Désignation du chef de file des Républicains pour les métropolitaines 2026 : la suspension du processus réclamée !

Ce dimanche, les Républicains devaient désigner leur chef de file pour les élections métropolitaines 2026, celui qui négocierait enfin à construire une alliance en vue des scrutins locaux qui se rapprochent à grands pas.

Mais la primaire a pris du plomb dans l'aile. Selon nos informations, le président des Républicains du Rhône Jérémie Bréaud a été informé que l'ensemble des conseillers métropolitains ne souhaitaient pas participer à cette échéance ce week-end, compte-tenu de l'actualité marquante de la semaine.

En effet, la condamnation du maire de Caluire-et-Cuire Philippe Cochet, président du groupe LR à la Métropole, et sa démission de ses mandats à cause des 5 ans d'inéligibilité rajoutés à sa peine de 3 ans de prison dont 1 an ferme pour détournement de fonds publics, plonge le parti dans une période d'incertitude.

Une réunion se tenait d'ailleurs ce mercredi soir entre les membres du groupe La Métro Positive. Philippe Cochet a participé au début des échanges, avant de laisser ses ex-pairs poursuivre les débats, notamment pour préparer le conseil de lundi prochain.

Pour le moment, aucun successeur n'a été désigné pour présider le groupe LR. Seul Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, a fait acte de candidature.

Les conseillers métropolitains ont donc signalé à Jérémie Bréaud qu'ils n'avaient pas le coeur à participer à une primaire ce dimanche, n'étant pas encore réorganisés en interne.

De plus, les conseillers métropolitains dénoncent auprès de leur président de fédération un "manque d'informations sur le processus de désignation" du chef de file et sollicitent "un échange sur cette organisation" avant la tenue de la primaire à une date qu'il conviendrait selon eux de repousser.

LyonMag avait déjà évoqué les inquiétudes autour de cette primaire, et notamment sur la composition du collège électoral composé des conseillers métropolitains, des maires, des députés et sénateurs, mais aussi des conseillers régionaux. Certains y voient déjà la mainmise de Laurent Wauquiez sur l'issue de la désignation.