condition sine qua non et le gage de notre crédibilité pour porter une alternative à la gauche extrême aux responsabilités depuis 2020".

Une allusion à la fronde organisée par le groupe de la Métropole de Lyon, qui avait réclamé le report de la primaire, à la fois à cause de la condamnation et de la démission de son président Philippe Cochet, mais aussi à cause d'un manque d'informations sur le scrutin interne.

Jérémie Bréaud, s'il ne cite jamais le maire de Saint-Priest Gilles Gascon, semble lui dédier la conclusion de son communiqué cinglant : "J’invite chacun à garder ce sens du collectif à l’esprit et à ne jamais tomber dans les petits intérêts personnels qui annoncent toujours des lendemains malheureux".

Accusé d'avoir fait capoter un système de désignation qui ne lui était pas favorable, Gilles Gascon s'est constitué un clan de fidèles, mais a également fait des déçus, qui lui reprochent d'avoir ajouté de la division à un moment charnière pour la droite métropolitaine, à un an et demi de l'élection face aux écologistes.